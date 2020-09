Los entrenamientos del Salamanca UDS, desde dentro

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

Temporada nueva, vida nueva. El Salamanca UDS lleva tres semanas trabajando bajo las órdenes de Sergio Egea de manera contundente, ya que las dobles sesiones están a la orden del día, y ya se pueden apreciar matices de lo que va a ser el equipo y el vestuario durante la próxima temporada, que arrancará el próximo 18 octubre por todo lo alto con la visita de los charros al Dépor y Riazor.

Por lo que este medio ha podido observar hasta ahora en las prácticas y amistosos del plantel, la intensidad va a ser una máxima del técnico argentino. El que se relaje se va a quedar fuera del once. Los futbolistas lo saben, están apretando los dientes desde el principio y un ejemplo de ello es que hay una serie de hombres que no paran ni en su día libre al irse a correr por Valcuevo de la mano de Guillermo Calvillo, preparador físico del primer equipo.

Por su parte, Egea tiene clara su apuesta del 4-2-3-1 y le pide a los jugadores que presionen, que agobien al rival, un hecho que ya se ha podido ver en los tres primeros duelos de la pretemporada. Además, los porteros rivales se van a ver abrumados durante la Liga por la insistencia de atacantes como Uxío o Madrigal a la hora de intentar sacar el balón jugado. Otros de los aspectos en los que incide el ‘míster’ es el de la circulación de la bola de forma fluida y los centros laterales y remates.

Un factor determinante para que el Salamanca UDS alcance la cota marcada de entrar en la Primera RFEF –Segunda B Pro– es el buen ambiente que hay en el vestuario hasta la fecha, un hecho que recuerda al del curso 2018-2019 y que no se produjo del mismo modo en el de la 2019/2020. Y este año se ve materia prima, se ve liderazgo en diversos miembros del plantel. Uxío, Sergio Molina o Amaro tienen mucho peso, pero uno de los nuevos ha llegado para ‘mandar’: el portero Javi Jiménez. Su carisma y experiencia le convierten en uno de los referentes dentro y fuera del campo. Al ser muy comunicativo, ya que no para de hablar y dar aliento e instrucciones a sus compañeros en los partidos o los entrenamientos, consigue calar hondo. Es imposible que pase desapercibido. No obstante, el talento de Barbero y Fabio no le permiten bajar la guardia. Son dos metas con juventud y reflejos felinos que están al acecho de la titularidad, algo que no ocurrió en ocasiones anteriores en la portería del Helmántico.

En definitiva, nadie quiere quedarse sin su hueco en el once y todos van con el cuchillo entre los dientes, a pesar de que aún falta casi un mes para que arranque la Liga. Sin embargo, fallar una ocasión o no llegar a un balón provoca el cabreo del que falla, síntoma de lo metidos que están en la dinámica de grupo. Solo hay que ver al propio Madrigal, que ha venido con hambre de goles y ya sabe maldecir con expresiones muy españolas cuando no todo sale a la perfección. Además, la gente del filial respeta las jerarquías, pero tampoco se achanta. Aún es pronto y faltan piezas por llegar, pero el Salamanca UDS va carburando… y el verde dictará sentencia.