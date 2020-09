Jesús de Nazaret, ¿tenía coleta?

Martes, 22 de septiembre de 2020

Albert Einstein dijo “hay dos cosas en la vida que no tienen límite, la estupidez y el Universo”, de lo primero estoy seguro, hagamos un pequeño análisis.

En la España que nos ha tocado vivir, observamos el acontecer de cada día en el que mucho tiene que ver la política y los políticos.

Hemos visto como han sucedido unos cuantos acontecimientos muy importantes que podríamos enumerar algunos.

El desastre del “Prestige” (Chapapote) en Galicia el 13 de noviembre de 2002, pesimamente gestionado.

El 26 de mayo de 2003 Sufrimos el mayor desastre aéreo militar con el Yak 42, (avión chatarra) donde murieron 62 militares con la entrega de los cadáveres, muchos confundidos a sus familiares, más de 15 largos años de mentiras y maltrato del Estado a las familias de las víctimas.

En 2003 recibimos la propaganda de que Irak tenía armas de destrucción masiva y nuestro Presidente Aznar nos decía “créanme les estoy diciendo la verdad, hay armas de destrucción masiva”, y resultó ser falso, pero todos sabíamos que Irak tenía mucho petróleo, y nos metieron en una guerra ilegal e injusta, aún recuerdo a los niños aplastados por las ruinas de los bombardeos en brazos de sus padres.

El 11 de marzo de 2004, (11M) como consecuencia de la guerra contra Irak, un grupo yihadista atentó contra 4 trenes de cercanías de Madrid, falleciendo 193 personas y 2000 heridos, y nos enteramos como Aznar se reunió con la prensa para que dijeran que era ETA, y no perder las elecciones.

La ideología que estaba tras de todo esto, rebajaron las indemnizaciones por despido de 45 días por año a 20, nos subieron el IVA del 18% al 21%, fomentaron los contratos basura, nos pusieron un copago farmacéutico.

Penalizaron a las energías renovables (Impuesto al Sol), sacaron la Ley mordaza, se hicieron canallescos recortes a la Sanidad Pública con las graves consecuencias que han supuesto por la “Pandemia”, a la Educación, e infraestructuras, amnistía fiscal a los evasores.

Rescataron a la Banca y a las Autopistas, fueron condenados por corrupción con más de mil imputados y con varios Ministros en la cárcel, haciendo caer todo el peso de la crisis sobre autónomos y las clases trabajadoras, le echan la culpa a Simón de la Pandemia, y se manifiestan en Núñez de Balboa (Madrid) aporreando su bajilla de plata pidiendo libertad (para poder contagiar a más).

En Andalucía se quejan de falta de recursos sanitarios, pero le perdonan a la COPE (emisora de la Iglesia) 400 millones de euros.

Hemos visto como esta ideología votaba en contra de suprimir el artículo 52d, de la reforma laboral de m.Rajoy, por la que se podía despedir a un trabajador por caer enfermo, (votando en contra PP y VOX).

Hemos escuchado en el Parlamento cuando se trataba la ley de recortes a los parados, a la señora Andrea Fabra, gritando, “Que se jodan!!!!” o ¿acaso tenemos amnesia mental? Y se sigue votando a estos que tanto daño hacen, por eso estaba seguro de lo que nos decía Einstein, (“la estupidez no tiene límite”., cuanta hipocresía.

Y ahora nos encontramos con un gobierno de Coalición (PSOE – UP) que ante la crisis (con Pandemia) han rescatado a las empresas, autónomos y trabajadores, con ERES y ERTEs, a 4 millones de trabajadores y en estos momentos solo quedan 700 mil)

Se ha quitado el impuesto al sol, se ha quitado el art. 52d de la reforma laboral de m.Rajoy, cobran un subsidio los parados mayores de 52 años, las familias que no ganan más de 12 mil €, sus niños tienen los libros escolares gratis.

Se subió el SMI a 900 € ,se ha prohibido vender los productos agrícolas por debajo de su coste de producción, se han regularizados los anuncios del juego tan dañinos

Se ha sacado la Ley de protección del menor y del adolescente, (importantísima), se ha puesto un sueldo mínimo vital a los más vulnerables, que si tenemos en cuenta que el Relator de Naciones Unidas en su informe nos dice que en España tenemos más de 2 millones de niños que pasan hambre, con este sueldo vital, dejaran de pasarla, había madres que acostaban antes a sus hijos para que no le pidieran una magdalena, porque no la tenía, no se lo llevarán este dinero a “Paraísos, Fiscales, y llenarán su nevera, solo por eso ya soy feliz y me siento orgulloso de mi Gobierno.

Sería muy largo recoger en este escrito todas las leyes favorables

Y ahora viene la paradoja de cómo somos y nos comportamos, pondremos un símil.

Jesús de Nazaret, tenía coleta, y Pablo Iglesias tiene coleta, Jesús de Nazaret, estaba rodeado de mujeres a las que protegía, curaba enfermos de lepra, de ceguera, Él siempre estuvo al lado de los pobres, de los desvalidos de los que sufrían hambre y sed de justicia

Cuando Jesús tomo el látigo, lo utilizó contra los ricos, contra los mercaderes, echándoles de la casa de su Padre a latigazos, los judíos le atosigaban, le acosaban, le decían que era un blasfemo al reconocer que era el hijo de Dios, le decían si era lícito pagar los impuestos al Cesar, para enfrentarlo a Roma, le tendían todo tipo de trampas y de bulos, aunque Jesús tenía muchos seguidores y esto a los judíos les daba pánico.

Nuestro actual “Coletas”, Pablo, siempre estuvo al lado de las mujeres, luchando por su igualdad de sueldo a igual trabajo frente al hombre, con el “8M”, y también es acosado, tendiéndole todo tipo de imputaciones y acusaciones que con el tiempo resultan ser falsas, la última lo de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, que le acusaban de haberla roto, hasta que el laboratorio de Gales da su informe al juez diciendo que la tarjeta está totalmente bien, no tardando mucho acabarán acusándole de “La caída del imperio romano” e incluso de ser culpable de “La guerra de las Galaxias”.

A Jesús le torturaron, le azotaron, y su madre, sufriendo por el daño causado a su hijo.

A los tres bebes, hijos de Pablo e Irene, también les están torturando con el himno nacional puesto a todo volumen, en un acoso criminal, y me imagino a esos padres viendo cómo se despiertan sobresaltados de su sueño sus tres hijos, es inhumano.

¿Qué se hizo para proteger a Jesús? ¡¡¡NADA!!!

¿Qué se está haciendo para proteger a Pablo e Irene?, ¡¡¡NADA!!!

Al final, ¿en que acabó la historia de Jesús de Nazaret por estar al lado de los pobres?....... “LO CRUCIFICARON”

Al final, ¿en que acabará la historia de Pablo Iglesias por estar al lado de los pobres? ……. ¿LO CRUCIFICARAN?

Camino de ello van.