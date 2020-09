Lunes, 21 de septiembre de 2020

Telefónica encenderá en octubre el 5G en Salamanca y el resto de las nueve capitales de provincia de Castilla y León, así como en otros 90 municipios antes de que acabe el año, mientras que en 2020 serán 142 los nodos activos con cobertura de quinta generación móvil, según ha informado la compañía a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En esta primera fase se lanza la red 5G con arquitectura NSA (Non Stand Alone) para desplegar la red 5G SA (Stand Alone) cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización. Asimismo, este despliegue inicial está haciendo uso de los emplazamientos e infraestructuras actuales.

Asimismo, Telefónica apalanca la red móvil 5G en su red de fibra óptica de alta capacidad, de modo que el 5G complementa a la fibra para tener la mejor navegación en movilidad.

En este sentido, Telefónica seguirá desplegando Fibra Óptica en la Comunidad, con especial relevancia en el mundo rural, con el objetivo de alcanzar, de la mano de las Administraciones, el cien por cien técnico de cobertura poblacional en 2025.

Telefónica cerrará el año con más del 65 por ciento de la población cubierta con fibra (el 85 en poblaciones de más de 5.000 habitantes) y una inversión acumulada sólo en esta tecnología de 205 millones. Para poder alcanzar el objetivo del cien por cien técnico de cobertura poblacional en 2025, será necesario invertir 255 más.

COBERTURA

De los 460 millones totales, aproximadamente 300 se habrán destinado a llevar el FTTH a los pueblos. Se trata de ratios de cobertura "muy superiores" a los de regiones similares de Europa.

En enero de 2018 Telefónica empezó sus pruebas de 5G con la iniciativa Ciudades Tecnológica 5G. Las primeras ciudades seleccionadas en España fueron Segovia y Talavera de la Reina.

También Segovia fue pionera en mostrar casos de uso de conducción asistida a través de la red móvil en tráfico real. Además, se instalaron en algunos autobuses de la ciudad pantallas 4K para la visualización en tiempo real de la televisión Movistar+ en calidad UHD o 4K y pilotos de Realidad Aumentada orientada al turismo que permitió visitar el acueducto en la época de los Reyes Católicos, con ellos de protagonistas.

La computación en el borde y la latencia cero Castilla y León ha jugado, también, un papel destacado en el desarrollo de la tecnología Edge Computing, clave para hacer realidad los casos de uso del 5G, a través del Centro de Telefónica I+D de Boecillo.

El Edge Computing permite acercar la computación de la nube o los grandes Centros de Datos al borde de la red, es decir a las centrales telefónica, el punto más cercano al cliente, lo que permite aprovechar las 1.000 centrales con fibra óptica de las que dispone actualmente Telefónica y colocar estos recursos en los hogares de los clientes.

VENTAJAS

La principal ventaja es que aumenta la capacidad y velocidad de la red y ahorra tiempo y costes al analizar los datos en tiempo real, algo imprescindible en industrias como salud, finanzas, retail o telecomunicaciones.

Una mayor velocidad al analizar los datos mejora los procesos internos y es clave para hacer realidad servicios 5G como el coche conectado, por la reducción de la latencia o tiempo de respuesta.

La Junta de Castilla y León ha declarado de Especial Interés el proyecto 'On Edge' de Telefónica I+D destinado a desarrollar otros casos de uso de esta tecnología, "por su contribución y capacidad para generar actividad de alto valor añadido y empleo de calidad en Castilla y León".

Castilla y León ha sido la primera Comunidad española en implantar una plataforma Smart por primera vez en un entorno rural europeo, mejorando la prestación de servicios públicos. Para ello Telefónica ha desplegado en Castilla y León de forma pionera tecnología red NB-IoT para Internet de las cosas.

Este proyecto ha permitido poner en marcha casos de alumbrado o gestión de agua o residuos inteligente, además de realizar con BigData e IA (Inteligencia Artificial) pilotos de turismo inteligente en el Camino de Santiago.