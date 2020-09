Quejas de los trabajadores de limpieza del Complejo Hospitalario por la falta de personal y medios

El Comité de Empresa de Grupo Norte, empresa que presta los servicios de limpieza en el Complejo Hospitalario de Salamanca y Virgen del Castañar de Béjar, ha mostrado su malestar por las críticas recibidas por la labor de estos profesionales.

Comunicado del Comité de Empresa de Grupo Norte en el Complejo Hospitalario de Salamanca

Desde el Comité de Empresa de Grupo Norte, empresa que presta los servicios de limpieza en el Complejo Hospitalario en Salamanca, ante determinadas opiniones, falsas y tergiversadas, que se han vertido y publicado en algunos medios de comunicación, queremos manifestar y hacer público lo siguiente:

El personal del servicio de limpieza del Complejo Hospitalario de Salamanca y Virgen del Castañar de Béjar, lleva más de 20 años prestando este servicio en todas las dependencias sanitarias públicas de nuestra provincia.

Con una plantilla teórica de 177, en la actualidad contamos con 160 personas trabajadoras, de las 28 se encuentran en baja médica.

Desde el minuto 1 del pasado 14 de marzo, nuestros esfuerzos, disposición, implicación, responsabilidad y dedicación, con motivo de la COVID-19, ha sido en todo momento llevada a cabo con la máxima profesionalidad.

Nuestra intención no es la de dedicarnos a criticar ni mentir sobre cómo han realizado su trabajo otros colectivos profesionales, pero desde luego no vamos a permitir, de ningún modo, que nuestro trabajo sea puesto en tela de juicio por nadie. Es un agravio comparativo decir que el resto de personal que trabaja en el Hospital ha hecho más que nosotros para erradicar la COVID-19, eso no es así, hemos trabajado con muchos menos medios que los sanitarios, sí, pero lo hemos hecho, eso sí, no se nos reconoce.

La Gerencia del Complejo Hospitalario tiene una responsabilidad con todo el personal que trabaja en el complejo, sanitarios y no sanitarios. Y hacia el servicio de limpieza demuestra una desafección importante, desde mediados de julio llevamos solicitando una reunión con dicha Gerencia y no nos han recibido.

La Gerencia debería de hacer llegar órdenes claras a su personal, el servicio de limpieza retira los contenedores de residuos médicos y sanitarios cuando están cerrados, no antes. Por eso, por seguir las normas y hacer nuestro trabajo correctamente se nos llama en la prensa escrita poco exhaustivos y no es así.

La gerencia y todo el personal sanitario, deberían plantearse el por qué durante la primera ola de la pandemia se reforzó con más personal el servicio y ahora no se está haciendo igual. Eso no es algo que las personas trabajadoras de esta empresa decidamos, es algo que sufrimos.

Trabajamos en una empresa privada, cierto, una empresa que contrata el Hospital, que debería proteger a toda su plantilla en todo momento, pero está claro que las empresas y ésta en particular, no lo hace así

Nos sentimos dolidos también con los usuarios. Todas las personas trabajadoras del servicio de limpieza de los hospitales, hemos ayudado y colaborado en todo lo que hemos podido y se nos ha solicitado con las personas ingresas y en las consultas, sobre todo durante el estado de alarma y nos duele que cuando recibimos estos ataques tan gratuitos…nadie salga en nuestra defensa.

Es incuestionable que, sin limpieza, desinfección e higiene, nadie del Complejo Hospitalario, podría haber tenido condiciones dignas y seguras de trabajo y esa ha sido y sigue siendo nuestra labor y función día a día. No somos más importantes ni más esenciales, pero cómo mínimo, si lo somos al igual que los demás.

Y todo ello, sin haber recibido ni pedido ningún complemento ni “premio económico”, por haber realizado las funciones propias de nuestra categoría profesional.

