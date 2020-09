Pablo Cortés: “No tengo miedo a no entrenar. Llevo 12 temporadas haciéndolo y, en principio, esta va a ser la primera que empiece sin equipo”

Domingo, 20 de septiembre de 2020

El extécnico del Salamanca UDS y su filial habla de su futuro, su visión sobre el club del Helmántico y la actualidad del fútbol charro

Pablo Cortés, exentrenador del Salamanca UDS y su filial, atiende a SALAMANCA RTV AL DÍA en una entrevista en la que habla de su futuro, su visión sobre el club del Helmántico y la actualidad del fútbol charro.

Situación personal: “Estoy libre. No he llegado a níngun acuerdo con un club y es un año complicado para todos. Sabía que era una temporada difícil para buscar nuevos retos, pero era bueno para todos. Es tiempo para nuevas oportunidades”.

No entrenar: “No tengo miedo a no entrenar. Somos muchísimos entrenadores para pocos puestos de trabajo y sé que la competencia es enorme, pero llevo 12 temporadas entrenando y, en principio, esta va a ser la primera que empiece sin equipo. No me asusta, sé que soy un entrenador joven y es raro ver a alguien con 28-29 años que está entrenando. Tengo las ideas claras y yo me quiero dedicar al mundo del fútbol y hay que aprovechar para seguir formándome. Si sale alguna oportunidad atractiva, adelante; y si no, la que viene”.

Contactos con clubes: “Ha habido contactos con clubes, pero no se ha concretado porque o por una parte yo no estaba de acuerdo o por otra eran ellos los que no. Con algunos se ha estado cerca de cerrar el acuerdo, pero hasta que no se firma en el mundo del fútbol… Ha habido equipos de Tercera División y también en algún Segunda B, incluso en labores de segundo entrenador”.

Visión del Salamanca UDS como club: “Parece que no hay revuelo como en todos los veranos. Puede que el club tenga las ideas más claras y yo como aficionado sí que veo desde fuera que todo va con más calma”.

Plantilla del primer equipo y el filial: “La del primer equipo tiene más planificación. La idea la tienen más clara y hay estabilidad dentro del club. El nivel de futbolistas es de estar ya consagrados. En el filial han fichado a algún jugador que yo quise en otras etapas y no se pudo cerrar, pero ahora sí. Es una plantilla muy nueva y solo siguen Martín y Elías. Otros años había más base de jugadores de Salamanca y este año parece que no, pero hay jugadores con ambición de promocionar al primer equipo”.

Caso Piojo: “Todos podemos opinar, pero los que sabrán la situación son los que están dentro. Piojo es un gran profesional, ya sea como futbolista o persona. Ha sido importante en el Salamanca y en Unionistas. Le deseo lo mejor”.