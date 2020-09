El enemigo sin rostro 

Viernes, 18 de septiembre de 2020

Nos quedábamos atónitos, hace pocos días, al leer la noticia, en distintos medios digitales, de que se había avistado una pantera negra en un pueblo de Granada, Ventas de Huelma. Lo que al principio parecía imposible, llenó de incredulidad a la mayoría, de escepticismo a otros, hasta que aparecieron huellas, y poco después fotografías, una de ellas realizada por un ciclista, que hicieron que todo el mundo se diera de bruces con la realidad de su existencia. Tras las recomendaciones de las autoridades locales a los ciudadanos para que evitaran salir por las inmediaciones, en la actualidad se están buscando las mejores formas de capturar al animal sin que sufra daños, para lo que, al parecer, se está pensando utilizar un arma que dispare un tranquilizante.

Esta corta historia que, seguramente, tendrá un final feliz, tiene poco que ver con el enemigo que, desde hace meses, nos acecha.

Es un adversario sin rostro. No tiene presencia visible, pero es nuestro mayor contrincante. No deja huellas en la arena porque no camina con garras, ni con pies o pezuñas. No podemos ver sus alas ni su pico, porque no es un ave rapaz. No sobrevuela nuestras cabezas, ni aúlla de noche, ni acecha entre las sombras cuando reina la luna llena.

No oímos sus pisadas, ni sus jadeos. No vemos caer su baba imaginando el bocado, ni su orina deja rastro.

No observamos sus afiladas fauces, ni desgarra a dentelladas a sus presas.

Desempeña su trabajo en el más perfecto anonimato. En el silencio más absoluto. Pero, el número en aumento de sus víctimas, deja un reguero de muerte y desolación. A su paso, siembra dolor, asfixia, desamparo, terror, desgarro en tremenda soledad.

Este enemigo sin rostro ha sido lo único en nuestras vidas que nos ha mantenido en el más riguroso aislamiento.

Las cifras de pérdidas y fallecimientos son abrumadoras. Lo son también las de la enfermedad, las de las secuelas, las de los rebrotes y las reinfecciones.

Tras el relativo descanso que nos fue dando a medida que íbamos contribuyendo al confinamiento, el virus que produce la enfermedad COVID-19 sigue obstinadamente empeñado en quedarse con nosotros. El riesgo de contagios ha aumentado con los desplazamientos veraniegos, y de nuevo, y con intensidad, con la vuelta a los trabajos y a las actividades académicas en los distintos niveles educativos.

Los trabajadores de sanidad, los de correos, supermercados, transportistas, agricultores, cuerpos y fuerzas de seguridad, etc., estuvieron en primera línea de riesgo en todas las anteriores batallas. A ellos se incorporan otros, entre ellos, los profesionales de la enseñanza.

Este país no puede asumir un segundo confinamiento generalizado tras la debacle económica producida por el primero. Pero los virólogos especializados en Covid, entre ellos Margarita del Val y sus colegas investigadores del CSIC, alertan de la dureza de este nuevo brote, e insisten en extremar al máximo las medidas de prevención.

Ante esta situación, es obligado plantearnos qué podemos hacer, a nivel individual, para frenar los contagios. Y la forma mejor, mientras llega una vacuna fiable, es cumplir medidas básicas de seguridad: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar gel hidroalcohólico, reducir al máximo el contacto social, mantener la distancia de seguridad, utilizar mascarillas homologadas…

El enemigo sin rostro no descansa. ¿Vas a ser capaz de dejar que logre su cometido? ¿O vas a implicarte en poner freno a una pandemia que nos afecta a todos?

No lo olvides: Protégete. Protégenos.