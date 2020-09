¿Qué es la eutanasia?

Acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra (RAE)

Eutanasia, suicidio asistido, sedación terminal o cuidados paliativos. Son algunos de los términos sobre la muerte digna que aparecen en los titulares de los medios de comunicación cada vez que este asunto vuelve al primer plano de la actualidad.

Es lo que ha ocurrido este martes en el Congreso con la tramitación de la ley para la despenalización de la eutanasia (PSOE). En ocasiones estos términos se han confundido entre sí y se han utilizado de forma incorrecta. Intentaré explicar en qué consiste cada una de estas prácticas.

Eutanasia

Proviene del griego eu (que significa bueno) y thanatos (muerte). Por lo que etimológicamente significa “buena muerte” Pero desde un punto de vista científico o médico, es mucho más. La eutanasia es el proceso de acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. En la eutanasia es imprescindible un equipo médico que administrará los fármacos a la persona que desea morir.

¿Qué es el suicidio asistido? No se ponga como ejemplo la del gallego Ramón Sampedro, el cual se negó siempre a hacer algo que mejorara su calidad de vida. Les invito a leer la vida del gran físico Stephen Hawking que desde una silla de ruedas no dio a conocer el universo. A este tipo de ELA se la conoce como la enfermedad de Lou Gehrig. Dejar que Sampedro descanse en paz y no entrar en su triste vida, bien explotada por parte de un partido y sus creencias, lo mismo que el nombre del medico Montes… No hablar pro hablar cuando se desconoce que medicamentos utilizaba con sus pacientes a determinadas edades. Él tuvo suerte, un infarto se lo llevó mientras conducía, pero en su camino dejó muchas, muchas interrogantes.

En el suicidio asistido, en lugar de un médico, es la propia persona que desea morir la que pone fin a su vida mediante la ingesta de un fármaco letal, con todos los riesgos que eso conlleva. En España el suicidio asistido está castigado penalmente, con penas de dos a 10 años de cárcel. En Suiza sí se practica. Allí, en determinados centros, un médico prescribe los fármacos, pero siempre es el propio paciente el que los toma directamente.

Qué es la sedación paliativa

Es la administración de fármacos para reducir la conciencia y aliviar el dolor de un paciente con una enfermedad terminal. Es lo que se ha estado haciendo habitualmente en España. El objetivo de la sedación es conseguir el mayor bienestar físico, psicológico y espiritual del enfermo en sus últimos momentos.

La eutanasia es legal sólo en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Canadá y el estado de Victoria en Australia. El suicidio asistido se puede hacer únicamente en Suiza y en varios estados de USA. Todos estos países tienen diferentes requisitos para poder realizar estas prácticas.

A) Sólo puede pedirlo la persona que desea morir. No pueden hacerlo ni los cónyuges, ni los padres. ni los hijos.

B)Tiene que ser una decisión libre y reiterada en el tiempo.

C)La dolencia tiene que ser incurable y el dolor insoportable.

D)Dos médicos deberán verificar que se cumplan todos estos requisitos para realizar la eutanasia o el suicidio asistido.

Testamento vital, si se ha hecho. ¿Quién –cuando estaba en condiciones físicas y psíquicas en buen estado- es el propio individuo quien decide. ¿Pensará lo mismo cuando el mal le acorrale? Seguramente NO. El estado deber siempre garante de la vida y la dignidad del paciente y no convertirse en matarife... Considero la secuela más miserable de nuestro bagaje cultural. Los enfermos son manipulados hasta la saciedad para que se crean una carga insoportable para su familia y cuidadores. El sufrimiento del enfermo desaparece con cuidados paliativos. Pues a ellos les quiero ver cuando estén en las mismas circunstancias del paciente.

Médicos y personal cualificado de diferentes hospitales, les puedo asegurar que jamás se han encontrado a un paciente que, debidamente atendido en cuidados paliativos y si tiene también el amor de su familia, quiera morir. NINGUNO.

Pero es inútil decirles eso a los que van ciegos repitiendo lo que han oído que es moderno, progre y de buen tono. Sin saber ni querer saber de lo que hablan.