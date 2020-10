Messi está con el rey emérito

A mí me han dejado muchas mujeres. Creo honestamente que dejarme es algo natural. Hay muchos abandonos anunciados y algunos chuscos. Por ejemplo al actor canadiense Jim Carrey le dejó su novia la actriz estadounidense Renée Zellwerger por el torero español de Vox Morante de la Puebla. Menos mal que Zelweger se fue por el torero, que si viene por mí me pone en un compromiso porque yo no sé decir no y ella me gusta menos que un soldado gurka. El triángulo Carrey, Zellweger, y el torero de Vox español: tres países distinto y juntos, hay que ver lo que unen el amor y los cuernos.

Pero, así a vuela pluma, creo que me han dejado Ana Montojo, Ana Galán, Ana Garrido, Ana María Reyes, Arantza Gonzalo, Asunción Escribano, Carmen Borrego, Carmen Bermejo Fuertes, Carmen Fabre, Carmen Lafuente, Carmen Briz, Celia Bautista, Charo Alonso, Charo García Diego, Cristina Gaviria, Fátima Orue, Gloria Forasté, Hortensia Higuero, Isabel Miguel, Julia León, Lola S. Rozas, Lola Álvarez Feito, Marian Ramentol, Sonia Hernando, Marisa Peña, María Guivernau, María Sangüesa, María del Mar Gallardo, María Ángeles Pérez López, Montserrat Villar González, Nati Ajo, Paloma Corrales, Pepa Roma, y más y más y más que ahora no me acuerdo. Porque hay mucho dolor en un fracaso y yo, como todos, pongo en marcha el olvido como un mecanismo de autodefensa. Que no todo va a ser trabajo para el doctor Simón y los centros de salud que existieron en el pasado.

Le he preguntado a mi santa si ella tiene apuntadas cuántas mujeres me han dejado, aparte las Anas, las Cármenes, las Lolas, las etcéteras. Me ha mirado con misericordia y me ha dicho que todas. ¿Todas? ¿Qué todas? Pues que a ti te han dejado todas las mujeres, alma de cántaro, incluidas las 11.000 vírgenes de Jardiel Poncela que jamás existieron. Lo de alma de cántaro no me ha dolido porque lo he leído varias veces en El Quijote desde niño, pero lo otro me ha parecido que no era necesario.

O sea, que ella me ha confirmado lo que yo sabía.

Para ser justos, tengo que decir que esas mujeres que he mentado me dejaron antes de que yo abriese la boca para pedirles relaciones. Así que cuando me dejaron no tuve que decirles eso de se te olvida que no soy de la estatura de tu vida. Y ellas no se vieron obligadas a mentir con un no eres tú, soy yo.

Y para dejarme, ninguna mujer utilizó el burofax.