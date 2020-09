El bingo online, la tendencia en juegos digitales que no cesa

Jueves, 10 de septiembre de 2020

El Bingo, siendo como es un juego tradicional, jugado en salas desde hace mucho tiempo, ha sabido adaptarse a las nuevas corrientes digitales y dar el paso a internet con una enorme repercusión

El alcance de los juegos de apuestas online está alcanzando niveles nunca vistos. El número de seguidores y las cifras que mueve este negocio son de auténtico infarto. El bingo online viene empujando con fuerza, colocándose en los puestos de cabeza.

El aumento del número de jugadores online era tendencia desde hacía al menos una década. Con el confinamiento durante el periodo de cuarentena decretado por las autoridades para reducir la curva de contagios por coronavirus, esta tendencia ha tenido un incremento exponencial.

Concretamente, el bingo online, gracias a plataformas como botemania, canalbingo o tómbola, que ofrecen calidad, seguridad y diversión por igual, se encuentra posicionado en el puesto número 4 en relación a la cantidad de dinero apostado, solo por detrás de las apuestas deportivas, el casino y los torneos de póquer.

Pros y contras del bingo online

Internet y sus fórmulas de ocio no dejan de crecer en el número de usuarios, particularmente los dedicados a las apuestas, ya que, a la diversión del juego, se le une la emoción de ganar algo de dinero.

El Bingo, siendo como es un juego tradicional, jugado en salas desde hace mucho tiempo, ha sabido adaptarse a las nuevas corrientes digitales y dar el paso a internet con una enorme repercusión. La tecnología ha hecho que este juego no pierda la naturaleza que le ha dado tanta popularidad, pero con el atractivo de una presentación completamente innovadora. En este medio se profundiza en las razones por las que la industria del bingo online está logrando tanto éxito en el territorio español.

En el análisis siguiente se van a contemplar tanto las ventajas como las desventajas que tiene esta nueva modalidad del gambling, el ocio digital online que se engloba dentro del mundo de las apuestas.

Pros de jugar al bingo en Internet

Para entrar en alguna de las salas que plataformas como botemania tiene a disposición de sus usuarios, no es necesario esperar un día determinado ni a una hora exacta a que abran sus puertas. Este tipo de juegos son accesibles siempre, en cualquier época del año y momento del día, el jugador que lo desee puede acceder y jugar, solo necesitará un terminal y acceso a internet.

La comodidad de evitar desplazamientos, de no tener que soportar atascos, no poder aparcar, no tener que soportar lluvias o pasar calor cuando se busca una sala de juegos física es otra de sus grandes ventajas. La posibilidad de disfrutar del entretenimiento preferido desde la comodidad de casa se hace realidad, ahorrando tiempo y dinero.

Por otra parte, tanto si es la primera vez que juega como si se trata de todo un profesional, las versiones del bingo online están disponibles para todo tipo de jugadores. En la mayoría de las plataformas se ofrecen tutoriales o algún tipo de ayuda para que los “novatos” se integren mejor y entiendan las reglas rápidamente.

Por último, cabe destacar que no hay por qué pagar siempre. Existen sites donde se puede jugar al bingo en línea totalmente gratis. Son lugares ideales para todos aquellos que empiezan y quieren tomar contacto o adquirir algo de práctica antes de comprar los cartones. Una vez que adquiera la suficiente experiencia pueden pasar a los salones de pago. Por otra parte, es muy habitual que los sitios pagados ofrezcan bonos de bienvenida y otro tipo de bonificaciones a los jugadores para minimizar el riesgo de pérdidas o incentivar al juego con posibilidades de aumentar el premio.

Contras de jugar al bingo en Internet

Normalmente se realiza una distinción entre lo que es moralmente ético y lo que no es del todo correcto. Esto también ocurre en el bingo online, ya que, como suele ocurrir, todo juego de apuesta es criticable. Si son solo por diversión, es decir, donde no hay dinero de por medio, el juego está aceptado, pues está libre de riesgos ya que los jugadores juegan gratis.

Pero, si, por el contrario, por causa de la emoción de la apuesta, existe cierto riesgo de ludopatía, es censurable. Por tanto, para evitar estas situaciones, se recomienda moderación y practicar un juego responsables, cesando en la actividad en el momento que se perciba algún tipo de desasosiego o necesidad psicológica por continuar apostando.

Siempre hay que permanecer atento a estas sensaciones, ya que cualquier actividad relacionada con el juego de las apuestas puede llegar a producir un impacto negativo en la economía particular.

Por otra parte, también hay que estar atentos a la accesibilidad que a estas plataformas puedan tener los niños, ya que pueden encontrarse delincuentes, abusadores de niños a través de las salas de chat disponibles en estas plataformas. Esta es una situación extendida, no por ser una sala de bingo, sino que se da en cualquier otro tipo de sites donde el acceso está limitado a mayores de edad.

Hay que saber distinguir las webs de bingos online falsos de los auténticos. Un site falso puede llegar a quedarse con los datos de la tarjeta que se utiliza para el pago o cualquier otro detalle financiero para uso propio. Hay que exigir que la plataforma mantenga todos los mecanismos de seguridad y garantice el tratamiento correcto de los datos. Una prueba excelente de site de calidad para jugar al bingo online es, sin lugar a dudas, botemania.