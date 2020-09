“Paloma por la Universidad”, de Violeta Boncheva

La poeta, profesora y traductora búlgara Violeta Boncheva

Dejo conocer este poema escrito por mi buena amiga Violeta Boncheva, excelente poeta búlgara, también narradora, dramaturga y traductora. Ella vive en su ciudad de nacimiento, Stara Zagora y desde allí ha versionado la poesía de Pedro Salinas y otros autores en lengua castellana, entre los que me encuentro. Ella es miembro de la Unión de los Escritores Búlgaros y embajadora de Bulgaria del movimiento Poetas del Mundo, y ha publicado siete libros de poesía (Nunca tocar arena virgen es el último) y seis de prosa (incluyendo el último “Libro de las Respuestas”, selección de entrevistas realizadas a A. P. Alencart). Una parte de su obra está traducida al español, francés, catalán, sueco, inglés, alemán, etc., y publicada en México, Francia, España, Suecia, Argentina, Chile… y Estados Unidos, donde una muestra de sus poemas han sido recientemente publicados en la revista Time of the poet republic, con traducciones al inglés a cargo de la filóloga Miroslava Panayotova.

Foto de José Amador Martín

PALOMA POR LA UNIVERSIDAD

A Alfredo Pérez Alencart

Miren aquella paloma blanca

posada sobre la cúpula de la Catedral.

Ella ahora vuela sobre

la vieja Universidad, con canto

alegre y llevada por el aire.

Después observa la vida

desde la altura de la secuoya

de las Escuelas Mayores.

Observa a los jóvenes estudiantes,

cual paloma de otro siglo

que recitaba melódicos versos

de oro,

paloma salmantina

escuchada por antiguos poetas

sentados alrededor

de Fray Luis de León.

Yo la miro así,

aunque aflore la tristeza

por encontrarme

tan lejos…

Estatua de Fray Luis de León en el patio de Escuelas de la Universidad (foto de José Amador Martín)