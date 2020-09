Miércoles, 9 de septiembre de 2020

“En el mes abril CCOO pidió que se constituyera una mesa técnica para poder organizar el principio del curso porque consideramos que los protocolos son insuficientes y, además, los están realizando los directivos de los centros, que saben mucho en materia educativa pero no está recogida la parte sanitaria porque no está dentro de sus capacidades”. Así lo apunta Laura Mayo, secretaria de la sección de Educación de CCOO. “Creemos que no se toman las medidas apropiadas y empieza el curso”, añadiendo que, a su juicio, “habría que dejar una semana más para organizar una vuelta escalonada, no es lo mismo organizar a mil niños de golpe que ir adaptándonos poco a poco”.

“Vamos a seguir reclamando menos alumnado por aula, más espacio y más profesorado para cubrir esas necesidades”. “Castilla y León cuenta con 35 mil docentes aproximadamente y se va a aumentar con 1%, esto es vergonzoso y triste; significaría una maestra por centro en el caso de que fuera así. También nos dicen que tiene que haber limpieza constantemente, para eso se necesitarían 200 personas más y lo que ofrecen es un 1%, insuficiente también”, señala.

En cuanto a las medidas de seguridad, “lo ideal sería una ratio de 15 alumnos por aula pero siempre se ha ido aumentando y eso no garantiza seguridad y, tampoco, la distancia de seguridad; es necesario más espacio y para ello se pueden hacer acuerdos con municipios para habilitar espacios públicos porque lo que se pretende es menos gente en un espacio cerrado que es lo básico y no se está logrando. Se va a meter a un montón de gente en un sitio cerrado y eso es muy peligroso”.

Por último, apunta que “hubo un acuerdo básico que CCOO no ha firmado y sí otros sindicatos, ha habido una falta de coordinación cuando ha primado la improvisación y desde CCOO denunciaremos cualquier situación que no respete las normas de seguridad para alumnos y docentes”.