En China, el bordado se conoce como “hacer una vida”, 做生活 . La obra «Solsticio de invierno», de la artista contemporánea Zou Yingzi evoca una lejanía, un silencio, un orden desconocido por nosotros los occidentales. Tiene un toque de nuestro siglo con la escena del gato acompañando con su mirada el vuelo de los pájaros.

《冬至》

Solsticio de invierno

Fuente de la imagen: Museo de Suzhou. Exhibición Tracing back to the Origin and Creation (15 de agosto – 22 de octubre de 2020): https://mp.weixin.qq.com/s/xXegkmWpchLqWT0bXGUtQw

Página web de Zou Yingzi: https://ca.artron.net/zouyingzi/

《谷雨》

Gu Yu

