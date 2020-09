Jacobo Montes: “Queremos ir probando a los jugadores con nuestro estilo de juego”

Jueves, 3 de septiembre de 2020

El CD Guijuelo se enfrenta al Ciudad Rodrigo el proximo sábado en su primer partido de pretemporada

El CD Guijuelo ya está listo para su primera prueba de pretemporada el próximo sábado 5 ante el Ciudad Rodrigo. Una prueba que servirá para ir tomando el pulso a los jugadores según el propio entrenador, Jacobo Montes: “Tenemos un equipo con unas características muy buenas y les va a venir muy bien el estilo que queremos para nuestro juego, ir probando a los jugadores a ver qué tal responden al estilo que quiero para el equipo”.

Tras los primeros días de entrenamiento, el técnico señala que hay algunos jugadores con molestias derivadas del largo tiempo de aislamiento: “Se va notando el cansancio en los jugadores, algo que es normal por otra parte. Antonio tiene un problema físico para dos semanas, pero nada grave. Estamos probando a Ayub, está a pleno rendimiento con el resto de la plantilla y decidiremos si forma parte de la plantilla tras el partido del villanovense el 12 de septiembre”.

Finalmente, Montes valoró la pretemporada, en la que el Guijuelo se enfrentará a equipos de su nivel e inferiores: “Son diez partidos contra rivales de nivel y que servirán para tomar bien el pulso. No echo de menos el jugar contra equipos de mayor entidad ya que jugar contra rivales de tu nivel es lo más real. Hay que empezar contra equipos más pequeños y luego seis o siete contra tu nivel, creo que tenemos una pretemporada muy bien planificada dadas las circunstancias. En cuanto a los jugadores, la idea es la de siempre en amistosos de pretemporada, en los primeros encuentros dar minutos a todos, que no se sobrecargue ninguno, no más de 45 minutos para cada jugador”.