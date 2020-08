Sergio Egea: “Quiero un Salamanca protagonista en el juego y en la tabla”

Lunes, 31 de agosto de 2020

El Salamanca UDS presenta al técnico que ya lleva dos meses trabajando con el club para iniciar la próxima temporada

Tras anunciarse como entrenador del Salamanca UDS el pasado mes de julio, Sergio Egea ha sido presentado esta tarde como técnico del club. El experimentado entrenador se ha mostrado muy ilusionado con el proyecto al que no dudó en sumarse: “Salamanca es una ciudad muy futbolera. Ya en los años ochenta venía yo a jugar con el Castilla. Es una ciudad muy importante para el fútbol español. Es una de esas ciudades que tiene que volver a lo más grande del fútbol español y por eso no lo pensé mucho. Creo que es un proyecto muy interesante. Entendía que Salamanca tiene que dar un cambio. Hemos potenciado el equipo trayendo jugadores que ofrezcan un cambio de actitud y ganas de crecer. Salamanca lleva este nombre, este escudo y este estadio que es emblemático, sin ánimo de ofender a nadie. Quiero que todos trabajemos, busco lo grupal. Ya he invertido muchas horas mirando futbolistas adecuados. Profesionales que trabajen y que además piensen en la afición cuando pisen la cancha”.

En cuanto a los objetivos, el nuevo entrenador blanquinegro lo tiene claro, quieren estar arriba: “Quiero ser protagonista, tanto en el juego como en la tabla. Respetamos a todos, pero somos un gran plantel, buscamos el liderato, jugar con espíritu de equipo grande”.

El próximo miércoles se inician los entrenamientos, y Egea señaló que aún no están todos los jugadores, unos porque no pueden llegar aún, a los que se sumarán los jugadores que aún están buscando en el mercado: “Tenemos 14 jugadores disponibles para el inicio de los entrenamientos el próximo miércoles. Debido a la pandemia hay jugadores que proceden de México, Argentina y su llegada no depende de nosotros. Esta pandemia afecta a todos. Ha hecho mucho daño mundialmente. La salud se antepone a todas las cosas. Vamos a seguir todos los protocolos. Somos muy perfeccionistas. Pero hay que empezar a entrenar, ya tenemos necesidad de correr y mover el balón. Además, que nos sentimos totalmente profesionales en esta categoría”.

En cuanto a los próximos fichajes, el técnico señaló que buscan un lateral y un delantero: “En cuanto a plantilla hemos hecho un camino muy adelantado, es un club que ha hecho los deberes muy bien. Estamos detrás de dos futbolistas. Primero un lateral izquierdo, para que compita con Candela. Luego buscamos un delantero coordinándonos con la dirección deportiva y la presidencia. Buscamos que haya competitividad en los entrenamientos para que el mejor se gane el puesto de titular.

En cuanto el estilo de juego que quiere desplegar en el campo, Egea indicó que busca un equipo competitivo en todas las áreas: “El equilibrio es básico. Sin balón hay que tener agresividad, con presión alta. Y con balón hay que jugarlo. Buscamos hacer un fútbol directo. Ya iremos adaptando a lo que tengamos cuando nos vayamos conociendo. Pero seguro que tendremos un orden defensivo muy alto y poder ser buenos arriba. Todo ello buscando un Salamanca protagonista”.

El preparador, de 62 años, que esta temporada ha estado en el Xelajú, de la Primera División de Guatemala, ha dirigido en España, en Segunda A, al Real Madrid B, Toledo, Hércules y Real Oviedo, al que también ascendió a esta categoría. Egea, que gustaba desde hace tiempo en el seno de la entidad, toma las riendas del banquillo para la temporada 2020-21, en la que el club blanquinegro tratará de seguir afianzando su proyecto en la que será su tercera temporada en Segunda B. Su contratación fue anunciada en julio, cuando ambas partes alcanzaron un acuerdo.