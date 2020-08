Tú Aportas rechaza la propuesta socialista de formar parte del Gobierno de Béjar

Jueves, 27 de agosto de 2020

Tú Aportas ha vuelto a recurrir a los medios de comunicación para contestar a la propuesta del equipo de Gobierno de entrar a formar parte de él y para dar respuesta al apoyo de todo el Partido Socialista a la figura de la Alcaldesa de Béjar ante la petición de dimisión de su grupo.

Javier Garrido ha recalcado que la decisión de pedir la dimisión de la alcaldesa, Elena Martín, fue

“Nuestro proyecto no cabe en una concejalia” Javier Garrido

tomada de manera asamblearia y no es un tema personal. Además responde a José Luis Rodríguez, portavoz del equipo de Gobierno y secretario general del PSOE, que cuando “alude en exceso, casi hasta el ruego” en la idea de “venga a trabajar con nosotros”, lo que en realidad él cree que Celador quiere decir es “ven a trabajar por nosotros” y ha añadido que Rodríguez Celador insinuó que la entrada en la Junta de Gobierno conllevaba acatar las decisiones que allí se tomaran, órgano en el que Partido Socialista tiene mayoría, “Yo no voy a acatar cosas que me quieran imponer”, ha añadido Garrido.

Por tanto, el grupo Tú aportas se niega a participar en la Junta de Gobierno manifestando que el problema no es estar dentro para que todo funcione, y pide al PSOE que dejen de intentar convencer a los ciudadanos de que con la entrada de TAB se van a solucionar todos los problemas, que no es un problema de número de personas sino de calidad y liderazgo del grupo, de esfuerzo, trabajo y dedicación.

Ha reiterado su negativa a formar parte del Gobierno porque considera que son suficientes seis personas para llevarlo adelante y que “los Concejales y la Alcaldesa ganan bastante como para que dediquen tiempo a trabajar por Béjar”, añadiendo que los concejales del Partido Popular eran nueve y aunque todos trabajaban, el peso importante de la gestión recaía en tres o cuatro personas. “Para eso está liberada la Alcaldesa y con una buena cantidad de dinero que nosotros aceptamos”.

TAB exige negociación y altura de miras al equipo de Gobierno para seguir contando con su grupo, recordándoles que declaraciones de la Alcaldesa en rueda de prensa refiriéndose a su Portavoz “hacen que las relaciones personales se enquisten”; así como la cantidad de dictámenes que se han llevado a Pleno sin haber hablado antes con los portavoces, y asuntos importantes que van en contra de los principios de un Gobierno Socialista, citando como ejemplo la privatización de la zona azul o la contratación a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de los grandes contratos de suministros del Ayuntamiento. “Cuando nos demuestren que la privatización es más rentable, social y económicamente, para este Ayuntamiento pensaremos el sentido de nuestro voto”.

“La petición de dimisión de la Alcaldesa por parte de Ciudadanos sí fue un órdago que no llevó a ninguna parte y ahora nos acusa a nosotros de afán de protagonismo”

Garrido ha manifestado hoy que el Gobierno actual no tiene un proyecto de futuro para Béjar, “tiene ideas deslavazadas, recogidas en un programa electoral caduco y anacrónico”, al frente del cual está “una Alcaldesa que tiene que liderar un proyecto de futuro y no sabe hacerlo”.

Vuelve a repetir la oferta que hizo al Partido Socialista de facilitar la alcaldía, pero no la gobernabilidad, dando libertad de acción en cuanto a proyectos, pero ahora con alguien nuevo al frente de la alcaldía y les pide que demuestren que son como han dicho, un partido de 100 años de historia al que nadie tiene que dar lecciones. Ha añadido que seguirán apostando por un Gobierno municipal progresista, pero en 14 meses no ha habido asuntos de calado, algo que puede verse en plenos y comisiones vacíos de contenido.

Javier Garrido ha manifestado que la petición de dimisión es fruto del análisis de los 14 meses que han pasado desde la investidura del actual Gobierno y de las quejas de muchas personas que se han puesto en contacto con su partido para decirles que las cosas no van bien “me gustaría que esa gente que se ha puesto en contacto con nosotros lo mostrara públicamente, se hace a través de redes sociales pero hay muchas otras quejas que no se saben. Estamos acostumbrados a hablar en los bares pero no he visto al presidente de la Cámara de Comercio, Ventura Velasco, denunciar públicamente que las ayudas a los comercios no están llegando y debería hacerlo”.

Aún así ha manifestado la intención de su grupo de seguir aportando soluciones, con la mano tendida para ayudar al Gobierno municipal a tomar decisiones y a diseñar un plan de futuro con el consenso de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, “como lo hemos venido haciendo hasta ahora”. Además “si quieren un plan de futuro, TAB lo puso sobre la mesa antes de las elecciones, nuestro proyecto no cabe en una concejalía o en los ofrecimientos del equipo de Gobierno”.

En cuanto a la petición de una moción de censura, de momento Tú Aportas no la tiene en su agenda, pero con la petición de dimisión pretenden que la gente se haga preguntas sobre las ayudas a los comerciantes de las que aún no se ha tramitado ni un 10 %, sobre acuerdos plenarios que llevan más de un año estancados y ha contado el caso de una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana en el polígono industrial para la instalación de una industria agroalimentaria que lleva un año tramitándose.

Garrido ha continuado su intervención manifestando que la petición de dimisión de la Alcaldesa no se trata de un órdago, como hizo la concejala de Ciudadanos cuando pidió la dimisión de la Alcaldesa si no destituía al Director de La Covatilla, hecho que no se produjo, “eso sí que fue afán de protagonismo por parte de Francisca Andrés, de lo que ella ahora nos acusa a nosotros”.

Javier Garrido cree que el equipo de Gobierno no sabe que gobernar en minoría significa llegar a acuerdos y dialogar, no solo con quienes le apoyan, sino con todos, para crear unas bases de un proyecto consensuado que no cambie radicalmente cuando cambien los partidos al frente del consistorio.

Pese a todo esperan un cambio de actitud por parte del equipo socialista para que la ciudad retome el pulso.