Dedicado a los filántropos

Ya lo dijo Alfonso Guerra: " Vamos a dejar a España que no va a reconocer ni la madre que la parió".

Ahora normalmente está muy calladito ¿A dónde voló la abispa en tiempo de Suarez? ¡Ah! Ya no la necesitan como la ocurría a González para hacerse con el Gobierno, entonces en manos de Suarez y UCD... ¡Ay, España. Quien te vio y quién te ve!

Es para partirte en llanto: allanamiento en tú propia morada-Y encima como no son españoles puede unirse “odio al extranjero”

Recuerdo a los ocupas que cuando hay necesidad, la cubren las CCAA o el gobierno, no vale ser solidario con las propiedades de los demás. Y estos desvergonzados de vacaciones en Ibiza. ¡Toma!

No obstante hay personas filántropos, como Pablo e Irene. ¡Ellos tan solidarios, animarles a que cedan parte de su dacha, su momento de gloria y muestreo ya se lo ha concedido la entrevistadora y blanqueadora Villacastin en páginas de Lecturas. Felicidades por la esplendida casa; posado a lo Preysler incluido. La nueva casta.

De vez en cuando me gusta acudir a las citas de grandes hombres por ser paradigmáticas a la hora de analizar la actualidad y referentes para comprobar que la historia se repite. Tengo tres preferentes a los que suelo remedar como espejos de la sociedad actual, Jesús, Napoleón, Groucho Marx y Winston Churchill.

Churchill: “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia; su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria” y añadía sobre los comunistas, “Si pones a comunistas a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habrá escasez de arena”. Ambas citas se podrían aplicar al nuevo maxi-gobierno progresista de coalición que encabeza Pedro Sánchez en el que socialistas y comunistas comparten la supermesa del Consejo de Ministros. Sánchez se ha hartado de repetir lo del “gobierno progresista de coalición” para que se nos quede grabado en la mente a todos los españoles. El Doctor No, “que parte del no no entiende” increpaba a Rajoy .Como decía Goebbels (Paul Joseph Goebbels (29 de octubre de 1897-1 de mayo de 1945†) político alemán, ministro de propaganda de la Alemania Nazi, figura clave en el régimen y amigo íntimo de Adolf Hitler) “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad aceptada”. Sanchez y su equipo de asesores, encabezado por Iván Redondo and company, nos van a bombardear incesantemente en todas las televisiones y diarios de la cuerda con el “progresismo” del nuevo Gobierno sociocomunista de PSOE y Podemos. Mientras las leyes favorecen a los okupas, se hacen con nuestras viviendas y mucho cuidado con reclamar lo tuyo, en el reciente caso puede ser acusado de allanamiento de su propia morada. ¡La monda lironda!

Yo no soy solidaria que como bien dice Jesús en la metáfora de San Mateo sepulcros blanqueados, relucientes por fuera, pero llenos de podredumbre repugnante y vomitiva en su interior. Fustiga la hipocresía y mentira. Aparentar por fuera lo que no se es por dentro, condena los árboles que sólo tienen apariencia y no dan fruto, desautoriza a las personas que cuidan su buena opinión ante los demás, pero dentro están llenos de maldad. Individuos que de palabra se distancian de la corrupción, pero en realidad la practican en cuanto se les presenta la ocasión.

Por favor, por el bien de los ciudadanos y España, legisladores cambien esta basura de leyes o nos volveremos a meter en camisa de 11 varas.

Ver para creer como España se desmenuza.