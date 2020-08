La Red Arrayan encuentra doce piezas del bordado popular serrano en el Hermitage Museum en San Petersburgo

Martes, 25 de agosto de 2020

El Museo expuso las piezas bordadas por primera vez al público en una exposición realizada en el año 2004

Se trata de doce piezas bordadas en cuatrocromia o en negro del S. XVII que el Hermitage Museum en San Petersburgo expuso por primera vez al público en la exposición realizada en el año 2004 denominada ‘Art OF DE EMBROIDERER, Western European Embroidery in the Hermitage: From the sixteenth to the early twentieth century’, cuya conservadora jefe fue Tatiana Kosourova.

Según el catálogo de la exposición mencionada todas las piezas fueron recibidas por el Museo Hermitage en 1923 del Museo del Baron Stieglizt Higher School of Technical Drawing, Petrogrado, adquiridas en 1886 de la Collection of J.Kraut, Frankfurt -Am – Main.

La colección de arte aplicado del museo de stieglitz se formó y se repone de 1870 a 1920, y se dio preferencia al arte europeo occidental del Renacimiento. Así, de acuerdo con el ‘Inventario’ de stieglitz, en 1886, en Alemania, se compró una colección, un poco más tarde Jakob Krauth reunió para Rusia otra gran colección de textiles de 3663 unidades, que se vendió enteramente a la Stiglitz. Se incluyó: tejidos egipcios, español, morisco, veneciano, alemán y textil francés. Todas las colecciones fueron compradas exclusivamente para los propósitos del proceso educativo de la escuela.

En el catálogo de la exposición encontramos doce piezas, referenciadas a España e incluso alguna de ellas a Salamanca, de la Escuela Salmantina de bordado popular.

Teniendo el Bordado Popular Salmantino, hoy Serrano por la zona donde perdura esta artística habilidad como tradición, tan diferente al resto de los bordados populares hispanos, “no nos fue difícil catalogar como salmantinas algunas de estas piezas cuya procedencia solo esta etiquetadas como de Española”, apuntan desde la Red Arrayán. .

El reconocimiento que este prestigioso Museo hace de las piezas del bordado “creemos que es un dato a tener en cuenta a la hora de valorar el bordad populñar serrano como Bien de Interés Cultural Inmaterial por parte de la Junta de Castilla y León cuyo trámite se comenzó hace más de un año”.