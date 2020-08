Tú Aportas pide la dimisión de la Alcadesa y postula a Garrido como alcalde de Béjar

Viernes, 21 de agosto de 2020

Garrido no propone una moción de censura contra el Gobierno de Béjar pero tampoco la descarta

Tú Aportas (TAB) es el segundo partido, en 14 meses de legislatura, que pide la dimisión de la alcaldesa de Béjar, Elena Martín Vázquez, pero esta vez con la salvedad de que el Partido Socialista está gobernando en la ciudad con los votos de los dos concejales de TAB, con lo que el problema toma otra dimensión y la situación se complica mucho para la Alcaldesa.

Javier Garrido, portavoz de Tú Aportas, ha declarado esta mañana en rueda de prensa que desde el primer momento su partido acordó en asamblea facilitar el cambio de Gobierno apoyando la investidura de Elena Martín con el compromiso de liberarla económicamente para que dedicara su tiempo a la ciudad, pero esto no ha sido posible por la falta de liderazgo en el equipo de Gobierno, las pocas ganas de trabajar y por el talante de la Sra. Alcaldesa.

“La Alcadesa va dando bandazos a golpe de ocurrencia y ha creado un mal ambiente en su partido, con sus compañeros de Gobierno y con la oposición”

Según el portavoz de Tú Aportas se pide la dimisión de la Alcaldesa y ahora tendrá que dar ella un paso atrás o será el PSOE el que tendrá que intervenir, ya que las relaciones de algunos concejales socialistas no son buenas con el propio partido dirigido en Béjar por José Luis Rodriguez Celador y Jennifer del Pozo, que fue concejala durante unos días al principio de la legislatura y presentó su dimisión sin que hasta el momento se hayan aclarado las causas.

De momento no está en la agenda de TAB proponer una moción de censura pero tampoco la descarta, ahora se abre un abanico de posibilidades para que la Alcaldesa de Béjar deje su mandato, entre ellas una moción de censura que necesitaría el apoyo de nueve concejales del Ayuntamiento y se resolvería en Pleno.

Pese a que el Partido Socialista probablemente cerrará filas en torno a la Alcaldesa, Tú Aportas está dispuesto a entablar conversaciones para resolver la situación que se ha creado, pero espera que sean ellos los que tomen la iniciativa. Garrido considera que cuando se está en minoría es necesario el diálogo y tratar de llegar acuerdos, algo que no se ha producido durante este tiempo y que ha manifestado que no se va a hacer con la actual Alcaldesa, que ya ha mostrado su incapacidad.

“La actitud de prepotencia de la Alcaldesa se ha notado desde los primeros meses de la legislatura, todos la conocíamos y sabíamos como actuaba a nivel personal y a nivel político, pero aún así queríamos un cambio que después de 14 meses no hemos visto. Su actitud con la oposición y con sus compañeros de Gobierno no es la mejor y creemos que la figura de la Alcaldía debe estar por encima de todo eso”.

Javier Garrido y su partido tienden la mano al Partido Socialista para asumir las riendas de la ciudad y el cargo de Alcalde si los socialistas no se ven con ganas o interés en seguir gobernando, aunque ha señalado que habrá que hablar con Ciudadanos. Tampoco descarta la posibilidad de tratar este tema con el Partido Popular, lo que sí ha negado en redondo es que su grupo vaya a apoyar a cualquier concejal Popular para que se alce con la Alcaldía de Béjar.

Ha apelado al “talante democrático que el PSOE exhibe como seña de identidad” para que se entablen conversaciones y ha añadido “la Alcaldesa va dando bandazos a golpe de ocurrencia y es ella personalmente quien no deja avanzar los proyectos para la ciudad, con una nula gestión, falta de empatía, prepotencia y arrogancia que la han hecho incapaz de contar con el resto de grupos de la oposición, ni de dialogar, cuando está gobernando en absoluta minoría; siendo incluso irreverente con las autoridades provinciales, de quienes no ha sabido ganarse su respeto para llegar a acuerdos que redunden en la ciudad”.

Javier Garrido da un repaso a los 14 de meses de legislatura socialista

“Tú aportas nació para un cambio en esta ciudad y no miramos el beneficio político que vayamos a obtener, la Sra. Alcaldesa ha insinuado que hacemos política para sacar un rendimiento político pero esto es una deriva muy fea, llevamos muchos meses con una inactividad total y no ha sido solo por la COVID, sino que viene de mucho antes”.

El portavoz de TAB ha manifestado que las actitudes de prepotencia de Elena Martín se notan en su actitud institucional, en sus ruedas de prensa y en las relaciones personales y viniendo de la mayor representante de los intereses de los ciudadanos debe defenderlos sin perder la dignidad y sin que le pierda la soberbia.

Considera que no ha habido cambio alguno y se ha perdido el tiempo sin diseñar un plan de futuro para Béjar: “no se ha diseñado un plan de modernización para el desarrollo turístico, económico, industrial o comercial, el Plan de Reindustrialización no se ha retomado, la actividad urbanística ha sido nula durante este periodo y no se han rescatado los servicios públicos esenciales para la ciudad por falta de ganas de trabajar. Además tampoco ha habido un acercamiento a la comarca y no se han creado sinergias que beneficien el desarrollo, ni se ha promovido un clima favorable para ello se está gobernando con un talante despótico y absolutista”.

Refiriéndose a la Sanidad, Javier Garrido ha manifestado que no se ha sabido defender la decisión de la Consejería de cerrar la planta de hospitalización del hospital de Béjar en un momento de crisis sanitaria y que el PSOE se ha posicionado del lado de la Consejería, asumiendo el traslado por “solidaridad” y sin pensar en los intereses de los bejaranos.

Además ha calificado de “nefasta” la gestión de la estación de esquí de La Covatilla, “la Alcaldesa se ha negado a convocar la mesa de trabajo prometida y ha dejado que las decisiones de futuro pasen por los caprichos de personas que no tienen un plan definido ni estudiado”.

En cuanto a los presupuestos Garrido ha manifestado que se trazaron tarde, en el mes de diciembre, en un momento en el que considera que había que forzar el cambio, y hasta bien entrado el mes de febrero no se llegó a un acuerdo de diseño, algo que nunca había ocurrido, y cree que ha sido “por las pocas ganas de trabajar del equipo de Gobierno y la desidia que se ha instalado en el Ayuntamiento”.

“Todos estamos soportando la misma situación sanitaria, en nuestra vida y en nuestros trabajos, ella que es liberada y tiene que seguir gestionando el Ayuntamiento, la COVID no le impide seguir trabajando. Las ayudas que se prometieron y que todos los partidos le dimos vía libre para que se pusieran a disposición de autónomos y comerciantes, están empezando a salir, ni siquiera se ha atendido un 10 % de las solicitudes y estamos a finales de agosto. Así es como funciona la gestión interna del Ayuntamiento”.