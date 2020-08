Amores y desamores del Rey Juan Carlos

Viernes, 21 de agosto de 2020

Quienes me leen saben que no pueden esperar de mi un tratamiento morboso de este tema. En realidad no sé nada de la vida amorosa de este rey.

Los reyes siempre han tenido mucho poder y algunos o muchos, no lo sé, lo han usado también para llevar una supuesta vida secreta.

Para su desgracia, han estado rodeados también de muchos servidores; algunos de ellos, por razones muy diversas, ha revelado estos secretos, otros los han inventado.

Algunos medios de comunicación, bien conocidos entre nosotros, viven de estos supuestos escándalos. Reales o supuestos, pero tratados morbosamente les dan audiencia, que es su objetivo.

El silencio sobre la vida privada del rey se ha roto y ha llegado la fiesta morbosa y mercantil de estas noticias.

Muchos españoles, aunque no somos los únicos, hemos sido educados en la represión y morbosidad sexual durante la dictadura, aún no superada por no pocos, y de forma sincera o hipócrita se escandalizan aplicando esta moral al rey.

¿Qué opina usted de lo que se dice y cómo se dice de la vida amorosa del rey?

Por mi parte, considero que la vida amorosa del rey es un asunto de él, de su mujer y de las otras mujeres afectadas, si las hubiera. Los servidores que han hecho caja con sus revelaciones y los medios que comercializan con ellas son deleznables. La intimidad de las personas es suya.

Otra cosa son otras noticias sobre determinados usos económicos que nos afectan a todos. Aunque, si he entendido bien, Juan Carlos aún no está imputado, ni juzgado. Un respeto para un gran rey-político que supo manejarse con Franco y su Ejército, las Cortes franquistas, los partidos políticos de derechas y de izquierdas, paró un golpe de Estado y tantas cosas más.

En todo caso, con carácter general, los delitos económicos creo que no están bien planteados en nuestro país porque, cuando se descubre y juzga la corrupción, pueden acabar estos delincuentes en la cárcel, pero los ciudadanos no recuperan lo robado.

¿No sería más sensato obligarles a devolver lo que no es suyo e imponerles una multa que se correspondiera a la gravedad del delito? Me parece que en el caso de los juzgados y condenados por delitos económicos graves, lo prioritario sería que devolvieran lo robado a la sociedad, en lugar de meterlos en la cárcel, salvo riesgo de huida.

Eche usted cuentas, yo no me las sé, ni soy experto en estas cosas. Tres preguntas, si usted tiene tiempo y humor:

¿Cuánto dinero nos ha robado ciertos políticos y sus partidos, algunos sindicalistas, cargos públicos, etc.?

¿Cuánto han devuelto?

¿Cuándo han devuelto los Bancos de lo recibido para su rescate?

¿Cuánto nos hemos gastado con tener en la cárcel a los que cometen delitos económicos?

¿Sabe usted lo que nos cuesta cada día un preso?

Yo solo le veo sentido a su encarcelamiento hasta que paguen el último euro robado y la multa. Y si no pueden pagarlo, obligarles a hacer trabajos rentables económicamente para la sociedad, hasta saldar la deuda.

Félix López Sánchez