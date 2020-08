Gianni Darconza en torno a “Encumbra tu corazón / Innalza il tuo cuore”

Alfredo Pérez Alencart y Gianni Darconza, en Urbino (foto de Jacqueline Alencar)

Dejo conocer el texto escrito por Gianni Darconza como prefacio a mi último libro publicado “Encumbra tu corazón / Innalza il tuo cuore” (Tiberíades ediciones – Pellicanolibri, 2020), con pinturas de Miguel Elías y traducciones de Beppe Costa. Vayan mis reiteradas gratitudes.

(Prefacio)

LA PALABRA POÉTICA QUEDA SIEMPRE…

Gianni Darconza

La selección de poemas que proponemos aquí del poeta peruano Alfredo Pérez Alencart, que lleva el título revelador Encumbra tu corazón (Innalza il tuo cuore), traducida al italiano por el poeta Beppe Costa, es el resultado de un camino existencial y poético que nos lleva a la búsqueda de la verdadera esencia de lo cotidiano, más allá de las apariencias, en el profundo convencimiento de que la palabra poética queda siempre como uno de los apoyos más fuertes y seguros para huir “de huracanes y contiendas” (“Descabalgado ya”). En la poesía de Pérez Alencart hay ecos a la vez bíblicos y modernos, como cuando, recordando las primeras palabras del Evangelio del apóstol Juan, ratifica que “en el principio era la Poesía” (“La poesía alcanza”), subrayando el poder creador y divino de la palabra poética, capaz incluso de contrarrestar los elementos destructivos de la naturaleza y de los tiempos trágicos que estamos viviendo.

La poesía de Alencart se puede considerar religiosa, espiritual, en el sentido más profundo del término, porque frente al materialismo dominante, frente a la derrota de la carne y a la finitud de nuestra vida física, nos invita a mirar dentro de nuestro corazón, para buscar el espíritu eterno de las cosas, más allá de dolores y sufrimientos, y encumbrarlo hasta entrar en contacto con nuestro mundo interior y comunicar con él, porque como recordaba Antonio Machado en su “Retrato”, “quien habla solo espera hablar a Dios un día”. Sólo entrando en contacto con el espíritu universal, con el Dios que va con nosotros, el hombre moderno (o, mejor dicho, posmoderno) puede salvarse del caos y la fragmentación, de ese sentimiento de vacío que lo impregna todo. Por esta razón los versos del poeta peruano son versos llenos de optimismo, repletos de vida y esperanza, que invitan el lector a buscar, más allá de la moneda corriente, que es lo efímero, todo lo que no es efímero, para darle espacio y para que pueda durar.

Urbino, julio de 2020

(*) Gianni Darconza es poeta, narrador, traductor y profesor de Literatura y Cultura Española y Literaturas Comparadas en la Universidad de Urbino Carlo Bo

Portada de Encumbra tu Corazón /Innalza il tuo cuore

(Prefazione)

LA PAROLA POETICA RESTA SEMPRE…

Gianni Darconza

La selezione qui proposta del poeta peruviano Alfredo Pérez Alencart, dal titolo rivelatore Encumbra tu corazón (Innalza il tuo cuore), tradotta all’italiano dal poeta Beppe Costa, costituisce il risultato di un percorso esistenziale e poetico che ci conduce alla ricerca della vera essenza del quotidiano, al di là delle apparenze, nella profonda convinzione che la parola poetica resta sempre e comunque uno degli appigli più forti e sicuri per fuggire “dagli uragani / e dai conflitti” (“Già disarcionato”). La poesia di Pérez Alencart risuona di echi insieme biblici e moderni, laddove, ricordando l’incipit del Vangelo secondo Giovanni, ribadisce che “in principio era la Poesia” (“La poesia raggiunge”), a sottolineare il potere creatore e divino della parola poetica, in grado di contrastare gli elementi distruttivi della natura e dei tempi tragici che stiamo vivendo.

Quella di Alencart è poesia religiosa, spirituale, nel senso più profondo del termine, poiché di fronte al materialismo imperante, di fronte alla sconfitta della carne, di fronte alla finitezza della nostra vita fisica, ci invita a guardare dentro il nostro cuore alla ricerca dello spirito eterno delle cose, al di là dei dolori e delle sofferenze, e di innalzarlo fino a entrare in contatto con il nostro io interiore e comunicare con lui, poiché, come ricordava Antonio Machado nel suo “Ritratto”, “chi parla da solo spera di parlare a Dio un giorno”. Solo entrando in contatto con lo spirito universale, con la divinità che è in noi, l’uomo moderno (o meglio postmoderno) può sperare di salvarsi dal caos e dalla frammentarietà, dal senso di vuoto che pervade ogni cosa. Per questo motivo i versi del poeta peruviano sono versi densi di ottimismo, pregni di vita e di speranza, che invitano il lettore a cercare, al di là della moneta corrente, quella dell’effimero, ciò che non è effimero, per dargli spazio e farlo durare.

Urbino, luglio 2020

(*) Gianni Darconza è poeta, narratore, traduttore e docente di Letteratura e Cultura Spagnola e Letterature Comparate presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

El poeta , profesor y traductor italiano Gianni Darconza