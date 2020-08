El médico que cumple el juramente Hipocrático

El cirujano Pedro Cavadas predijo el pasado mes de enero que los datos sobre contagiados del coronavirus que difundía China no se ajustaban a la realidad; que el Covid-19 era “muy peligroso y se contagiaba con suma facilidad, una de pandemia tal gravedad podría diezmar la población mundial” Cavadas también alertó de la peligrosidad del coronavirus y de su capacidad de contagio cuando la pandemia no había llegado a España. A día de hoy, el Gobierno reporta más de 342.000 casos y 28.617 fallecidos como consecuencia del Covid-19 y acaba de acordar nuevas medidas junto a las comunidades autónomas ante los rebrotes que han vuelto a disparar los ingresos hospitalarios. En realidad pasamos de los 50000 fallecido. Siendo otra vez el punto caliente “las residencias geriátricas” los voluntarios de verano no acuden a ellas, hacen trabajos de entretenimiento vía telemática.

Según las últimas estadísticas oficiales de la OMS, el Covid-19 suma más de 20,4 millones de contagiaos y ha matado a 744.385 personas en todo el planeta. Pedro Cavadas alertó de la peligrosidad del coronavirus y de su capacidad de contagio -puede trasmitirse a 5 metros- cuando la pandemia no había llegado a España. A día de hoy, el Gobierno sigue sin saber donde color según Simón 13000 fallecidos. Los rebrotes (como consecuencia de la falta de control de la juventud) se han vuelto a disparar los ingresos hospitalarios.

No se puede mentir tan descaradamente al afirmar Illa y Simón, que las “mascarillas son innecesarias, incluso contraproducentes”, a fin de ocultar la carencia de este material de protección. Un Gobierno decente pudo decir: “Las mascarillas son un elemento imprescindible y esencial para evitar o minimizar los contagios, pero carecemos de ellas. Intentaremos adquirirlas por todos los medios disponibles. Entretanto, exhortamos a los ciudadanos para que las fabriquen en sus casas de acuerdo con las siguientes instrucciones”… Pero siguieron engañándonos hasta el 10 de abril, fecha en que las recomendaron. Tuvimos que esperar al 21 de mayo para que, al fin, el Gobierno decayera del guindo decretando el uso obligatorio para toda la población etc, etc.

Cavadas afirma: Esto no va en broma, tengo 2 hijas chinas y puedo hablar con claridad de lo que ocurre allí, si muestran la construcción de un hospital en tiempo recort es qué se construyen ocho como mínimo.

España en la listada de contagiados por el corona ocupa el segundo puesto… ¿que nos espera a los españoles con la llegada del otoño? Otro misterio de transparencia del desgobierno.