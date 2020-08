Carbajosa rinde homenaje a las víctimas y heroes de la pandemia del Covid-19

Domingo, 16 de agosto de 2020

“Creíamos que estábamos armados y las mejores armas han demostrado ser con creces nuestros profesionales sanitarios, tantas veces olvidados y en demasiadas ocasiones escasamente valorados”

El Ayuntamiento de Carbajosa celebró este sábado un sencillo acto de homenaje a las víctimas del COVID19 y a los héroes que desinteresadamente han trabajado en beneficio de todos durante estas semanas complicadas de nuestras vidas. En su intervención, el alcalde del municipio, Pedro Samuel Martín, comenzó haciendo una referencia al patrón del municipio, San Roque, que se celebra este 16 de agosto. Roque cuidó de los enfermos de peste, él también se contagió y gracias a un perro que le alimentó durante días y a su amo, que le atendió, pudo seguir continuando salvando vidas. “La peste es conocida como la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad y siete siglos más tarde, volvemos a hablar de pandemias. Y honramos hoy más que nunca a nuestro patrón, santo protector ante la peste y toda clase de epidemias. Por estos motivos, no podríamos haber elegido mejor día para honrar no solo a las víctimas del COVID19 sino también a nuestros héroes por su labor desinteresada durante estos meses difíciles de nuestras vidas”, señaló el alcalde.

“Nos pilló a casi todos por sorpresa. Tanto fue así, que la logística que surgió de forma espontánea para dar respuesta a la llegada del coronavirus nos impresionó y emocionó a todos. Creíamos que estábamos armados y las mejores armas han demostrado ser con creces nuestros profesionales sanitarios, tantas veces olvidados y en demasiadas ocasiones escasamente valorados”, añadió. “Su profesionalidad, su entrega, su dedicación desinteresada hacia los demás ha salvado muchas vidas, menos posiblemente de las que hubieran deseado. Porque en el camino se han quedado demasiadas personas, jóvenes y también mayores, una generación de hombres y mujeres que les tocó en vida luchar en muchos frentes y se quedaron en una batalla que merecían tener ganada”. Antes de continuar con su intervención, el alcalde solicitó un minuto de silencio en honor a todas las víctimas del COVID.

El máximo representante de Carbajosa quiso agradecer en nombre de todos los vecinos del municipio el trabajo de sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales y empresas de servicios esenciales, pequeños comerciantes, transportistas, agricultores y grupo de técnicos que durante estas semanas complicadas han asesorado al Equipo de Gobierno para tomar las mejores decisiones. El alcalde también quiso dar las gracias a todos los vecinos por quedarse en casa y por colaborar en que el ánimo se mantuviera a flote.

“Estos meses han sido extraños, hemos vivido el primer confinamiento de nuestras vidas, hemos tenido que quedarnos en casa para proteger a los más débiles, hemos tenido que sacar ánimo sin tenerlo para estar al lado de quienes nos necesitaban, hemos aplaudido como nunca a nuestros ángeles de los hospitales… hemos vivido, en fin, demasiadas cosas como para haber olvidado tan pronto”. Y añadió “no debía ser día hoy de reprimendas, pero me creo en la obligación de recordar la importancia de cumplir las normas, de instar a nuestros vecinos, mayores y sobre todo jóvenes, que mantener al virus a raya está en nuestros manos. No hay mayor homenaje para nuestros héroes que ayudarles en el empeño. Solo nosotros, todos nosotros, podemos contribuir a evitar contagios, a que los hospitales y centros de salud no vuelvan a colapsarse, a que nuestros mayores puedan disfrutar de sus nietos, y a que nuestra economía (de la que vivimos todos) no se resienta más de lo necesario. Responsabilidad y respeto es lo que pido”.

El alcalde concluyó su intervención con una frase de la canción “los abrazos prohibidos” de Vetusta Morla: “Gracias a todos los que habéis pintado de azul la oscuridad. Sin duda os habéis ganado a pulso el aplauso más grande del mundo, respeto y dignidad”.

La música no faltó en este acto de homenaje, con la interpretación de un dueto de violín y chelo, y la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella de Carbajosa.

Colectivos y personas homenajeadas en este acto

SANITARIOS DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA (EN REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS SANITARIOS DE ESPAÑA). Sobran los motivos…

- COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA, por su presencia constante vigilando por salvaguardar el orden y las normas del Gobierno en unos días complicados para toda la población

- POLICÍA LOCAL DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA, por su presencia en los momentos difíciles, por su compromiso en el mantenimiento del orden, por su ofrecimiento para recorrer las calles durante el aplauso vespertino, por su colaboración en mantener el ánimo de niños y mayores de nuestro municipio…

- PROTECCIÓN CIVIL DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA, por su colaboración desinteresada en todo aquello que se le ha pedido que ha sido mucho: reparto de alimentos a personas necesitadas, reparto de mascarillas, su colaboración con las Fuerzas de Seguridad y sanitarios de Carbajosa, precintado de parques y espacios públicos, felicitaciones de cumpleaños y mucho más…

- SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA, por su colaboración en la desinfección de nuestras calles.

- AGRICULTORES DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA, por su colaboración desinteresada, utilizando sus propios tractores, en la desinfección de nuestras calles y espacios públicos.

- ACCIÓN SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA, por su colaboración en la atención a los más desfavorecidos.

- CRUZ ROJA DE SALAMANCA, por estar como siempre al lado de las familias más necesitadas.

- GRUPO DE ASESORES DEL AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DURANTE ESTOS MESES, por su colaboración impagable asesorando al Equipo de Gobierno para adoptar las decisiones más idóneas y con base técnica en un momento donde la salud de todos estaba en juego.

- PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA, por su involucración también en estos momentos complicados, sin importar el día y la hora…

- ASOCIACIONES DE CARBAJOSA, por su colaboración en estas semanas complicadas

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS EL MONTALVO (en representación de las empresas que han cumplido con creces los servicios esenciales durante las semanas de confinamiento)

- GRUPO DE VECINOS QUE HAN ELABORADO DE FORMA VOLUNTARIA MASCARILLAS PARA SANITARIOS Y POBLACIÓN EN GENERAL. PARTICIPARON 103 PERSONAS

- ASOCIACIÓN DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA, en representación de los comercios que han mantenido sus puertas abiertas para prestarnos un servicio tan importante durante las semanas de confinamiento. También en representación de todos aquéllos pequeños empresarios que tuvieron que cerrar por el bien de todos poniendo en peligro la supervivencia de sus negocios.

- GRUPO MSD, por estar desde el primer día aportando material y equipos de protección individual para los sanitarios de Carbajosa y del Hospital de Salamanca.

- REDES ÓPTICAS, por dotar de conexión a Internet de forma gratuita a las familias más necesitadas del municipio

- PIXEL INNOVA, por su colaboración para llevar y montar equipos informáticos en los hogares de las familias con dificultades económicas posibilitando así que los niños hayan podido seguir sus clases desde casa

- LACERA, por los trabajos extraordinarios de limpieza en unos momentos donde la higiene es clave para mantener el virus a raya.

- ASADINA ANIMACIÓN, por prestar su patrulla canina para levantar el ánimo de nuestros niños. Con sus muñecos, han felicitado los cumpleaños a más de un centenar de niños de Carbajosa.

- HERGAHER, por su donación de alimentos para las familias con menos recursos.