Ciudadanos se une al resto de partidos dejando solo al PSOE en la Marcha Blanca

Ciudadanos Béjar no acudirá a la Marcha Blanca convocada por el PSOE Ciudadanos Béjar, no acudirá a la Marcha Blanca convocada por el PSOE, de forma unilateral, sin acuerdo o consenso con los demás partidos políticos. La concentración fijada para el día 14 de agosto, además de poner en riesgo la salud de los asistentes, al poder producirse aglomeraciones, no tiene cabida en la situación actual. Este grupo político viene apostando por el Hospital de Béjar, desde mucho antes de formar parte y miembro del ayuntamiento. Desde el año 2011 hemos instado e incoado acuerdos plenarios de los municipios de la comarca y territorios que abarcan varios Centros de Salud para que el Hospital Virgen del Castañar, fuere y sea el centro neurálgico de todos ellos. Pero este partido político no asistirá a la convocatoria por estos y otros motivos: ​-La situación epidemiológica a nivel mundial que padecemos y sufrimos desde marzo provocada por el virus COVID-19. ​-Las restricciones creadas en el Hospital Virgen del Castañar han sido motivadas por solidaridad y la buena atención al paciente y a toda persona que ha padecido y padece el Coronavirus, que ha obligado a nuestro sistema sanitario a tener que reestructurarse para poder atender de forma adecuada a todos los pacientes positivos por Coronavirus. Las restricciones que se están llevando a cabo en el Hospital Virgen del Castañar, son momentáneas, una vez el virus este controlado todo volverá a funcionar con normalidad, esto es algo que la Consejería de Sanidad ha asegurado. ​-En el Hospital Clínico Universitario, el personal estaba desbordado debido al incremento de positivos en COVID-19, abriéndose nuevas plantas para atender el continuo incremento de casos, aumentando la presión asistencial, lo que requirió más sanitarios, teniendo que replegar a todo el personal tanto del Virgen Vega como del Virgen del Castañar. Se abrió tanto la planta baja derecha como la izquierda para el COVID-19, integrándose al servicio de urgencias y la CMA. Ahora se añaden las vacaciones y el merecido descanso. ​-Nos encontramos todos en un momento y situación excepcional, que requiere medidas excepcionales. Vivimos momentos difíciles y sabemos que muchas personas sienten miedo e incertidumbre, por eso debemos transmitir tranquilidad a los Bejaranos y Bejaranas, el Hospital volverá al funcionamiento habitual en cuanto la situación vuelva a la normalidad. Ciudadanos Béjar