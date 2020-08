“Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba / engánchalos a tu alma con ganchos de acero”

EL VALOR DE UN POETA EXTREMEÑO

Dicen: que no son tiempos para la lírica, son pronósticos de los agoreros, pesimistas y amargados. Sin embargo, servidor termina de releer, dos libros de poemas, que mi buen amigo Luis Cabello me regalo, y están escritos por Miguel Ángel Hernández Martín. Cada uno de ellos es distinto, en su concepto. La Sabia que Mamé y Arritmias de un Druida (DP S 223-2019) (DP S 186- 2017). Ambos también diseñados y maquetados por el mismo autor. Y lo cierto es que volveré sobre ellos de nuevo, a veces en lo sencillo y en lo humilde se recogen los mejores frutos, la verdad autentica, y lo que más te hace reflexionar.

El autor evoca los recuerdos que tiene de su pueblo (Extremeño), y de su hogar, un sitio que dejo atrás por alguna razón, pero que tiene la sensación, de que volverá a pasar por sus calles, ver la gente de esos lugares, encontrarse con los niños que dejo, y los paisajes que aún mantiene en su mente. En sus poemas de palpable frescura se hace al mismo tiempo mención a los problemas, como la injusticia, el abandono y otros recuerdos de los que fue, y sigue siendo testigo, arrancado desde ese lugar, aludiendo al mismo tiempo a sus familiares, amigos y personajes, buceando en los recovecos de su mente, que es de donde brotan con más fuerza autenticidad, y sinceridad sus poemas y sonetos, que al parecer contribuyen a forjar su personalidad, suenan en mayoría con tonos de exquisito gusto.

Entre ambos títulos, - pienso yo- que Miguel demuestra argumentos para la esperanza, y evoca cuanto le rodea para sintonizar con el lector, pues hay algunos pasajes de que son sencillamente magistrales y que proponen esa forma de poder lograr los objetivos que se fijan y se ilustran,- de los que podemos opinar-, pues entroncan al mismo tiempo una buena amistad y sutileza con cada uno de sus frases y títulos. – Me da la impresión, a buen seguro estaré equivocado- Que maneja los tiempos y escoge las frases, con frescura independiente, y estas logren de las personas que han formado parte de su vida, y abrazarse con ellas y juntos volver a partir de nuevo otra vez.

En su viaje Miguel, es como si preparara un plan para tener continuidad con armoniosa necesidad y compone esta forma de escenario y un ambiente bajo el aspecto descriptivo de saber a dónde volvería otra vez y encontrarse con las personas que allí habitan, hay evidentemente en sus sonetos unas sensaciones rebeldes, y otras que apelan a la nostalgia, así es el alma del poeta, en unas parte de lo agradable otras de lo incomodo, siempre bajo el prisma de la denuncia, pero sin renunciar a la sensibilidad, a lo tierno y lo idílico.

Me he pronunciado, dentro de aquello que servidor ha sentido y reflexionado, sobre estas dos obras, como digo frescas de lenguaje, sencillo y que en muchas fases llega, para que con absoluta libertad puedas llegar a sintonizar, pues forman también parte de tu propia vida. Quiero- desde estas páginas volanderas- dar mi más cordial enhorabuena, a Miguel Hernández,-a quien personalmente no conozco- por estos dos ejemplares, a aplaudir el valor de publicarlos, y si puede ser, continuar su obra.

Frecuentemente los poemas y sonetos, basan su temática en exaltaciones del ego y en preocupaciones sociales, de carácter más o menos biográfico que en casos provocan la complicidad del lector. Las metáforas pierden entonces ese carácter de tropo o figura retórica; no hay un sentido literal y otro figurado en el lenguaje, los significados son personales, abiertos y flexibles, ni existe una preocupación por la novedad.

Al igual que en las bellas artes, no existe el crítico, no hay una teoría de la crítica poética que se adapte a la nueva poesía es muy difícil analizar la calidad o el valor literario o poético, y el sistema de valoración suele conformarse con la contabilización del número de seguidores de un blog, o en todo caso de sus lectores.

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías