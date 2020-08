La pandemia de la corrupción

Lunes, 10 de agosto de 2020

Seguimos inmersos en una pandemia cuyas consecuencias sanitarias, sociales, laborales, económicas y políticas, no habrían sido tan graves si los gobernantes no se hubieran dedicado a mangar el dinero público o permitir que se mangara, que viene a ser lo mismo, y en medio de esta tragedia, el rey emérito, el que tanto amaba a los españoles, el que su prioridad era servir a España, por nada del mundo servirse de ella, el que siempre estaba cerca del pueblo, el campechano, nos deja plantados y se fuga, unos dicen que a la República Dominicana, otros que a Portugal, algunos medios lo ubican en la capital de los Emiratos Árabes, donde más que amigos, tiene hermanos, pero esto tiene más pinta de especular que de confirmar, hasta es posible que ni siquiera haya salido de España, pero esté donde esté, podemos estar tranquilos: gracias a los españoles, sobre todo a los que lo están pasando tan mal, está viviendo como un rey.

Los treinta primeros años de su reinado fueron impecables al cien por cien. Así nos lo hicieron ver al menos. Nunca le faltó el apoyo de todos los gobiernos y contó siempre con las simpatías de los medios de comunicación más importantes. No faltaron periodistas que se atrevieron a publicar que la conducta del monarca no era tan intachable como los españoles creían, pero eran principiantes y los ya consagrados tenían más fuerza. Gracias a esto los españoles dejaron de dividirse en monárquicos y republicanos para convertirse todos en juancarlistas, algo que parece estar tocando a su fin.

El espejo de la Casa Real empezó a empañarse con los chanchullos económicos de algunos miembros de su familia que todos conocemos, y aunque de la noche a la mañana abdicara en su hijo Felipe VI alegando problemas de salud, que también los tenía, era evidente, no ha podido evitar que también los suyos salgan a la luz.

Todos sospechábamos que el Gobierno y la Casa Real estaban preparando la fuga del emérito, y el pasado lunes tres de agosto, saltó la noticia por fin. El Gobierno insiste en que no se ha fugado, que se ha ido de excursión, y por tratarse de su vida privada ni sabe ni quiere saber dónde ni por cuanto tiempo. Estamos de acuerdo. Tampoco a los españoles nos interesa. Nos da igual que se haya largado de vacaciones con alguna novieta, de cacería con sus amigos o que se haya retirado al monasterio de Silos para meditar en soledad. Lo que sí nos importa es que se ha largado sin arreglar cuentas con Hacienda y sin devolvernos ni un solo euro de la fortuna que, digamos presuntamente para no privarlo del derecho que tantas veces se les niega a los ciudadanos, ha amasado con su cargo, no con su trabajo personal. La Casa Real tampoco sabe nada de nada. Entendemos que es muy difícil penalizar a un ex rey que además es tu padre, pero si el rey Felipe VI no quiere ser cómplice de sus fraudes, antes de despedirlo debió retirarle el título de rey emérito que se ha llevado.

Y ahora viene la pregunta: Si unos nos desvalijan y los otros los protegen, ¿cómo vamos a acabar con esta pandemia de corruptos que es tan letal como la del coronavirus?