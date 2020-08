75 años después se sigue cuestionando la decisión de Truman

Setenta y cinco años después del bombardeo sobre la ciudades japonesas de Hiroshima y Nagashaki, el debate sobre el desaliento por salvar miles de vidas estadounidenses y precipitar el final de la Segunda Guerra Mundial sigue abierto, matar cerca de 150.000 japoneses sigue persiguiendo desde entonces a EE.UU; el único país que ha usado armas nucleares contra la población civil. Tras la toma de Berlín en mayo de 1945, queda vierta la herida de un conflicto que destapó los mayores horrores humanos. La guerra entre Japón y EE.UU. La contienda en el Pacífico, marcada por el odio racial y el fanatismo japonés, alcanzó cotas terroríficas.

Leyendo un poco sobre los enfrentamientos entre EEUU y Japón podemos dar una mínima opinión. Basta un recordatorio, ninguno de los países involucrados en la conflagración estaba dispuesto a hacer prisioneros. El acopio de trofeos necrofílicos, se convirtió en una aterradora diversión, calaveras y dientes era los trofeos de mayor demanda. ¡Terrorífico!

Para el historiador Williamson A. Murray, coautor de “Historia de la guerra”: El número de bajas causado por esta operación hubiera sido demoledor, solo los avances científicos [la bomba nuclear] lo pudieron evitar.

Me mantengo en la postura que la historia hay que entenderla dentro de su época, la decisión de Truman no tiene sentido si no es vista en su momento.

El Estado Mayor estadounidense manejaba unas cifras para la invasión de Japón de 2.000.000 bajas americanas y entre 6 u 8.000.000 japonesas en un país completamente arrasado. Los resultados de La prueba de la bomba atómica (en Alamogordo ciudad donde se probó) fueron filtrados a la inteligencia japonesa, afirmación que concuerda con las fechas, 16 de julio explosión de la bomba Trinity y ultimátum de rendición al Japón el 26 de julio. De haberse realizado el lanzamiento en una zona despoblada hubiera sido interpretado por los japoneses como una prueba de debilidad. La elección de Hiroshima como blanco fue debido a ser una ciudad intacta y así el efecto psicológico de arrasar una ciudad en un instante era mayor, sobre Tokio no hubiese tenido el mismo efecto ya que se encontraba parcialmente destruida. Nagasaki fue el último aviso… los americanos iban a por todas, y que la próxima caería sobre la cabeza del emperador.

Días después de las explosiones, el emperador Hirohito intervino para poner fin al obstinamiento suicida de sus consejeros. Según afirmó el asesor del emperador, “La bomba atómica nos ayudó a los partidarios de la paz en nuestro empeño de acabar la guerra”. El 2 de septiembre representantes del Gobierno japonés firmaron la rendición.

Una fuerte razón era que sirviese de advertencia a Stalin y su política expansionista. Resultaba de primordial transparencia justificar ante el pueblo americano la enorme cantidad de dinero que costó el Proyecto Manhattan.

Truman tuvo que tomar una decisión muy difícil y que los demás líderes mundiales de la época, no hubiesen tenido la más mínima duda en utilizar la bomba atómica si hubiesen dispuesto de ella.

¿Usted cree que de haber tenido la bomba atómico Churchill o Stalin hubiesen tenido algún reparo en lanzarla sobre Berlín? o ¿Hitler sobre Londres o Moscú? Seguro que NO.

Veamos siempre los acontecimientos en sus marcos y circunstancias históricas… fuera del momento, carecen de sentido y se prestan a reinterpretaciones erróneas.