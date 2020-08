Vivimos del ilusionismo

Era muy chica, cuando los títeres, en meses de calor visitaban los barrios. Abría los ojos para absorber cada momento, cada actuación. Había una que me fascinaba “La magia” olvidaba la realidad y me deleitaba en el mundo mágico. Hoy, actualmente, creo que el infantilismo el deseo de olvidar envuelve a la sociedad y nadie quiere ver la realidad. Para no renunciar a unos días vacacionales se han entregado a una hipnosis (Estado de inconsciencia semejante al sueño que se logra por sugestión y se caracteriza por la sumisión de la voluntad de la persona a las órdenes de quien/es lo ha provocado). Es una ficción consentida de la falsa realidad. Estamos ante puertas falsas, que imitan madera, ventanas sin fondo, celosías dibujadas... todo vale para engañarnos y darnos sensación de realidad. Eso es ilusionismo arte escénico narrativo y subjetivo, un verdadero espectáculo de mucha habilidad e ingenio .

Si se conjugan los anteriores elementos se tiene la capacidad de generar de manera artificial una gran cantidad de efectos que para todos son maravillosos y que para muchos son totalmente inexplicables.

Dentro del ilusionismo existen diversos especialistas como: los fantasistas, prestímanos, escamoteadores, cartománticos, que tienen la capacidad de proteger los trucos por medio del secreto profesional.

Por desgracia tenemos un desgobierno que habla, predica, discursea diariamente sobre la nueva política de izquierdas, osea el ilusionismo, manipular la realidad. Son los nuevos tiempos, los han captado y lo explotan, por eso son “progresistas” están al loro de por donde se mueve la juventud sin futuro. Alcanzados los últimos objetivos del estado del bienestar, el trabajo se ha terminado. La juventud no desea aceptar el pasado se inventa, la nueva realidad.

Y la nueva realidad virtual ha chocado de golpe con la verdadera realidad, una pandemia rebrotada y una crisis económica, y… no saben que hacer.

El Progresismo consiste en manipular a las masas para que vivan felices en un mundo irreal, el ilusionismo.

Me llega vía internet, el último ejemplar The Lancet Piden una auditoría del primer fracaso, no para exigir responsabilidades -que habría lugar- sino para reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Ya lo solicitaron en la comisión de reconstrucción y los partidos del poder se negaron a escucharlos. “Hemos derrotado al virus y salimos más fuertes” decía Illa, filosofo, Simón, medico de AP, y Sanchez, que nunca sabes si en ese momento es Presidente, o el ciudadano Sanchez. Que ningún cenizo hipocondríaco estropee con sus gritos de alarma el optimismo del relato.

Los ilusionistas se preguntan: ¿Estamos en manos de ineptos que no saben cómo compaginar economía y salud o en manos de manipuladores que utilizan la información para sus intereses partidistas? Quizá ambas cosas. Y usted y yo soñando con aquellos lejanos días de la infancia en que todo lo malo sucedía al otro. O puede dejar de soñar y ver la realidad, el nuevo superman Sanchez… el qué defenestró al PSOE, plagio su tesis doctoral; se rió de las sentencias de los ERES; formó Gobierno con costaleros independentistas, comunistas, Bildus; el ignominioso pacto para el referéndum catalán; medio indulto de los secesionistas, las delictivas manipulaciones del CIS de Tezanos y la TVE de la Mateo… Deseo que junto la vacuna del Covid, nos llegue el antídoto contra la amnesia.

Que ningún cenizo hipocondríaco, estropee, con sus gritos de alarma, un verano plagado de contagios. Silencio, silencio, no molesten al César vacacionando en Lanzarote. En su abultado equipaje y a pesar de hacer 2 viajes su Falcon, no encontraran moral, vergüenza, honradez, ni piedad.