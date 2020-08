El parque de bicicletas de La Covatilla abre hoy entre mofas y polémicas

El Byke-Park de la Covatilla. ‘Tarde, mal y nunca’ Desde el Partido Popular pedimos a la Sra. Alcaldesa y al Concejal delegado de la estación de esquí que dejen de hacer el ridículo, somos el hazmerreir de toda España. Hoy se inaugura el Byke-Park de La Covatilla, que empezó a funcionar en el año 2018, con 54 obstáculos, y 4 pistas aprobadas por la Junta de Castilla y León (Cerrojo, Covatilla, Muchachina y Regato del Oso y con el horario aprobado por la Junta de 10:00 a 18:00 horas). Sin embargo, los Socialistas no lo abrieron en el verano de 2019 y lo hacen hoy más de dos años después pero con cambios. Han cortado las patas de algunos obstáculos, por lo que han perdido toda su esencia. Además, sólo lo abren con una pista y teniendo en cuenta que es un deporte de riesgo, si le quitas el riesgo nos quedamos con un paseo en bicicleta. Respecto al cartel anunciador de la actividad nuestra opinión es que no se puede ser más inepto, un ciclista de montaña vestido de licra, con un casco de carretera y montado sobre una bicicleta de ciudad, sin suspensión delantera y con ruedas lisas. ¡Qué vergüenza! Es imposible hacer las cosas peor. Si para esto la alcaldesa se ha puesto 3.000 euros de sueldo, le pedimos que se centre y se ponga a trabajar para evitar el despilfarro de más dinero de todos los bejaranos. Ya no caben más excusas ni echarle la culpa al Partido Popular por su herencia. Le dejamos un Bike-Park con 54 obstáculos y 4 pistas y dos años después se reduce a una pista gracias a la gestión de la alcaldesa socialista, que se ha embolsado ya cerca de 53.000 euros. Grupo Municipal Popular