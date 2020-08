Jorge Amado y otros escritores del Sur de Bahía analizados por Cyro de Mattos

Cyro de Mattos durante su incorporación a la Academia de Letras de Bahía

Valiosa es la obra poética y narrativa del brasileño Cyro de Mattos (Itabuna, Bahía, 1939), poeta, narrador, periodista, abogado y miembro de la Academia de Letras de Bahía, quien ha obtenido varios galardones, como el Premio Nacional Ribeiro Couto, el Premio Afonso Arinos, el Premio Centenario Emílio Mora o el Premio Internacional de Literatura Maestrale Marengo D’oro (Génova). De Mattos tiene obra publicada en Alemania, Francia, Portugal, Rusia, Estados Unidos, México, Dinamarca, Suiza y Italia. Entre sus libros de poesía están Vinte Poemas do Rio, Cancioneiro do Cacau, Ecológico, Vinte e Um Poemas de Amor, Devoto do Campo y Oratório de Natal.

Yo mismo traduje una antología poética suya, titulada en castellano “Donde estoy y soy”, la cual presentamos en el Encuentro de Poetas Iberoamericanos de 2013. Años después, en 2017, se hizo una edición española bajo el sello de Verbum.

Pero también valioso es su aporte al conocimiento de la obra de otros paisanos suyos, especialmente del Estado de Bahía. Ahí se percibe la generosidad de un escritor, no sólo atento a sus obras. Pues ahora acaba de publicar el libro de ensayos “Poesia e Prosa no Sul da Bahia (Via Litterarum, Bahia, 2020), el cual tiene una portada realizada por el dibujante Juarez Paraíso. En dicha obra, de 350 páginas, estudia a autores que centran sus textos en la cultura del cacao y su importancia histórica, o bien mantienen con ella vínculos de origen.

Me alegra esta nueva muestra de su capacidad analítica y también este memorial sobre la producción literaria de una importante región brasileña, culturalmente hablando. En concreto, en la obra se albergan ensayos o apuntes sobre 47 escritores del Sur de Bahía. Aquí dejo sus nombre y el título de cada ensayo:

I – PROSA. De autor adulto para infantojuvenil, Adonias Filho; precursor e pré-modernista, Afrânio Peixoto; Emoção do contista, Aleilton Fonseca; Absurdo e galhofa, Augusto Mário Ferreira; Nascimento do Brasil, Aracyldo Marques; Romancista do Vale do Rio de Contas, Clodomir Xavier de Oliveira; Legado no labirinto, Elvira Foeppel; Humor do novelista, Euclides Neto; Relato do mato virgem, (Ferdinand Maximiliano von Habsburg; Mestre da crônica, Fernando Leite Mendes; No mar de Azov, Hélio Pólvora; Chamado do mar, James Amado; Prosador grandão e poeta, Jorge Amado; Dramaturgo exemplar, Jorge Araújo; Contista de Água Preta, Jorge Medauar; Tramas na adolescência, Lilia Gramacho; Caminhos de Adonias Filho, Ludmila Bertié; Mares do Sul, Marcos Santarrita; Cronista na província, Manoel Lins; Dobras do tempo, Margarida Fahel; Ilógico da vida, Naomar de Almeida Filho; Historinhas e mundinhos, Odilon Pinto; Retrato do mundo real, Ricardo Cruz; Testamento lírico, Ritinha Dantas; Narrador de itan, Ruy Póvoas; Outro precursor, Sabóia Ribeiro, Atritos e Conflitos, Sonia Coutinho.

II – POESIA. Colhedor de haicai, Abel Pereira; Tanta dor, poesia, Adelmo Oliveira; Rosa com agruras, Ariston Caldas; Rio das solidões, Carlos Roberto Santos Araújo; Musa delicada, Conceição Nunes Brook; Resistência santa, Firmino Rocha; Poética enorme, Florisvaldo Matos; O pássaro do poeta, Hélio Nunes; Casa onde habitamos, Heloísa Prazeres; Ditado do poeta, Ildásio Tavares; Lira descuidada, Iolanda Costa; Do jeito que o povo gosta, Minelvino; Cacau em versos, Oscar Benício dos Santos; Soneto e cordel, Piligra; O tempo na pulseira, Renato Prata; Poesia com alforrias, Rita Santana; Singular e plural, Sosígenes Costa; Questões profundas, Telmo Padilha; Canto contido, Valdelice Soares Pinheiro; Discurso existencialista, Walker Luna.

Enhorabuena, querido Cyro.

Los poetas Álvaro Alves de Faria, A. P. Alencart, Satoko Tamura, Cyro de Mattos y Jorge Fragoso, en Salamanca (foto de Jacqueline Alencar, 2013)

PS: A propósito de Valdelice Soares Pinheiro (1929-1993), aquí dejo conocer uno de los cuatro poemas que de ella trasvasé al castellano, en enero de 2019.

PAZ

Plántense los sueños

en la alborada de los dedos.

Coséchense las espigas

en la mañana de las manos.

Y, en el descanso de la noche,

la mesa puesta,

nazca el amor

en el calor del pan.

Los poetas A. P. Alencart, Cyro de Mattos y Juan Ángel Torres Rechy, en el Centro de Estudios Brasileños de la Usal, presentado la antología “Donde estoy y soy” (foto de Pablo-Rodríguez)