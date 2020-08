Nada más peligroso que una mujer despechada

Vivimos en una sociedad meliflua, destilamos miel por cualquier parte del cuerpo. Y que decir del gobierno, jarabe melificado social-comunista al que lo único que le importa es el poder y si es Absoluto, mejor dulzor. Las dictaduras social-comunistas no admiten ningún poder por encima de ellos.

En la homilía de martes 4 de agosto el señor Sanchez deja bien claro que es un estadista insuperable, que sin su persona ¿Qué somos? Nada.

Pedro Sánchez ve "más que razonable" la gestión de su Gobierno presidido por el dios caesare Pedro.

Sánchez ha presumido de haber tenido una gestión «más que razonable» frente a la crisis del coronavirus y ha asegurado estar «francamente satisfecho» a pesar de los más de 42.000 fallecidos por la pandemia y ser España el país europeo con la mayor caída del PIB durante el segundo trimestre del año.

Así lo ha asegurado el dirigente socialista este martes tras el Consejo de Ministros en rueda de prensa rechazando así las voces que hablan sobre discrepancias internas de su Ejecutivo tras la reunión del PSOE con Ciudadanos en el Congreso, o la salida de Juan Carlos I de España. Azuzó ayudado por Iglesias día sí y día también; ahora como bien dice el compañero de ABC, esconde la mano tras el traje de estadista. Ese que pone solo a veces, vamos cuando el momentillo requiere. Sigue con el cansino discurso. «Yo creo que hemos hecho, de verdad, un trabajo más que razonable», ha sostenido varias veces, digo si por que las mascarillas no dejan oír con nitidez. ¿Pregunto? dicho una vez, no es necesario repetir cual loro las propias loas.

«De verdad, el balance que hemos hecho, honestamente se lo digo, siendo un Gobierno de coalición… enfrentarse a una pandemia como a la que nos hemos enfrentado, movilizar 200.000 millones de euros, aprobar un Ingreso Mínimo Vital, aprobar una ley de lucha contra la violencia contra los menores, aprobar la cancelación de impuestos a muchísimos colectivos, impulsar la lucha contra la violencia de género hasta en la pandemia y el confinamiento… en fin, yo creo que hemos hecho, de verdad, un trabajo más que razonable» Palabra de Sanchez, y todos se inclinan.

Le produce sarpullido que le pregunten por los casi 50000 muertos, los invalidáoslos contagiados sanitarios y civiles, la falta de material sanitario… el incremento del PIB, mayor desde la Guerra civil y ya por fin da por terminada la prédica con el siguiente argumento

«E insisto, yo estoy muy orgulloso, lo digo de corazón, no es una expresión políticamente correcta, lo digo de corazón porque yo he visto a mis ministros trabajar día y noche para abordar la emergencia social, económica y sanitaria más grave que está viviendo la humanidad de los últimos 100 años. Seamos conscientes de la situación que estamos viviendo».

Se aplaudió hasta con las orejas y tocó la zambomba con la nariz de mentiroso. Llegan las vacaciones y que le importa empatizar con los famulares de fallecidos, con que siguen sufriendo en residencias, hogares y Hospitales... eso no va con él y sus ministrables.

De momento dejaran las embestidas contra Felipe VI que es realmente la pieza que les interés tirar del macabro juego.

Y este juego empezó, la persecución a Juan Carlos, todos lo sabían, todos callaban y alentaban, llego la mujer despechada y... nadie lo echó, pero se le enseñaron donde quedaba la puerta.

Si cae el Rey la partida de ajedrez se ha terminado, caerán todas las piezas, la justicia, el parlamento, el senado, el ejercito, y todo somos nosotros.

Tenemos que defender al Rey Felipe frente al social-comunismo, los nacionalismos independentistas que desean la destrucción de España y Bildu, ¿recuerdan quiénes son?

La república no es garantía de democracia. Las dictaduras actuales más infames son repúblicas: Corea del Norte, Cuba, China, Venezuela, Irán, Israel, Nicaragua, Turquía…Y en un pasado reciente, la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Don Felipe está ante una responsabilidad histórica y nosotros también. Partidos, instituciones independientes, sectores de influencia civil y ciudadanos estamos obligados que nuestra voz se oiga frente a la ofensiva rupturista, y en defensa de la concordia. La monarquía no es hoy un mito sin significado, sino un instrumento pragmático, la garantía para preservar la cúpula del Estado de tentaciones disruptivas y aventurerismos sectarios. Nadie le aseguró al actual rey que fuera un caramelo lo que le dejaba su padre, pero aquel día, las meigas debían estar conjuradas para hacerle una legislatura muy complicada. Acontecimientos familiares y políticos -la abdicación forzada de JC I, el proceso de Iñaki Urdangarin, el bloqueo electoral, la insurrección separatista, y para culminar el desaguisado llega el demoledor invitado: el coronavirus. Agarrado a la letra y al espíritu de la Constitución de 1978 ha logrado mantener el equilibrio; ahora empieza una etapa en la que le va a tocar moverse a golpe de instinto, en medio de una descomunal crisis de Estado y de convivencia. Pena que a nuestro rey no le acompañase el gran Sabino Fernández campos, otro gallo cantaría en el corral para su seguridad y buen hacer. Tenía todas la cualidades, saber estar, mander, exigir, visión. DEP D. Sabino.