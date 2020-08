Dos poemas de estos tiempos oscuros, escritos por el brasileño Álvaro Alves de Faria y traducidos al castellano.

Álvaro Alves de Faria leyendo en el Teatro Liceo (2014. foto de José Amador Martín)

Acabo de traducir, y los dos a conocer, dos textos del notable poeta brasileño Álvaro Alves de Faria (São Paulo, 1942), una de las voces esenciales de su país, donde ha recibido dos Premio Jabuti (los más prestigiosos de Brasil) y tres premios de la APCA por su dedicación al libro en sus vertientes de periodismo cultural y crítica literaria. Como poeta, los más recientes premios a él otorgados son el “Premio de Poesía y Liberdad Alceu Amoroso Lima” (Río de Janeiro, 2018) y el “Premio Guilherme de Almeida de Poesía” (São Paulo, 2019). El poeta es autor de más de 50 libros en Brasil, especialmente en poesía. También es autor de obras de teatro y periodismo. Otros 21 libros los ha publicado en Portugal, además de los 8 aparecidos en España. Alves de Faria se considera un militante de la poesía desde los tiempos de El sermón del Viaducto, en los años 60, cuando realizó 9 recitales en el Viaducto do Chá, en São Paulo, con micrófono y cuatro altoparlantes. Por este motivo fue detenido cinco veces por la Policía. El Sermón del Viaducto acabó siendo prohibido. Hacia finales de los 70 la censura también prohibió su libro 4 Cantos de Pavor y Algunos Poemas Desesperados. En los años 80 su obra de teatro Sálvese quien pueda que el jardín se está incendiando, que recibiera el Premio Anchieta de Teatro, en su momento uno de los más importantes de Brasil, también fue prohibida de llevar a escena durante ocho años. En 1969 el poeta estuvo preso durante 11 meses como subversivo y por dibujar los carteles del entonces Partido Socialista Brasileño. Tres años después recibió un disparo en el oído, cuya bala todavía está alojada en su cabeza, como herencia de la dictadura militar brasileña. Fue homenajeado por el Encuentro de Poetas Iberoamericanos del año 2007, publicándose un antología suya titulada “Habitación de Olvidos”, por mí traducida (A. P. A.).

Los dos poemas son inéditos, tanto en portugués como en castellano.

Un hombre llora junto al féretro de su padre, fallecido por coronavirus, en el cementerio de Vila Formosa, en São Paulo (Brasil). Foto de Amanda Perobelli

POEMA 1

Uma nuvem de gafanhotos invisíveis

destrói a plantação de orquídeas de vidro

uma nuvem molhada de temporais

arranca os lírios

essa nuvem

voa em cima das cabeças

e come as palavras do poema

que nasce no coração que para.

Essa nuvem de aves noturnas

espalha todas as noites

pregadas no escuro de um sol apagado

e fecha as ruas

e fecha os passos

e fecha os sapatos vazios.

A nuvem pesada

de gafanhotos de espantos

quebra os pratos dos armários

as bonecas vivas das lojas

e esparrama os oceanos

nas calçadas brancas das ruas

nas embarcações dos anos

a viver ainda no mundo doente

em todos seus desenganos

a morrer os pedaços das coisas

nos próprios danos

que se matam aos poucos

e se cabem inertes

em atos insanos

como se finalmente

o final mente

na fúria

dos soluços desumanos.

Tumbas en el cementerio de Caju, en Río de Janeiro. Foto de Antonio Lacerda

POEMA 1

Una nube de langostas invisibles

destruye la plantación de orquídeas de vidrio

una nube húmeda de temporales

arranca los lirios

esa nube

vuela sobre las cabezas

y devora las palabras del poema

que nace en el corazón que se detiene.

Esa nube de aves nocturnas

expande todas las noches

anunciadas en la oscuridad de un sol apagado

y cierra las calles

y cierra los pasos

y cierra los zapatos vacíos.

La nube cargada

de langostas de terrores

rompe los platos de los armarios

las muñecas vivas de las tiendas

y desparrama los acéanos

en las aceras blancas de las calles

en las embarcaciones de los años

viviendo todavía en el mundo enfermo

en todos sus desengaños

muriendo los pedazos de las cosas

en los propios daños

que lentamente se mueren

y caben inertes

en actos dementes

como si finalmente

el final miente

en la furia

de los sollozos inhumanos.

Enfermera agotada, en Tegucigalpa (Honduras) . Foto de Gustavo Amador

POEMA 2

Depois acorda

e come o pão

da tua mesa.

Conta teus mortos

e aguarda

as almas restantes

consumidas

por dentro na sombra

do teu castigo.

Depois espera:

o mundo nunca mais

será o mesmo.

Separa

o joio do trigo

e corre

para o abismo.

A sombra que suga

o sangue suga o sol

suga o sempre

o soluço

suga a sorte o salto

o susto os santos

o silêncio

e assim vivemos

como se tudo

fosse tarde

sem tempo

de reverter.

Haverás de voar

o pássaro

dentro de ti

e te salvarás

na queda

desse ponto ínfimo

que de devora.

Planta tuas flores

no quintal

que esqueceste.

Depois aguarda

e arrasta

teus sapatos

no rumo

que se perdeu.

Depois guarda

tua guerra universal

e mata teu semelhante

a cantar o hino nacional.

ZZona de chabolas en Bombay (India). Foto de Divyant Solanki

POEMA 2

Después despierta

y come el pan

de tu mesa.

Cuenta tus muertos

y espera

a las almas restantes

consumidas

por dentro en la sombra

de tu castigo.

Después espera:

el mundo nunca más

será el mismo.

Separa

la paja del trigo

y corre

hacia el abismo.

La sombra que succiona

la sangre succiona el sol

succiona el siempre

el sollozo

succiona la suerte el salto

el susto los santos

el silencio

y así vivimos

como si todo

fuese tarde

sin tiempo

de revertir.

Volarás el pájaro

dentro de ti

y te salvarás

en la caída

de ese punto ínfimo

que devora.

Planta rus flores

en el jardín

que olvidaste.

Después aguarda

y arrastra

tus zapatos

por el rumbo

que se perdió.

Después guarda

tu guerra universal

y mata a tu semejante

cantando el himno nacional.

Alfredo Pérez Alencart y Álvaro Alves de Faria, con el nuevo libro del brasileño (foto de José Amador Martín)