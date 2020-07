Autorizada la implantación de 12 grados, 25 másteres y tres doctorados en las universidades de Castilla y León

Jueves, 30 de julio de 2020

Distribuidos en grados, másteres y doctorados, la la Universidad de Salamanca ofertará, entre otros, los grados en Antropología, Biotecnología y Sociología

El Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación de 40 títulos de enseñanzas universitarias oficiales, distribuidos en grados, másteres y doctorados en las universidades públicas de Burgos (UBU), León (ULE), Salamanca (USAL) y Valladolid (UVA) y en las privadas Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila (UCAV), Universidad Internacional 'Isabel I de Castilla' (UI1), de Burgos, IE Universidad de Segovia y la Universidad Europea 'Miguel de Cervantes' (UEMC) de Valladolid. La puesta en marcha de estos estudios cuenta con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl).

Estas 40 enseñanzas universitarias oficiales se distribuyen en 12 títulos de grado, 25 de máster y tres de doctorado. De ellas, un doctorado en la Universidad de Burgos; un grado y un máster en la ULE; tres grados, cuatro másteres y un doctorado en la Universidad de Salamanca; y cinco grados, seis másteres y un doctorado en la UVA.

Por su parte, la Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila implantará dos másteres; la Universidad Internacional 'Isabel I de Castilla', un grado y seis másteres; la IE Universidad, dos grados y cuatro másteres; y la Universidad Europea 'Miguel de Cervantes', dos másteres.

De este modo, la Universidad de Burgos impartirá el Doctorado en Ciencias de la Salud. Por su parte, la Universidad de León contará con el Grado en Finanzas y el Máster Universitario en Industria 4.0 con la Universidad de Vigo -coordinadora.

Asimismo, la Universidad de Salamanca ofertará los grados en Antropología, Biotecnología y Sociología; así como los másteres universitarios en Global MBA, Enología y su Adaptación al Cambio Climático, Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas y en Modelización Matemática; y el doctorado en Tradición Literaria, Cultura Escrita y Humanidades Digitales.

Finalmente, la Universidad de Valladolid impartirá los títulos de Graduado en Antropología Social y Cultural, en Ingeniería Energética, en Geografía y Planificación Territorial, en Óptica y Optometría y en Traducción e Interpretación.

Además, ofertará los másteres universitarios en Estudios Avanzados en la Unión Europea, en Ingeniería Informática, en Matemáticas, en Investigación e Innovación Educativas, en Traducción en Entornos Digitales Multilingües, en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual.; y el doctorado en Ciencias de la Visión -con la Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Murcia y la Universidad de Santiago de Compostela-.

Dentro de las universidades privadas, la Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila contará con los másteres universitarios en Psicología General Sanitaria y en Terapia Manual del Sistema Musculoesquelético.

Por su parte, la Universidad Internacional Isabel I de Castilla ofertará el Grado en Periodismo y los másteres universitarios en Divulgación Científica, en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en Psicología General Sanitaria, en Dirección de Recursos Humanos, en Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente y en Tecnologías Móviles.

En el caso de la IE Universidad de Segovia impartirá los grados en Derecho/Bachelor of laws y en Filosofía, Política, Derecho y Economía/Bachelor of Philosophy, Politics, Law and Economics.

Asimismo, se ofertan los másteres universitarios en Administración de Empresas para la Arquitectura y el Diseño/master in Business for Architectura and Design, en Tecnología y Dirección de Empresas / Master in Technology and Business Administration, en Administración Internacional de Empresas / Master in International Business Aministration (IMBA) y en Ejecutivo de Administración de Empresas / Executiva Master in Business Administration, con Brown University.

Por último, la Universidad Europea 'Miguel de Cervantes' impartirá los títulos de Máster Universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética y Máster Universitario en Imagen Pública, Dirección de Eventos y Protocolo.

La autorización de la implantación de estas enseñanzas está motivada por la solicitud que han realizado los rectores de la universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid -a propuesta de su Consejo de Gobierno y con el informe favorable de su Consejo Social-, y los rectores de la Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila e IE Universidad -a propuesta de su Consejo Directivo- y de la Universidad Internacional 'Isabel I de Castilla' y la Universidad Europea 'Miguel de Cervantes' (UEMC) -a propuesta de su Consejo de Administración-.

La implantación de estos estudios cuenta con la verificación del Consejo de Universidades, así como con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL).

Autorizadas estas enseñanzas por el Consejo de Gobierno de Castilla y León, el Ministerio de Universidades elevará al Consejo de Ministros la propuesta para establecer el carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las enseñanzas de Grado son aquellas que tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

Por su parte, las enseñanzas de Máster permiten la adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigida a la especialización académica o docente, o bien, a promover la iniciación en tareas investigadoras.

Por último, se entiende por Doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad.