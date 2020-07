Volvieron los aplausos

El Gobierno no dispone de ningún plan alternativo al estado de alarma, MINTIO. Caso de echar mano otra vez del encarcelamiento nos soltará la perla en las homilías: Si falto yo… ¿a dónde vais?

Solo le pediría señor Sanchez que no nos siga contando trolas, baje del Olimpo y pise la calle.Si tienen una pizca de empatía, hable con los ciudadanos.España, jamás ha vivido una tragedia de tales dimensiones.Veo que el sueño ya lo ha recuperado en el momento que abrazó a Iglesias, en ese momento millones de españoles vimos como Morfeo no abandonaba. Acuda a un profesional que le trate sus EGOS NARCISISTAS.

Ha acudido este miércoles al Congreso para exhibir su triunfalismo por el fracasado acuerdo del Consejo Europeo El Grupo Socialista se ha saltado el límite de aforo del 50 por ciento en el hemiciclo, para acudir en pleno a aplaudir de nuevo a su amado cesar, el dios Pedro Sánchez, Ya recibido en su momento –desfallecido vino el Jefe de escuchar, porque hablar, ni pio amigo en las 90 horas que duró la Cumbre- entre ovaciones el pasado 21 en el mismo escenario.

Pablo Casado, ha reclamado al presidente del Gobierno que “ponga control a los rebrotes”“No entiendo lo qué pasa aquí. No hay nada que aplaudir, no hay pasillos que hacer, cuando más de 40.000 compatriotas han fallecido por un virus y siete millones de españoles quieren trabajar y no pueden”.

Los contagios es un tema «francamente preocupante» «tenemos a medio mundo poniéndonos en la lista negra de los países turísticos».

Sabe los millones de pérdidas que ocasiona para nuestra industria (el turismo) que nos pongan suspenso en la CE. Hable con los hoteleros y restaurados. Le dirán como van a ir al garete sus empresas, y eso es miseria y paro. No necesitan paguitas, la gente quiere independencia y eso solo lo da el trabajo.

Es un rasgo infantil y ofensivo toda la sociedad española que vengamos aquí a competir en corrillos, en aplausos y en esas ceremonias de autobombo que no muestran lo que ustedes tienen, sino lo que le falta, que es el respaldo de la mayoría social y electoral de otros

Dice que necesita coger 15 días de vacaciones ¿Y que cree que necesitamos los otros españoels? Desconectar de usted y sus compinches, sus costaleros, sus palmeros. Sentimos miedo ante la inseguridad de viajar y no poder regresar. Los españolitos no tenemos Falcon que en una o dos horas nos lleve a Atención Sanitaria. No disfrutamos de La Mareta, regalo de Hussein II al rey Juan Carlos I, al que de momento se le ha negado la palabra "Presunto" esperen a que los jueces se pronuncien. Y entonces será el momento de saber si debe o no dejar Zarzuela. Les corroe la monarquía.

No se le cae la cara de vergüenza ver como aumentan los caos de contagio por el maldito covid y usted necesita desconectar...

No había comité de expertos ¿se lo dije ¿recuerda? No tenemos Plan B ¿se le comuniqué… Lo suyo es infantilismo egolatrismo, narcisismo, los españoles le importamos un pito. Esos que le atronan con aplausos, ¿de que iban a vivir si su amado cesar tiene que dejar la poltrona? Esta izquierda solo vive del circo propagandístico donde su sarta de mentiras ya rebasa límites de decencia y dignidad. Alguien sugerido escribir un libro bajo el titulo “Del plagio al contagio” o “La Leyenda del enterrador”. Sugiero cubiertas en color negro y en letra roja el titulo.