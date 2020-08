Los ciudadanos queremos saber...

El ciudadano quiere conocer la verdad; Illa y Simón desean olvidar, y el día a día se llena de imágenes y palabras que nos parecen lejanas… y son demasiado cercanas ¿recuerdan?:

F. Simón dixit: Solo 4 o 5 casos no más, Tranquilos es una gripilla, La mascarilla no sirve para nada, es más perjudicial que benéfica, Algún contagio esporádico…. Estas sandeces dichas hace 7 meses por Simón vuelven a tomar cuerpo con el rebrote, habría que saber por qué anunciaron rebrotes en junio Sin desperdicio la respuesta.

Habla de 500 brotes activos, Es cierto el incremento pero no veo una situación grave. ¿Alguien puede creer a un gobierno que defenestró España sanitaria y económicamente, gestionando, como un párvulo la terrible plaga del covid-19?

¿Ha olvidado Simón los 50000 fallecidos?¿ Y los que han sobrevivido, la discapacidad que sufren. El impacto hubiera sido menos brutal, si se tomaran medias antes del 8 de marzo, había que satisfacer al club de los morados, y prefirió dejar en el cuarto trastero el Juramento Hipocrático. Usted lo sabía desde enero, engañó, mintió, ¿que mejor aliando para Sanchez, jefe del gobierno de la mentira?

Diga la verdad a los españoles y luego lárguese; seguimos sin conocer el equipo de asesoramiento. Eran amiguitos suyos ¿verdad? ¿Para cuándo los presenta? Pasa lo mismo con cacareado PLAN B. No existe, y el Gabinete de Expertos… eran usted e Illa.

Salvador Illa es un filosofo reconvertido en Ministro de Sanidad, menudo chollo y un Fernando Simón al que conocen en su tierra como “el c…o inquieto” haciendo de voz de su amo.

¿Qué hace el desgobierno ante nuevos brotes? Mirar para otra parte, y dejar el “muerto” en manos de la CCAA. En pleno rebote el señor de EE.SS va de vacaciones a Portugal ¿Y por qué no a Benidorm, Valencia o a su tierra zaragozana azotada con fuerza por el corona?… Es su cansancio el que habla, o no comprendo las memeces o insultos que ha dicho, no me vale pedir perdón cuando el sector turístico se le echó encima, pidiendo su dimisión. Usted afirmó -quizá eufórico, por días pasados en tierras lusas- La cuarentena impuesta a los viajeros que proceden de España “Nos favorece porque desincentiva que venga gente de allí”. Sus palabras resultaron incomodas a Illa. Se han reflejado en la respuesta que ha dado el ministro de Sanidad: “Hizo una aproximación como epidemiólogo” ¿Aproximación de qué y a qué? El listillo de Sánchez deja caer “Es la opinión de un virólogo” Algo parecido hizo Pilatos… lavó las manos sobre la muerte del JUSTO.

Simón le recuerdo sus momentos de Oscar:

“Los viajeros no son un riesgo si no tienen el virus” ¡Toma ya! “Las mascarillas FFP2 las llevan los egoístas, porque se protegen a sí mismo pero no a los demás” ¡Señor, Señor, vaya con el doctor! No hay que preocuparse es una gripilla, “Si mi hijo me dice puedo ir a la manifa, le digo que si” Cara marmolillo, sabías que el globo morado iba estallar a las pocas horas.

Me he venido preguntando ¿por qué este hombre tiene esa apariencia cochambrosa, escacharrada y tétrica? Y me he dado cuenta, es un cincuentón que viste como un jovencito de veinte años. Olvida que tiene más arrugas que la uva pasa, en planos cogidos por detrás muestra calvicie, algo muy digno, si fuera ataviado según su edad. Resulta ridículo. Si no incentivamos el turismo europeo ¿fomentamos el de pateras? Nivel ignorante de alto standing. ¡Perdón! Olvido que es la voz de su amo.