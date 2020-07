La 72ª edición de los Premios Emmy ya tiene series nominadas 

Martes, 28 de julio de 2020

La ceremonia, que tendrá lugar el 20 de septiembre, reconocerá a las mejores ficciones del momento en todas las plataformas

La Academia de Televisión estadounidense ha dado a conocer este martes la lista de nominados de cara a la 72ª edición de los Premios Emmy. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 20 de septiembre.

En la categoría de Mejor Serie Dramática, las series nominadas son: 'Better Call Saul', 'The Crown', 'El cuento de la criada', 'Killing Eve', The Mandalorian, 'Ozark', 'Stranger Things' y 'Succession'

En el apartado de Mejor Actriz Protagonista en Serie Dramática, las nominadas son: Jennifer Aniston por 'The Morning Show', Olivia Colman por 'The Crown', Jodie Comer por 'Killing Eve', Laura Linney por 'Ozark', Sandra Oh por 'Killing Eve' y Zendaya por 'Euphoria'.

En la categoría de Mejor Actor Protagonista en Serie Dramática, los nominados son: Jason Bateman por 'Ozark', Sterling K. Brown por 'This Is Us', Steve Carell por 'The Morning Show', Brian Cox por 'Succession', Billy Porter por 'Pose' y Jeremy Strong por 'Succession'.

En cuanto a Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática, las nominadas son: Laura Dern por 'Big Little Lies', Meryl Streep por 'Big Little Lies', Helena Bonham Carter por 'The Crown', Samira Wiley por 'El cuento de la criada', Fiona Shaw por 'Killing Eve', Julia Garner por 'Ozark', Sarah Snook por 'Succession' y Thandie Newton por 'Westworld'.

En la categoría de Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática, los nominados son: Giancarlo Esposito por 'Better Call Saul', Bradley Whitford por 'El cuento de la criada', Billy Crudup por 'The Morning Show', Mark Duplass por 'The Morning Show', Nicholas Braun por 'Succession', Kieran Culkin por 'Succession', Matthew Macfadyen por 'Succession' y Jeffrey Wright por 'Westworld'.