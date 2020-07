Cómo encontrar trabajo en Salamanca tras el COVID-19

Martes, 28 de julio de 2020

Aun cuando puede ser difícil conseguir una oportunidad de trabajo en este tiempo, el portal noticiastrabajo muestra las diferentes oportunidades de empleo que se presentan cada día en la provincia de Salamanca

La crisis provocada por la pandemia, que se ha propagado a nivel mundial, no ha dejado sin efecto a los trabajadores de España. Un caso particular a los salmantinos, quienes no habían visto una situación de desempleo como esta desde hace unos 10 años. Son alrededor de 25 000 personas con edad para trabajar, que han quedado vulnerables debido a los constantes paros, despidos o inactividad personal gracias a la pandemia.

Es por esto que en busca de una respuesta a la difícil situación para conseguir trabajo en Salamanca, el portal de empleo noticiastrabajo se ha dado a la tarea de recopilar valiosa información sobre oportunidades de trabajo reales para los salmantinos.

Cómo encontrar empleo tras la COVID-19 en Salamanca

La llegada del COVID-19 ha producido un retroceso socioeconómico para la provincia de Salamanca. Allí el sector trabajo se encuentra como uno de los puntos centrales que han sufrido el paso de la pandemia. Por otra parte, así como unos mercados han caído, otros se han fortalecido y generado nuevas estrategias para sobrevivir, trayendo consigo ofertas de empleo en la provincia de Salamanca para potenciar la economía local.

Dichas ofertas de empleo pueden ser encontradas en diversas formas, y una de las usadas por los salmantinos es el portal noticiastrabajo, donde se pueden encontrar las distintas propuestas de trabajo en las ramas que se encuentran en actividad durante la pandemia.

Ramas donde se puede encontrar trabajo tras el COVID-19

Entre las oportunidades de trabajo que puedes encontrar dentro del portal noticiastrabajo, que pueden ser una opción viable en este tiempo de pandemia, se encuentran las siguientes:

En la rama de la medicina y cuidado de la salud presenta una gran demanda de empleo por el tema de la pandemia.

Por otra parte, el marketing digital se ha expandido en gran manera. Cabe destacar, que la era digital ya había entrado en funcionamiento, pero en los últimos meses se ha masificado como una fuente de empleo en Salamanca.

La rama de la construcción y remodelación también ha entrado en vigor. En algunos casos, por remodelaciones para acatar las medidas de prevención ante la COVID-19, como también restauración de fallas encontradas en los hogares, que por el afán del día a día no eran atendidas.

Otra opción que puedes encontrar en noticiastrabajo es la de ser parte de tiendas de víveres o supermercados. Estos sectores de alimentación no han dejado de funcionar en tiempos de pandemia y por lo regular siempre tienen vacante.

La rama farmacéutica también es una oportunidad de trabajo. La necesidad de medicamentos que ayudan a combatir el contagio, como también la necesidad de tratamientos de enfermedades, llevan a que esta rama del mercado permanezca activo.

