Cantalpino y Villoria esperan los resultados de las pruebas

Jueves, 23 de julio de 2020

Los veredictos de los 22 contactos quizá se conozcan mañana

Un total de 22 personas se han sometido al correspondiente análisis para determinar si hay o no contagio por coronavirus en la Zona Básica de Salud de Villoria. Las localidades de Villoria y Cantalpino esperan expectantes los resultados tras conocerse que las dos personas que resultaron ayer positivas habían estado por ambas localidades. Al parecer, una de las cuales puede ser que esté en Villoria guardando la cuarentena correspondiente y la otra en Madrid. No obstante, la Junta de Castilla y León sólo confirma el positivo que se dió a conocer ayer en la Zona Básica de Salud de Viloria. Según fuentes de la administración, esto de momento no significa un rebrote porque, en principio se considera un caso aislado. Hay que esperar los resultados que previsiblemente se conocerán mañana. En todo caso, si los hubiera, la administración haría público el número de positivos.

Los Ayuntamientos y establecimientos han tomado medidas, aunque siguiendo el protocolo, la Junta no ha ordenado ninguna de estas decisiones. Se trata de acciones puestas en marcha por voluntad de los Ayuntamientos y de los propios negocios, según aclaran desde la administración regional.

Por ejemplo, en el Restaurante Bar El Gago de Cantalpino han optado por cerrar las puertas, pero seguirá sirviendo comidas a los clientes habituales que suelen ser trabajadores, “con la mayor precaución y desinfección posible”, aclara el gerente del bar en las redes sociales.

Las gentes de ambas localidades también extreman precauciones para prevenir.