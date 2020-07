La desidia de Movistar en la España vaciada y olvidada

Miércoles, 22 de julio de 2020

El pasado día 11 de julio descargó una fuerte tormenta en la Comarca de Vitigudino, siendo Las Uces la localidad más afectada ya que, además de sufrir una fuerte granizada, sufrió los daños provocados por la caída de un rayo que derribó parte de la espadaña de la iglesia, daños en el tendido eléctrico y en la red telefónica fija, ademas de “freír” electrodomésticos de varios vecinos.

Este hecho no pasaría de anécdota si no fuera porque los daños sufridos por la red telefónica fija ha dejado sin teléfono a varios vecinos, en su mayoría octogenarios, dejándolos incomunicados. Podríamos pensar que Movistar actuó con celeridad restableciendo el servicio en pocas horas pero esto no ha sucedido así, a día de hoy tras más de once días sigue el servicio interrumpido y los octogenarios sin poder comunicarse con sus familias, medico de urgencia, farmacia, taxi, etc.

Podemos pensar que en pleno año 2020 este problema estaría solventado gracias a la telefonía móvil pero esta localidad de 30 vecinos escasos no dispone de cobertura móvil, ni tiendas, ni farmacia, ni servicio de bus, ni taxi, ni nada.

La localidad de Las Uces es el mejor ejemplo de la España vaciada y abandonada, en la que la mayoría de sus pocos vecinos son octogenarios y nonagenarios que viven solos y ahora, gracias a la desidia de Movistar, incomunicados.

Javier Ruiz García