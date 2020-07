Carbajosa de la Sagrada presenta una nutrida programación cultural para el verano

Martes, 21 de julio de 2020

Desde música tradicional a música actual, teatro de adultos e infantil, magia, cine y autocine, cuentacuentos y talleres creativos dirigidos a niños y jóvenes

Este verano es diferente, pero aun así el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada celebrará a partir de mañana miércoles 22 de julio un verano cultural con medio centenar de actividades para todas las edades y todos los gustos y adoptando todas las medidas de seguridad requeridas. De ahí, según destaca la concejala de Cultura, Teresa Sánchez, que todas las actividades se celebren al aire libre y con aforos limitados.

Las actividades programadas son variadas e incluyen desde música tradicional a música actual, teatro de adultos e infantil, magia, cine y autocine, cuentacuentos y talleres creativos dirigidos a niños y jóvenes. Además del área de Cultura, en este verano cultural participan también los programas municipales de Ciudad de los Niños y del Centro Joven quienes han diseñado diferentes actividades al aire libre.

El aforo para participar en cada actividad será limitado de ahí que se haya habilitado un espacio online para la reserva de localidades: http://eventos.carbajosadelasagrada.es/. Las personas interesadas podrán obtener dos entradas por DNI y día. Para acceder a los recintos donde se celebrarán las actividades (Prado de la Vega, patio del CEIP Pablo Picasso, piscinas municipales y frontón del Complejo Deportivo Municipal) será necesario presentar los códigos QR que se facilitarán al reservar la entrada.

Las actividades son gratuitas para el público, pero en esta ocasión, y con el fin de evitar contagios, será necesario que cada usuario acuda con su silla, salvo en las piscinas donde se podrá asistir con una toalla o cojín.

Los espacios abrirán sus puertas 30 minutos antes para evitar aglomeraciones, será obligatorio acudir con mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Además, estará prohibido el consumo de alimentos en el interior del recinto.

El alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, ha querido señalar el esfuerzo realizado en la organización de este programa donde se ha primado, sobre todo, garantizar la seguridad de todos. Además, en este año difícil para la cultura se ha querido especialmente contar con artistas locales y vinculados a la provincia de Salamanca.

El verano cultural se inaugura mañana con una gymkana acuática dirigida a los más jóvenes del municipio y este viernes ya se podrá disfrutar de cuatro actividades variadas como son magia, teatro para mayores, espectáculo familiar y cine.

Esta será una característica común del programa durante los fines de semana: se celebrarán tres o cuatro actividades casi de forma simultánea con el fin de que los vecinos puedan elegir sus preferencias sin necesidades de concentrarse todos en el mismo lugar. Una de las novedades de este verano cultural es el autocine. Se celebrarán dos sesiones en el recinto ferial en las que podrán participar 80 vehículos en cada una de ellas.

Además, se han diseñado actividades específicas para los más mayores del municipio que se celebrarán en la plaza donde se ubica el Centro de Mayores. Para ellos el Ayuntamiento de Carbajosa sí dispondrá sillas que serán desinfectadas cuando finalice la función.



PROGRAMA VERANO CULTURAL 2020

MES DE JULIO

Miércoles, 22 de julio

19:00 / 20:00 y 21:00 h Aire Libre GIMKANA ACUÁTICA Realizaremos juegos como trivial o pasapalabra y quién falle… ¡A mojarse! Así que vente con tus mejores bañadores o ropa acuática. Preparados para refrescaros de este calor de verano.

Edad: a partir de 14 años

Organiza: Centro Joven

Lugar: Prado de la Vega

Jueves, 23 de julio

19:00 / 20:00 y 21:00 h Verano Creativo LÁMPARAS PORTA VELAS ¿Quieres que tu habitación sea la más molona de todas? Solo con papel y pinturas de cera haremos preciosas lámparas de colores. Acércate a diseñar tu lámpara y presume de cuarto.

Edad: a partir de 14 años

Organiza: Centro Joven

Lugar: Prado de la Vega

Viernes, 24 de julio

21:30 h. Espectáculo de Magia “EL MAGO MAD” te llevará a un mundo lleno de magia, risa, sorpresa y diversión, convirtiendo el juego más simple en un espectáculo que irá más allá de tu imaginación.

Lugar: Piscinas Municipales

22:00 h. Teatro para Adultos “¿LLEVAMOS TODO?” El coronavirus no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a nuestras “viejas”, darán un repaso a todas las medidas necesarias para afrontar ta nueva normalidad y quizás algo más…

Dirigido a personas mayores de 65 años

Lugar: Plaza Hogar de la 3ª Edad

22:00 h. Espectáculo Familiar “DESFILE DE HUMOR KALVIN KLOWN” Espectáculo donde la magia, la música y la locura os atrapará desde el primer minuto en el mundo de la carcajada.

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

22:30 h. Cine “COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3” Hipo descubre que Chimuelo no es el único Furia Nocturna y debe buscar el Mundo Oculto, una utopía secreta para descubrir finalmente sus destinos como dragón y jinete.

Lugar: Frontón. Complejo Deportivo Municipal

Sábado, 25 de julio

21:30 h. Cuentacuentos Familiar “EL PEZ DE ORO” Un pescador captura una cría de pez, apenas un bebé. A cambio de la libertad, el animal le concede un deseo. A partir de aquí, el pescador y su esposa no se conformarán con recibirlo. Después de la casa, querrán un palacio, un castillo…

Lugar: Piscinas Municipales

22:00 h. Espectáculo de Magia “MAGO MARRÓN” Mi padre es negro, mi madre es blanca y yo soy el resultado: marrón…magia para todos los públicos.

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

22:30 h. Cine “ALADDÍN” Aladdín es un ladronzuelo que se enamora de la hija del Sultán, la princesa Jasmine. Para poder conquistarla aceptará un desafío de Jafar.

Lugar: Frontón. Complejo Deportivo Municipal

Lunes, 27 de julio y martes, 28 de julio

11:00 a 13:00 h. Pintura EN CABALLETE AL AIRE LIBRE. Actividad consistente en realizar cuadros al aire libre de los paisajes que vean desde su posición.

Dirigido a chic@s de 8 a 11 años

Organiza: Ciudad de los Niños

Lugar: Prado de la Vega

Miércoles, 29 de julio

09:00 a 12:00 h Aire Libre RUTA DIURNA ¿Te apetece un paseo matutino con buenas vistas y conversaciones interesantes? Exploraremos juntos los alrededores de Carbajosa y sus bonitos paseos rodeados de naturaleza.

Edad: a partir de 14 años

Organiza: Centro Joven

Salida: Prado de la Vega

11:00 a 13:00 h. Pintura EN CABALLETE AL AIRE LIBRE. Actividad consistente en realizar cuadros al aire libre de los paisajes que vean desde su posición.

Dirigido a chic@s de 12 a 16 años

Organiza: Cibercarba

Lugar: Prado de la Vega

22:00 h. Comedia Circense “SIN REMITE” donde los paquetes se escapan de las manos, las pelotas rebotan, una carretilla se mantiene en equilibrio, las cartas vuelan y los globos engullen carteros.

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

Jueves, 30 de julio

11:00 a 13:00 h. Pintura EN CABALLETE AL AIRE LIBRE. Actividad consistente en realizar cuadros al aire libre de los paisajes que vean desde su posición.

Dirigido a chic@s de 12 a 16 años

Organiza: Cibercarba

Lugar: Prado de la Vega

19:00 / 20:00 y 21:00 h Verano Creativo ORIGAMI CREATIVO ¡Existe papel más allá del higiénico! vente y llévate tu objeto creativo realizado con papel. ¿Te lo vas a perder?

Edad: a partir de 14 años

Organiza: Centro Joven

Lugar: Prado de la Vega

Viernes, 31 de julio

22:00 h. Cuentacuentos para adultos “CUANDO LA MUJER ES SU PALABRA” Historias de mujeres astutas y hermosas, mujeres curiosas y honestas, mujeres enamoradas y mujeres libres, llega la noche y por la garganta de la narradora suben todas ellas, llegan a sus boca y a vuestros corazones, vosotros que escucháis con los ojos brillantes...

Dirigido a personas mayores de 65 años

Lugar: Plaza Hogar de la 3ª Edad

22:00 h. Teatro Familiar en clave de humor “CLOWNACIÓN” La agencia de payasos RISA (Red Internacional de Superdivertidos Agentes) descubrió que el mundo está abocado a una clonación en la que todos sus habitantes terminarán siendo igual de aburridos, igual de tristes e igual de grises. Desde entonces no ha parado de investigar un remedio hasta conseguirlo: para paliar esta clonación ha creado el elixir de la “clownación”.

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

22:30 h. Cine “SMALLFOOT” Aunque nadie le cree, un yeti llamado Migo asegura que los seres humanos no son una leyenda, existen realmente. Migo está dispuesto a embarcarse en una aventura muy peligrosa para demostrar al resto de yetis que no está loco.

Lugar: Frontón. Complejo Deportivo Municipal

MES DE AGOSTO

Sábado, 1 de agosto

21:30 h. Magia y humor para público familiar “TONI RIVERO” Show específico “Covid-19” extremadamente cuidadoso, visual y divertido.

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

22:00 h. Cine “¡SHAZAM!” Billy Batson, un astuto joven de 14 años, se transforma en el superhéroe Shazam, pero sus poderes son puestos a prueba cuando se enfrenta al mal.

Lugar: Frontón. Complejo Deportivo Municipal

Lunes, 3 de agosto y martes, 4 de agosto

11:00 a 13:00 h. Concurso DE PUZLES Acaba tu puzle lo antes posible. El ganador tendrá un premio y todos los demás participantes se llevarán su puzle.

Dirigido a chic@s de 6 a 8 años

Organiza: Ciudad de los Niños

Lugar: Prado de la Vega

Miércoles, 5 de agosto

11:00 a 13:00 h. Concurso DE PUZLES Acaba tu puzle lo antes posible. El ganador tendrá un premio y todos los demás participantes se llevarán su puzle.

Dirigido a chic@s de 9 a 11 años

Organiza: Cibercarba

Lugar: Prado de la Vega

19:00 / 20:00 y 21:00 h Aire Libre POMPAS GIGANTES DE JABÓN ¡Vente a hacer pompas con nosotros! Un poco de jabón, agua, y algún ingrediente secreto y a llenar Carbajosa de reflejos en pompas gigantes.

Edad: a partir de 14 años

Organiza: Centro Joven

Lugar: Prado de la Vega

Jueves, 6 de agosto

11:00 a 13:00 h. Concurso DE PUZLES Acaba tu puzle lo antes posible. El ganador tendrá un premio y todos los demás participantes se llevarán su puzle.

Dirigido a chic@s de 9 a 11 años

Organiza: Cibercarba

Lugar: Prado de la Vega

19:00 / 20:00 y 21:00 h Verano Creativo PULSERAS DE HILO Aprende a diseñar tu pulsera de hilo y abalorios para la mano o tobillo de la forma más original y creativa. ¡Corre no te quedes sin la tuya!

Edad: a partir de 14 años

Organiza: Centro Joven

Lugar: Prado de la Vega

Viernes, 7 de agosto

21:30 h. Magia Infantil Teatralizada “MARIO GAGO, EL MAGO VETERINARIO” Mario Gago es veterinario y mago. En todos sus juegos, como no puede ser de otra manera, aparecen animales… para curarlos, para aprender a quererlos, para saber cómo respetarlos.

Lugar: Piscinas Municipales

22:00 h. Concierto de Música Tradicional “ROSA Mª FOLK” Canción tradicional y folklore de Salamanca

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

Sábado, 8 de agosto

11:00 h. Cuentos Infantiles “ENCANTACUENTOS” Solo un libro tan especial como el parlante Liberto puede ayudar a la bruja Argucia a recuperar su caldero mágico, aunque también será precisa la intervención del público.

Lugar: Piscinas Municipales

21:00 h. Teatro Familiar “KICIRKE COMEDIANTE”¡¡UN DIVERTIDO JUEGO A TRAVÉS DEL CIRCO Y LA MÚSICA!! Malabares asombrosos con sombreros, números cómicos, musicales, equilibrios imposibles con sillas, maletas y copas....

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

22:30 h. Autocine “DUMBO” Dumbo es un pequeño elefante nacido en el circo de Max Medici. Sus enormes orejas le convierten rápidamente en el hazmerreír de todos.

Lugar: Aparcamiento Recinto Ferial

Lunes, 10 de agosto y martes, 11 de agosto

11:00 a 13:00 h. Concurso DE PUZLES. Acaba tu puzle lo antes posible. El ganador tendrá un premio y todos los demás participantes se llevarán su puzle.

Dirigido a chic@s de 12 a 16 años

Organiza: Cibercarba

Lugar: Prado de la Vega

Miércoles, 12 de agosto

21:30 h. Teatro para Adultos “ENTRE DOS TIERRAS” Poemas teatralizados de José María Gabriel y Galán, su paso por la tierra fue breve, pero su obra fue prolífica, conoció las mieles del éxito en vida y su estela poética perdurará por los siglos, al menos en Salamanca y Extremadura, donde calles, plazas y colegios llevan su nombre y el pueblo lo adora.

Dirigido a personas mayores de 65 años

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

Jueves, 13 de agosto

22:00 h. Música en directo “LUIS COTOBAL EN ACÚSTICO” Temas actuales interpretados por la voz solista de Luis Cotobal, Javier Torres a la guitarra y David Gómez al teclado.

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

Viernes, 14 de agosto

11:00 h. Cuentacuentos “PUNTO DE CUENTO” Sesión de cuentos y creatividad para familias.

Dirigido a niñ@s de 0-6 años

Lugar: Piscinas Municipales

22:00 h. Teatro para Adultos “DE AYER Y HOY” Rafaela y Antonia esta vez, nos llevarán de la mano para conocer los dibujos infantiles y juegos de antes, ¿se atreverán a practicarlos de nuevo?

Dirigido a personas mayores de 65 años

Lugar: Plaza Hogar de la 3ª Edad

21:30 h. Espectáculo Familiar “BIRLY & BIRLOQUE”… dos personajes algo sinvergüenzas, que rápidamente congeniarán con su público al cual, tratarán de impresionar a toda costa, realizarán números de riesgo, coreografías, les veremos enamorarse, realizar acrobacias, malabares y un gran final de fuego…

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

Sábado, 15 de agosto

11:00 h. Cuentacuentos “PUNTO DE CUENTO” Sesión de cuentos y creatividad para familias.

Dirigido a niñ@s de 0-6 años

Lugar: Piscinas Municipales

21:30 h. Espectáculo Familiar “LA FAMILIA QUERUBINI” Un viaje que parte desde la idiotez para dirigirse hacia la ilusión. El sueño de estos frágiles “artistas de variedades” es representar sus números en un famoso festival internacional, todo desde la música y el humor en directo.

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

22:00 h. Cine “PADRE NO HAY MÁS QUE UNO” Javier es un hombre que cree saberlo todo, pero no mueve un dedo para ayudar a su mujer en el cuidado de la casa y de sus cinco hijos.

Lugar: Frontón. Complejo Deportivo Municipal

Domingo, 16 de agosto

22:00 h. Música en directo “SOLO NOI” Un repaso en acústico por los grandes éxitos nacionales e internacionales de la música pop rock de las últimas décadas. Pablo Alexander, gran voz defendiendo distintos registros y estilos… pasando desde los míticos QUEEN a Pablo López, artista de referencia nacional. Con “VINI ROSE” como telonero. Artista emergente del panorama musical salmantino. Mensaje moderno, joven y actual.

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

Viernes, 21 de agosto

11:00 h. Cuentacuentos “PUNTO DE CUENTO” Sesión de cuentos y creatividad para familias.

Dirigido a niñ@s de 0-6 años

Lugar: Piscinas Municipales

21:30 h. Cuentacuentos Familiar “HUELLAS DE CUENTO” Vivimos en tribu y desde el principio de los mundos estamos dejando la huella de nuestras historias de vida, ¿qué clase de huella estás dejando tú? ¿qué clase de huella estoy dejando yo? nuestra madre tierra también quiere hablar, ¿vienes a escucharla?.

Lugar: Patio del CEIP Pablo Picasso

22:00 h. Cine “PEQUEÑO GRAN PROBLEMA” Jordan, una mujer exigente que atormenta a su asistente, April, y a sus empleados, regresa mágicamente a la edad de trece años justo antes de un evento corporativo muy importante.

Lugar: Frontón. Complejo deportivo municipal

Sábado, 22 de agosto

11:00 h. Cuentacuentos “PUNTO DE CUENTO” Sesión de cuentos y creatividad para familias.

Dirigido a niñ@s de 0-6 años

Lugar: Piscinas Municipales

22:30 h. Autocine “EL MEJOR VERANO DE MI VIDA” Curro no está viviendo uno de sus mejores momentos. Este padre de familia que trabaja vendiendo robots de cocina sueña con un futuro distinto.

Lugar: Aparcamiento Recinto Ferial

Viernes, 28 de agosto

22:00 h. Cine “PLAYMÓVIL” Cuando su hermano menor, Charlie, desaparece inesperadamente y se introduce en el mágico mundo animado de Playmobil, Marla se embarca en una aventura para traerlo de vuelta a casa.

Lugar: Frontón. Complejo Deportivo Municipal

Sábado, 29 de agosto

22:00 h. Cine “EL PARQUE MÁGICO” June es una chica imaginativa que se encuentra en el País de las Maravillas, un parque de diversiones que creó en su mente. Con el parque en desorden, se une a un grupo de animales para intentar salvar el lugar antes de que se pierda para siempre.

Lugar: Frontón. Complejo Deportivo Municipal