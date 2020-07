Nuevos descubrimientos que nos dejó el covid-19

Investigadores de la Universidad de Cincinnati (Estados Unidos) han observado, en un trabajo publicado en la revista 'The Laryngoscope', que la depresión o ansiedad pueden ser síntomas del Covid-19, el insomnio, falta de apetito, sexualidad alterada en hombres y mujeres… estas son solo algunas de secuelas que nos regaló el nuevo coronavirus.

De hecho, estos síntomas suelen ir emparejados -casi siempre- a la pérdida de olfato y gusto. Para llegar a esta conclusión, los expertos analizaron durante seis semanas a 114 pacientes confirmados de Covid-19.

Al comienzo del estudio, el 47,4 por ciento de los participantes aseguró que estaba deprimido varios días a la semana y el 21,1 por ciento casi todos los días. Asimismo, el 44,7 por ciento aseguraron que padecían ansiedad de forma leve y el 10,5 por ciento de forma severa.

Hasta que tengamos la vacuna la única manera de luchar contra el Coronavirus es el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Y el que hable de arresto domicilio y demás mandangas está poniendo en peligro la vida de los demás; eso es un delito. Si aumentan los casos tiene que instaurarse el confinamiento, o las restricciones de movimientos. Hay una segunda opción que es conseguir que el 60% de la población lo pase y eso nos costaría 400.000 muertos. Depresión y ansiedad, incertidumbre económica, distanciamiento social, la mayoría no nos vamos de vacaciones por temor a quedar… sin billete de retorno....No es por efecto directo del virus, son daños colaterales que nos va dejando.

No pretendo alarmar, pero sí pedir que todos seamos responsables, que seguimos cruzando el desierto,que a la tierra prometida mando miel y leche aún no hemos llegado; que el maldito virus no se ha ido; los jóvenes que hace tres meses pensaron que era cosa "de viejos" el sarco-2, les dijo que todos vamos en mismo viaje.

Jovenes, mayores, ancianos o niños, pongan la mascarilla, agosto va ser un mes -ojalá me equivoque- con fuerte aumento, guarden las medidas recomendadas por la OMS. Un solo individuo (asintomático) contagia a tres.

La vida es una, cuidémosla por nosotros… por ellos por loque se fueron antes de tiempo:

La angustia ha devenido

apenas un sabor,

el dolor muerde,

la ausencia helada

perdió su color.

NOTA: Ansiedad : estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. (DSM Mas Allá IV)