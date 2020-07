Código ético y misión editorial

Miércoles, 15 de julio de 2020

Online desde julio de 2008, esta plataforma web informativa gestionada mercantilmente por la compañía editora DIARIO DE SALAMANCA SL, sigue una clara vocación por el periodismo libre sobre una diversidad de contenidos, valiéndose siempre de la innovación a través de múltiples herramientas que ofrece el soporte digital.

La pluralidad informativa, y la defensa del principio de veracidad en las noticias son eje central de nuestra labor, donde el lector es también parte del discurso periodístico que compone la presentación del contenido, y su alcance.

Puede conocer la Política de Datos, el Aviso Legal, así como la identificación de la sociedad editora en los enlaces de acceso al pie de cada página. Además, Salamanca Al Dia provee canales para el contacto con el lector; vías de corrección rápida de posibles errores o imprecisiones en las noticias, así como la identificación de tales correcciones sobre el texto inicial. También identifica las fuentes -siempre que sea posible su revelación- y declara el compromiso con la información veraz que proporciona a sus lectores.

Salamancartvaldia.es es un medio de comunicación digital, gestionado por la empresa editora Diario de Salamanca S.L.

Indicadores de confianza recogidos en las noticias

Son varios los indicadores de confianza propuestos en los propios textos informativos, que aportan información al lector sobre el medio, el periodista que escribe la historia, cómo se ha elaborado la historia y los compromisos detrás de la noticia.

Por eso, desde ahora podrás ver más textos firmados con el nombre del periodista autor, se referirá en el texto cómo se construyó la historia y las fuentes (siempre que sea posible revelarla), identificación del origen de datos cuando trabajemos con noticias referidas a información estadística o de cómputos, tipo de artículo periodístico que está leyendo el lector, autores de agencia o imágenes, enlaces a contenidos referidos en los artículos…

Política de datos

A los efectos del Reglamento UE 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) hemos adaptado nuestra política de datos, y con ello se garantiza, entre otras cosas, que tendrás control y disponibilidad total sobre tu información. Podrás saber cómo se usan tus datos y podrás hacer los cambios que consideres necesarios en cualquier momento. No hacemos seguimiento, ni datación de perfiles, ni almacenamos de forma identificada contactos. Tampoco cedemos datos a terceras empresas y no realizamos publicidad o actividad comercial a través de estos canales de contacto con el lector.

Puedes ver más en el apartado política de datos al pie del diario.

Propiedad intelectual

Los contenidos que se recogen en el presente sitio web están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de Diario de Salamanca SL (en adelante Salamanca Al Dia) y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo, Salamanca Al Dia.

Cuando publicamos exclusivas

Cuando publicamos exclusivas, antes hemos ‘consultado’ las fuentes necesarias y precisas para constar la veracidad de los hechos. En muchas ocasiones la fuente decide que el origen de los datos conste como ‘extraoficial’ o también significa que aun viniendo de canales oficiales se trata de una fuente ‘off the record’, que en esos casos no permite citar a la misma para su protección. El propio concepto de exclusiva en periodismo lleva a adelantar contenidos que como primera y básica premisa deben ser corroborados por nuestra redacción como veraces antes de publicar.

Decálogo

A.- Salamanca Al Dia podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio web, así como su configuración y presentación. Si se trata de correcciones o imprecisiones, se mostrarán las distintas versiones en la noticia sobre la corrección realizada.

B.- Se compromete a través de este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los ERRORES formales, erratas en texto, o errores numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web de Salamanca Al Dia, producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida es estas secciones.

B.1 Salamanca Al Dia, como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se compromete a CORREGIR cualquier información donde se identifiquen datos erróneos o informaciones imprecisas o que requieren de un mayor desarrollo explicativo, y todo estas correcciones tendrán lugar tan pronto como la redacción tenga conocimiento de los mismos dentro de la jornada de trabajo. Asimismo, siguiendo los indicatores TheTrustProjetc, se informará en las noticias de las correcciones del artículo realizadas en posteriores ediciones, y también rectificaciones al contenido.

C.- Salamanca Al Dia se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda la información que se envíe A LOS CLIENTES de Salamanca Al Dia siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual existente, así como el desempeño de las tareas de información, formación y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con la empresa.

C.1 Salamanca Al Dia mantiene varios canales de envío de notificaciones de contenido informativo. Desde canales en servicio de mensajería como Telegram -al cual el usuario se adhiere mediante un mensaje de solicitud y que puede suspender o abandonar mediante comunicación con este Telegram de Salamanca Al Dia - , a un servicio propio de notificaciones web, al cual el usuario se suscribe y que puede deshabilitar desde su Configuración PC o de terminal móvil en el apartado “notificaciones”.

D.- Salamanca Al Dia no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web el presente sitio web y/o en el uso de las informaciones contenidas en el mismo. Tampoco se hace responsable de las opiniones manifestadas por los usuarios de la página web, ni de la información que ellos mismos añadan a la web.

E.- Salamanca Al Dia no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este web site y de los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través del sitio web el presente sitio web, acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de Salamanca Al Dia; dicha entidad no se hace responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información.

F.- En esta web site se podrán usar cookies. Las cookies son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website.

G.- Salamanca Al Dia no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente sitio web. Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde el presente sitio web.