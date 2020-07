AL HILO DE LAS TABLAS

LA FIGURA SEÑERA - EL VITI-

Nacer un 18 de Julio, en tan señalado día en España tenía su repercusión, si además el año es 1938, nos acerca aún más a una onomástica cargada de simbolismos, aquel mismo año se celebraba el segundo año del Alzamiento Nacional, y todavía había de pasar un año, para que la “incivil” guerra diera el parte de todos conocido, y terminara de una vez y para siempre, aquel sangrante y luctuoso acontecimiento, aunque hoy todavía queden rescoldos, odios, y heridas por cerrar.

Los que peinan canas y algunos ni eso, recordamos la fecha del 18 de Julio como un día festivo, paréntesis, de un trabajo duro, de mucha labor campesina, y que era aprovechado, dado el rigor del calor, para pasar un día de merienda, al lado de los ríos, es decir bota, tortilla y jolgorio.

Dicho esto: lo que nos trae hoy a evocar el recuerdo, y seguir su huella, es la señera figura de Santiago Martin Sánchez el “Viti”, por haber nacido en ese pueblo (Vitigudino) cuyo nombre ha paseado, por toda la Iberia, Francia y América, un pueblo que lo vio nacer al amparo de otro buen ramillete de hermanos el sexto parece ser que hacia nuestro hombre.

Hoy se presta a tomar una nueva alternativa, sí: porque cada año, (y con la que nos está cayendo), no queda otra que festejar,- de la manera que sea cada año que pasa ante nosotros-, más aun cuando ya se tienen unos cuantos. Volvemos a recordarle en su cumpleaños. Que sobrepasan ese techo, -dejando atrás otro nuevo- cero, para sumar 82 años -de curso legal-. Que agranda aún más si cabe su historial. Un cumpleaños este 2020, donde la tauromaquia, aquella que mantuvo Santiago con ilusión, respeto y admiración, se encuentra en estos momentos en una deriva ingrata, trascendental y peligrosa. Y a buen seguro que su juicio torero presiente el daño, “la cornada” en que la tauromaquia se debate. Pero no perdamos la esperanza… Ay el paso del tiempo es tan irremediable, como el sentir y vivirlo.

Podíamos incluir en las efemérides, un montón de cosas y recorridos desde que apareció en el toreo por Salamanca, donde empezó a sentir las primeras dificultades, los aficionados, - lo recuerdo bien- quisieron hacerle rival de Antonio de Jesús, pero la polémica estímulo al diestro. Hoy con algún apunte anecdótico será suficiente, para dar una pincelada con sabor a verano.

Hay reflexiones, del Viti, en todos los eventos a los que acude, y en los que se le pide opinión de Maestro, siempre en tono pausado, sosegado y con el temple suficiente, tanto como el que le imprimía a su toreo- “hay muy pocos toreros que hayan templado a los toros, si se sabe bien lo que esto significa- le hoy contestar en una ocasión- incluso yo mismo creo que no conseguí acercarme a ellos, eran toreros dotados de una extraña sensibilidad, para templar los toros al dictado de su muleta”.- En otra ocasión en una feria, en la que pudimos contar con su presencia en la radio, pude preguntarle por un torero, llamado Antonio Ordóñez, su respuesta fue; que había sido el único torero, al que una tarde actuando con él se le habían ido las manos para aplaudirle- era el poderío, la apabullante personalidad, el dominio de las suertes, y una toreria que llenaba la plaza, y cuando estaba de dulce, no había forma de seguirlo.- Hay muchísimas reflexiones, argumentos, respuestas y conversaciones, Ahora con motivo de este nuevo cumpleaños, he vuelto a sentir más de cerca aún, la huella de él Viti.

Se me antoja una idea entusiasta, las efemérides, una exaltación que se debe tener en cuenta con los grandes Maestros. El relato de su vida taurina, las evocaciones y glosas en la cuales no se ocultaran esos signos de afecto, admiración y respeto con otras sugestiones; que serán en este caso, la vida y avatares de una figura del toreo que con fervorosa dedicación, rectitud, personalidad y plena dedicación al toro, alcanzo numerosos adeptos y seguidores, escribiendo una pagina en la historia del toreo, que siempre nos acercara a la figura señera de -EL VITI. – Que Dios te bendiga- Santiago Martín Sánchez.-… y que pases un día feliz en compañía de los tuyos.-

Fermín González- – Salamancartvaldia.es blog taurinerías