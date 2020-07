Un largo viaje

Martes, 14 de julio de 2020

1942-2020

Pues sí señor Manuel: “Tenía 8 años de edad, cuando allá en –El Cerro-, pueblo querido, comencé mis “escarceos” en la caza deportiva en compañía y ayuda de mi padre-médico- del lugar y cazador acérrimo en la caza de perdiz con reclamo”.

Pues sí fuiste precoz en el inicio de una pasión que te “agarró” durante tantos años. Pues no solamente, esa pasión fue por la práctica activa de esta actividad, ya que la simultaneaste con otra no menos interesante; escribir de ella largo y tendido durante muchos años también.

Sí, señor Manuel. Y que sería imposible resumir en un espacio como el de este –Artículo-, de recuerdos, todo lo sucedido para bien o para mal en estos años. Por ello hoy daremos solamente unas “pinceladas” a este asunto. Y que mejor para hacerlo con un extracto de lo que en su día expusieron dos amigos que-Prologaron-mí libro-SE HACE CAMINO AL CAZAR-”vivencias y anécdotas”. Ángel Gómez “Barreiros” y Juan Carlos López Pinto.

Dice ÁNGEL (compañero de “correrías” cinegéticas, sin ser cazador, pero sí como –cámara-extraordinario). “sus padres le inculcaron su curiosidad por todo lo relativo a lo humano”.

Yo diría también; que por lo divino.

También señor Manuel, algunos momentos hubo en esta larga historia.

Continua ÁNGEL: “y una comprensiva mujer-Josefa Hernández “Pepi”-e hijos; especial mención para-Susana- pues gracias a su ayuda se ha podido “manejar” en temas Digitales modernos; todos ellos han sido testigos “sufridores” directos de una inquietud en plasmar en-PRENSA, RADIO, LIBROS y TELEVISIÓN; miles y miles de historias humanas, por pagos y pueblos salmantinos y de otros lares”.

Pues tiene-ÁNGEL-toda la razón al reconocerlo y mucho más que se podría contar al respecto. Pues yo leí también en el-Prólogo-qué: “Lo mejor que puede definir la personalidad periodística de-Anselmo Santos-, es la de “Contador de Historias Humanas y… alguna Divina” Pero eso, sí, siempre de manera-AMENA, DISTENDIDA y AMABLE”.

Y llegados a este punto señor Manuel; no sé si usted se habrá dado cuenta que los amigos que esto están leyendo se preguntarán: Y todo esto ¿A qué viene?...

Pues reparando en ello, sí. Pero tú explícalo; ya estás tardando.

Pues viene; a que el día-25 de junio 2020-, entregué en la-GUARDIA CIVIL-mí escopeta de caza (“compañera” de muchas jornadas de caza y kilómetros recorridos),-marca-“JABALÍ”- y documentación pertinente. (Otra escopeta singular que tuve se la regalé a un amigo hace un par de años y está en buenas manos). Para ser subastada o convertida en chatarra si nadie puja por ella. Por ello; una actividad deportiva que comencé en el año de 1942… se ha terminado definitivamente en el 2020. Total ¡NADA!... 78 AÑOS.

Ya puedes estar contento.

Bueno señor Manuel. Depende de cómo se mire. La tristeza por algo que se termina y que practique con vehemencia ha sido mucha. Ha dolido lo suyo esta entrega voluntaria. Respecto a por donde usted va en su afirmación de –que estaré contento-; debo decirle sin tapujos… ¡Qué de todo hubo en la viña del Señor! Y lo define bien-Ángel “Barreiro”: “He tenido la suerte de acompañar a Anselmo Santos desde hace muchos años en nuestras “correrías” en busca de las imágenes y noticias cinegético-piscícolas en muchos lugares de la capital y provincia; también allende nuestras fronteras haciendo buenos reportajes y conociendo a personas singulares. Hemos pasado calor y frío con algunos momentos de peligro físicos. Pero nunca ¡Hemos pasado hambre ni sed! Todo ello fue captado con nuestra modesta cámara de-video-, y lo han visto miles de personas, hemos hecho cientos de kilómetros y millones de amigos”.

Por cierto y según tengo entendido; parte de todo ello podrá verse-Digitalizado-, en el –Archivo Provincial de Salamanca-y con sólo darle a una tecla; aparecerán noticias del-Ayer Cinegético, Piscícola-de Salamanca y muchas otras cosas singulares con muchas sorpresas…

Las habrá amigo mío, las habrá.

Y estará usted sorprendido al comprobar de qué ¿No he hablado de cazar ni de como se caza?

¡Eso! Tienes razón. Y ¿Por qué?

Pues ello lo define perfectamente-Juan Carlos López Pinto-,-Ex Director de Televisión Salamanca-cuando en su-Prólogo-, dice: “Anselmo Santos; no pretende enseñar nada. Por ello aquellos que busquen aprender la metodología de la caza deben recurrir a un-Manual de Bolsillo-. Aunque sea contradictorio no es un libro para cazadores y sí para un lector que quiera disfrutar donde el tiempo no lo marca el reloj; sino el instinto más noble de los que a veces huyen del mundanal ruido porque aman la vida, la conversación y hasta la buena gastronomía”.

Como siempre has entendido la caza, tú.

Sí, señor Manuel. Así es. ¡VIVA LA CAZA! Pues eso.