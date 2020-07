Voz del puertorriqueño David Cortés Cabán, grabada en Salamanca durante el XXII Encuentro de Poetas Iberoamericanos

David Cortés Cabán en la salmantina Plaza de Anaya (foto de Luis Borja)

El destacado poeta y ensayista puertorriqueño, profesor en Nueva York, participó en el XXII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que se celebró en Salamanca del 14 al 16 de octubre.

Ayer se divulgó otra de las grabaciones realizadas en el Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca durante el citado encuentro, organizado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Es trabajo de Roberto Rodes (responsable de la asociación cultural zaragozana TheBooksmovie), y acaba de ser difundida desde el portal de la Fonoteca de Poesía Contemporánea. Dicho portal cuenta con más de mil registros sonoros de autores de habla castellana, además de otras lenguas. Esta labor es fruto de un acuerdo entre la coordinación de los encuentros y TheBooksmovie.

Aquí el enlace con los dos poemas grabados al poeta puertorriqueño:

https://thebooksmovie.com/2020/07/08/ritual-de-pajaros-david-cortes-caban-puerto-rico/

David Cortés Cabán recibiendo de Carlos García carbayo, alcalde de Salamanca, el diploma de Huésped Distinguido (foto de Jacqueline Alencar)

David Cortés Cabán (Arecibo, Puerto Rico, 1952),. Cortés Cabán posee una Maestría en Literatura Española e Hispanoamericana de The City College (CUNY). Fue maestro en las Escuelas Primarias de Nueva York y profesor adjunto del Departamento de Lenguas Modernas de Hostos Community College of the City University of New York. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Poemas y otros silencios (1981), Al final de las palabras (1985), Una hora antes (1991), El libro de los regresos (1999), Ritual de pájaros: antología personal (2004), Islas (2011) y Lugar sin fin (2017). Sus poemas y reseñas literarias han aparecido en revistas de Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica y España. En 2006 fue invitado al III Festival Mundial de Poesía de Venezuela, y en 2015 a la Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN), dedicada a Puerto Rico. Ha participado en los Festivales Internacionales de Poesía de Cali, Colombia (2013), y de Managua, Nicaragua (2014). En 2014 fue invitado a presentar “Noche de Juglaría, cinco poetas venezolanos”, en Berna y Ginebra, Suiza. Ese mismo año la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela, le otorgó la Orden Alejo Zuloaga Egusquiza en el Festival Internacional de Poesía. Reside en la ciudad de Nueva York desde 1973.

David Cortés Cabán estuvo invitado al XXII Encuentro de Poetas Iberoamericanos, a celebrado en Salamanca del 14 al 17 de octubre de 2019, bajo mi dirección.

Otros dos poemas

David Cortés Cabán y Gloria Quiñones

EL POETA SE OLVIDA DE SÍ MISMO

entre las azucenas olvidado

San Juan de la Cruz

Llegar sin escuchar

el vuelo del leve ruiseñor

sobre la hierba

mientras la vida pasa

sin saber que viajamos

en la boca de un infinito pez

que nos arroja en medio de la noche

sobre un mundo de espacios infinitos

sin apenas saber

sin sospechar siquiera

que el tiempo nos devora

la misma soledad

que hirió tu cuerpo

tus ansias infinitas

y la invisible esencia de tu ser

que va cayendo

con fuego abrasador

con nieve y viento en el canto más íntimo

de la carne y la febril grandeza de tu yo

tu pobre yo tu inmenso amor en raudo vuelo

tu corazón abierto en la tormenta

tu pecho traspasado de luz y de tinieblas

en aquella prisión y en esta otra

que nos retiene en esta soledad y aquí nos deja

mientras el mundo pasa y en el silencio de la noche

volvemos a encontrarte entre las azucenas olvidado.

Rodríguez, Borja, Bonilla, Cortés Cabán, Regalo, Alencart, Mata, Peña y Ñaupari, en el Colegio Fonseca de la Usal (foto de Jacqueline Alencar)

EL TIEMPO ES LA ÚNICA MENTIRA

DONDE NO TE ENCUENTRO

Con la voz llena de tus labios

he salido a mirar los gorriones

que salpican el espacio

nada puede rescatarme de este segundo

que oculta la inaccesible despedida

de los pájaros

La mañana trae la presencia

de tu cuerpo

y presagia

la única mentira

donde no te encuentro.

Portada del libro Ritual de Pájaros

David Cortés Cabán en Castelo Branco (foto de José A.Pérez Alencar)