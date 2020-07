El cine al aire libre anima las noches veraniegas de Santa Marta de Tormes

Martes, 7 de julio de 2020

La iniciativa de ‘Cine al aire libre, tráete la silla’, que se realiza en Santa Marta de Tormes durante los meses de julio y agosto, incluye la proyección de tres películas semanales y cuenta con tres escenarios, uno novedoso, como es la Plaza España, y otros dos que se repiten con respecto al año anterior que son el parque de La Fontana y el frontón de Valdelagua.

La programación continúa este martes 7 de julio con la película ‘Bumblebee’ en la Plaza España a las 22.30 horas. La semana siguiente, el día 8 se traslada la proyección al frontón de Valdelagua, donde se proyectará ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’; el día 9 vuelven las proyecciones a la Plaza España donde se podrá visualizar ‘El parque mágico’; el día 14 en el mismo escenario se proyectará ‘Siete vidas, este gato es un peligro’; el día 15 el parque de La Fontana acogerá la película ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’ y por último el día 16 la Plaza España será escenario de la última película del mes de julio con ‘Alpha’.

Las películas se van a proyectar a las 22.30 horas en el mes de julio y a las 22.00 en agosto.

En el mes de agosto las proyecciones empezarán el día 4 en la plaza España con ‘Padre no hay más que uno’; el día 5 el frontón de Valdelagua acogerá ‘Mía y el león blanco’; el día 6 se proyectará en la Plaza España ‘Mascotas 2’; el día 11 nuevamente la Plaza España será escenario de la proyección de ‘Siempre a tu lado, Hachiko’; el día 12 en el frontón de Valdelagua se proyectará ‘Padre no hay más que uno’; el día 13 la Plaza España será escenario de la proyección de ‘Sobre ruedas’ y el día 19 se proyectará en el parque de La Fontana ‘Padre no hay más que uno’.

Los vecinos que acudan a la Plaza España no será necesario que traigan su silla, porque en este espacio se habilitarán localidades. Sí será preciso para las otras dos ubicaciónes.

Será asimismo obligatorio acudir con mascarilla y guardar las distancias de seguridad que marca la legislación, que en el caso de la Plaza España estarán ya marcadas con las localidades existentes, que serán alrededor de 450.