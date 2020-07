El estudio de Sanidad cifra en un 5,3% los salmantinos que reconocen no utilizar nunca mascarilla

Martes, 7 de julio de 2020

La obligatoriedad de llevar mascarilla cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad se instauró el 21 de mayo, y desde entonces su uso ha ido extendiéndose

El estudio nacional de epidemiología ENECovid19, cuyos resultados preliminares correspondientes a la tercera y última ronda de la investigación ha presentado esta semana el Ministerio de Sanidad, también muestra el mapa por provincias sobre el uso de mascarillas durante la desescalada. Así, el 5,3% de los salmantinos reconoce no utilizar nunca mascarilla, incluyendo los trayectos a pie, el transporte público, transporte en vehículo compartido y el entorno laboral.

La obligatoriedad de llevar mascarilla cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad se instauró el 21 de mayo, y desde entonces su uso ha ido extendiéndose. A finales de mayo, según los resultados de este estudio, hasta un 7,5% de los salmantinos reconocía no usar mascarilla, un porcentaje que se redujo hasta el 3,7% a principios de junio (en la semana del 8 al 15 de junio), aunque a tenor de los datos se ha producido cierta relajación, hasta situarse en el 5,3% que en la semana del 15 al 22 de junio señalaban no utilizar mascarilla.

No obstante, Salamanca arroja uno de los mejores resultados, ya que registra el porcentaje más bajo de los que reconocen no usar mascarilla en Castilla y León. Un porcentaje similar a Ávila (5,5% que apunta no utilizar mascarilla). La cifra más elevada se registra en Zamora, con un 16% que no usa mascarilla, seguida de Palencia (11,1%), Burgos (9,9%), Valladolid (8,7%), León (8,2%) Segovia (6,7%) y Soria (6,4%).

Mientras que a mediados de mayo (1ª semana Ronda 2), un 19,3% de la población mayor de 6 años no utilizaba nunca la mascarilla, a finales del mismo mes (2ª semana Ronda 2) esta proporción se redujo notablemente (11,3%). Durante la tercera ronda del estudio el porcentaje continuó descendiendo siendo del 8,4% y del 7,3% en las semanas del 8 al 15 de junio y del 15 al 22 de junio, respectivamente.