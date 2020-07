La transparencia en nuestros municipios, tarea pendiente

Una de las asignaturas pendientes que tenemos en el noroeste salmantino, si visitamos el portal de transparencia de los municipios que integran el partido judicial de Vitigudino, es la falta de transparencia de la que adolecen gran parte de nuestros ayuntamientos de cara a que se pueda acceder a los bandos, actas de plenos, ordenanzas, y otro tipo de documentación emanada de los poderes locales.

En este aspecto, si bien los tablones de anuncios de cada ayuntamiento o los pregones pueden ayudar a conocer los bandos que hubiesen podido aprobarse por cada alcalde, no se puede decir lo mismo de los asuntos tratados en los plenos municipales, cuyas mociones y puntos a abordar, aprobados o rechazados, son de manera bastante generalizada una incógnita para gran parte del vecindario, y no digamos ya para aquellos que aún teniendo casa en el pueblo, viven fuera por los azares del destino laboral.

Bien es cierto que las redes sociales y los grupos de WhatsApp que hay en muchos pueblos, están ayudando a paliar la falta de información que ofrecen los portales de transparencia municipales, compartiendo en ocasiones los concejales o alcaldes información de acuerdos municipales o bandos en los mismos, lo cual sin embargo no evita que se deje al margen de dicha información a quienes no formen parte de esos grupos o, simplemente, no tengan dicha aplicación en el móvil.

En todo caso, si analizamos, por ejemplo, las actas plenarias existentes sobre los diversos municipios del noroeste salmantino, podemos observar que la mayor parte de los mismos no han subido nunca a internet acta de pleno alguna, siendo el caso de 34 de los 56 municipios del partido judicial vitigudinense.

En el lado opuesto, entre los que sí ofrecen una mayor transparencia en este aspecto, la mayor parte de los municipios informan a través del Portal de Transparencia de la Sede Electrónica, si bien otros lo hacen a través de las propias páginas web del pueblo en cuestión (caso, por ejemplo, de Vilvestre o Saucelle), y otros, los que llevan más tiempo sin subir actas, a través de la plataforma Transparencia Salamanca que organizó hace un lustro la Diputación.

Así, actualmente son 8 los municipios de la zona que tienen accesibles actas de pleno del año 2020, siendo Vilvestre el municipio que ha subido su última acta de manera más reciente, concretamente la correspondiente al pleno municipal del 8 de junio de 2020, siendo Mieza, Villavieja, Hinojosa, La Fregeneda, Cerezal, Aldeadávila y San Felices los otros municipios que también poseen accesibles actas plenarias de este año.

Por otro lado, cabe indicar que, aunque en gran parte de los casos los municipios no poseen ningún archivo subido al apartado de transparencia de sus sedes electrónicas, sí que poseen activa la Sede Electrónica, salvo en el caso de Bogajo y Villares de Yeltes, si bien, en estas localidades está habiendo problemas en la provisión del puesto de secretario municipal, que comparten con Retortillo, lo que está teniendo como consecuencia directa que la Sede Electrónica de estos municipios se encuentre actualmente inactiva, no pudiendo hacerse trámites a través de las mismas.

En todo caso, sería recomendable que nuestros municipios fuesen más transparentes, respecto a lo tratado por nuestras instituciones locales, y ofreciesen una mayor información de lo abordado en nuestros ayuntamientos, dando con ello un mayor empaque a lo recogido en la Ley 19/2013, que apunta en su preámbulo que “la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”.

Por otro lado, el artículo 2.1 de dicha Ley incluye explícitamente a las entidades locales como sujetos a los que afecta directamente lo establecido en su articulado respecto a la transparencia, indicando en el artículo 5.1 que “los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”.

Por todo ello, gran parte de nuestros ayuntamientos deberían dar un paso al frente y dotar de una mayor transparencia y accesibilidad a todo lo relacionado con la política municipal, y de esta manera ser más rigurosos con el cumplimiento de la Ley 19/2013, así como dotar de una mayor información a nuestra sociedad, para que, en sentido opuesto, también la propia sociedad pueda aportar más sugerencias para abordar los asuntos que nos conciernen y, quizá con ello, alguna solución concreta que se pueda estar buscando en algún momento por parte de nuestros representantes locales.

Municipio Fecha de la última acta de pleno subida Vilvestre 8 de junio de 2020* Mieza 5 de junio de 2020 Villavieja de Yeltes 5 de junio de 2020 Hinojosa de Duero 28 de mayo de 2020 La Fregeneda 14 de abril de 2020 Cerezal de Peñahorcada 13 de marzo de 2020 Aldeadávila de la Ribera 30 de enero de 2020 San Felices de los Gallegos 10 de enero de 2020 Saucelle 20 de diciembre de 2019* Iruelos 28 de octubre de 2019 Vitigudino 23 de octubre de 2019 Brincones 16 de octubre de 2019 Villarino de los Aires 22 de agosto de 2019 Moronta 20 de diciembre de 2018 Villarmuerto 19 de diciembre de 2018 Barceo 18 de diciembre de 2018 Lumbrales 8 de junio de 2018** Almendra 14 de febrero de 2018** Sobradillo 13 de julio de 2015** La Redonda 9 de julio de 2015** Ahigal de los Aceiteros 7 de julio de 2015** El Cubo de Don Sancho 19 de febrero de 2015* Ahigal de Villarino - Bañobárez - Barruecopardo - Bermellar - Cabeza del Caballo - Cerralbo - Cipérez - Encinasola de los Comendadores - Espadaña - Fuenteliante - Guadramiro - Masueco - El Milano - Olmedo de Camaces - La Peña - Peralejos de Abajo - Peralejos de Arriba - Pereña de la Ribera - Pozos de Hinojo - Puertas - Saldeana - Sanchón de la Ribera - Trabanca - Tremedal de Tormes - Valderrodrigo - Valsalabroso - La Vídola - Villar de Peralonso - Villar de Samaniego - Villasbuenas - Yecla de Yeltes - La Zarza de Pumareda - Bogajo (Sede electrónica inactiva) Villares de Yeltes (Sede electrónica inactiva)

* En la página web del ayuntamiento

** En la página de Transparencia Salamanca