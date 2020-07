“Es necesario alcanzar ya un acuerdo que estabilice el sistema educativo”

Sábado, 4 de julio de 2020

La educación forma parte de un eslabón primordial en el desarrollo de nuestra sociedad y el debate sobre esta disciplina no termina de encontrar el consenso adecuado. Abordamos con Nieves Mata Rubio, profesora de Secundaria en la especialidad de orientación, distintos aspectos relacionados con esta materia que supone un pilar esencial en el futuro de nuestros jóvenes.

¿Cuáles son las principales cualidades que debe tener una orientadora educativa y cuál su función esencial?

La orientación es considerada hoy en día como una pieza clave para la mejora del sistema educativo, por lo que podríamos decir que nuestra principal función es contribuir al desarrollo integral del alumnado; todas las demás funciones están al servicio de esta. Ello requiere de profesionales totalmente implicados, que trabajen con el alumnado, con el profesorado, con las familias… con toda la comunidad educativa; profesionales que sientan vocación por lo que hacen.

El Orientador, al igual que el resto del profesorado, ha de ser una persona competente, capaz de usar sus conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades y valores para conseguir el reto de educar, de que los alumnos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades.

Pienso que el Orientador ha de ser una persona innovadora, con habilidades y destrezas para la reflexión y la investigación; una persona empática, sensible a las necesidades, sentimientos y emociones de los demás; con habilidades sociales, capacidades de comunicación, escucha activa y ayuda; ha de demostrar espíritu de autocrítica y de crítica constructiva; ha de poseer habilidades y destrezas para crear un buen clima de convivencia, de respeto y confianza; poseer una actitud flexible, creativa, participativa, responsable y comprometida, así como tener habilidades para mediar en los conflictos y para fomentar actitudes participativas que favorezcan el aprendizaje.

¿Como profesora y especialista en Orientación cree que hay posibilidades de que la enseñanza prospere en España y se puedan ganar puestos en el ranking europeo, donde la actual clasificación produce cierto sonrojo?

Es cierto que el sistema educativo español no sale bien parado en los rankings internacionales, y que España se sitúa ligeramente por debajo de la media de la OCDE, pero creo que no debemos hacer una lectura derrotista de los datos obtenidos, sino todo lo contrario, debemos analizar por qué los esfuerzos dirigidos a la mejora de la calidad educativa no se ven reflejados en los resultados del Informe PISA.

España participa en varias evaluaciones externas coordinadas por diferentes instituciones y no todos los estudios muestran resultados desfavorables. Así, por ejemplo, el informe español de la publicación de la OCDE Panorama de la educación, no ofrece datos destacables, como por ejemplo el incremento significativo de la tasa de graduación en segunda etapa de Educación Secundaria o la alta escolarización de los menores de 6 años en Educación Infantil. Con esto lo que pretendo decir es que si en el Informe PISA no hemos obtenido los resultados esperados, tal vez deberíamos reflexionar sobre qué es lo que evalúa este programa y qué es lo que estamos haciendo nosotros, para poder así adoptar las decisiones necesarias que permitan mejorar los niveles educativos… y creo que, el aspecto clave se sitúa en una enseñanza basada en competencias.

En cualquier caso, pienso que vamos en buena dirección, aunque el proceso sea lento; en Castilla y León se está poniendo mucho énfasis en este aspecto y de hecho es una de las Comunidades Autónomas que obtiene mejores resultados. El Informe PISA constata el alto nivel educativo de nuestra comunidad. En concreto, la puntuación en Matemáticas es superior a la media nacional, a la de la Unión Europea y también a la media de los países de la OCDE.

El perjuicio de los recortes

La transición de la LOE a la LOMCE según el último informe PISA de diciembre no ha ofrecido buenos resultados y España continúa ocupando los puestos de cola de los países desarrollados.

Considero que es complicado extraer conclusiones de ese tipo. Uno de los aspectos más controvertidos que incorporó la LOMCE con respecto al anterior marco normativo, la LOE, fueron las evaluaciones externas de fin de etapa, pero éstas no se llegaron a implantar, quedaron paralizadas por el Real Decreto-ley 5/2016 hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la Educación. Por lo que creo que, más que la ley, han sido los recortes en educación los que han podido perjudicar la calidad de la enseñanza.

Uno de cada cuatro jóvenes no termina la ESO en España y el índice de fracaso escolar ha subido en España. ¿Es posible terminar con este problema en alguna medida?

A mí me consta que el fracaso escolar y la tasa de abandono escolar temprano se están reduciendo de forma progresiva. Es cierto que el abandono temprano ha sido una de las debilidades de nuestro sistema educativo, pero los últimos datos, publicados este mismo año, muestran que, aunque la tasa no alcanza el objetivo de la Unión Europea, se sigue reduciendo de forma ininterrumpida. De hecho, en el 2008 el porcentaje era superior al 30% y en el 2019 nos situamos alrededor del 17%. Este dato no significa que debamos conformarnos, pero sí tener paciencia y seguir trabajando para reducir el abandono escolar e incrementar las tasas de titulados en Educación Secundaria, Bachillerato y estudios técnicos.

El marco normativo, a nivel estatal, recoge estos objetivos, y Castilla y León, en concreto, está trabajando en esta misma línea. De hecho, el II Plan de Atención a la Diversidad tiene como finalidad fortalecer el sistema educativo de nuestra Comunidad estableciendo diferentes líneas estratégicas de actuación, una de ellas dirigida a la mejora de las tasas de los indicadores internacionales

¿Mejoraría la actual Ley de Educación?

¡Por supuesto que sí! Creo que todo es mejorable y hay varios aspectos de la Ley que cambiaría. De todas formas, este tema es objeto continuo de debate, ¿no cree? Lo importante no son las opiniones a nivel personal, sino más bien llegar a un consenso entre todas las formaciones políticas. Es necesario alcanzar ya un acuerdo que dote de estabilidad normativa al sistema educativo.

Continuamos en el Instituto Federico García Bernal charlando con esta agradable profesora, muy valorada en la comunidad educativa, que nos presenta a sus compañeros del equipo directivo, de izquierda a derecha en la imagen Luis González (jefe de estudios), Felipe Cuesta (director) y Ángel Marijuán (secretario). Parece existir entre ellos una dinámica de compenetración y cordialidad evidente, algo que a buen seguro tiene su incidencia en el funcionamiento de este centro con 660 estudiantes en el que Nieves Mata asegura encontrarse encantada.

¿En ocasiones los alumnos están excesivamente protegidos, sobre todo respecto a épocas precedentes?

Considero que sí. Los chicos de hoy en día están sobreprotegidos. El problema es que la sobreprotección tiene efectos negativos para el desarrollo, ya que limita la independencia, la iniciativa, la creatividad, la capacidad para experimentar y para aprender de los errores… no les prepara para superar las dificultades. Son chicos que carecen de tolerancia a la frustración y ésta es necesaria para aprender, nos hace más justos, más sensibles y más inteligentes. Cuando se les sobreprotege se les está quitando la posibilidad de elaborar recursos para enfrentarse a los problemas que puedan encontrarse en la vida.

Hay una cierta sensación de que en ocasiones pagar a los padres por escolarizar a sus hijos es un gasto inútil. ¿Usted qué piensa?

No sé exactamente a qué se refiere. Imagino que la pregunta está relacionada con el colectivo gitano, dado que muchas personas piensan que reciben subvenciones por escolarizar a sus hijos. Pero le puedo asegurar que esta información es errónea. El Estado y las Comunidades Autónomas entregan ayudas a aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas. Para ser beneficiario de algunas de estas ayudas se exige que las familias cumplan una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra la no existencia de absentismo escolar, pero la ayuda no se concede, como tal, para escolarizar a los niños.

¿El acoso escolar debería desaparecer? ¿Cómo hay que actuar para hacer frente a este problema?

Por supuesto que debería desaparecer. El acoso es algo que preocupa a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general. Es un tema complejo que hay que tratar con mucho cuidado para no confundirlo con otras situaciones de conflicto que también pueden darse en el entorno educativo.

La solución a este problema está vinculada, fundamentalmente, a la implementación de medidas de carácter preventivo, así como a la implicación de todos y cada uno de los sectores de la comunidad educativa (alumnado, familias, profesorado, agentes e instituciones del entorno, etc.). Medidas que deben ser complementadas, en el supuesto de que se confirme un caso de acoso, con otras dirigidas a la protección de la víctima, al control y reeducación del agresor o agresores y al desarrollo de conductas proactivas ante el acoso en todo el alumnado.

¿Los padres suelen entender que la primera escuela de los alumnos es su casa y al colegio deben ir ya educados?

En el pasado la familia era la encargada de la socialización de los niños y la escuela la responsable de la enseñanza de conocimientos, pero los cambios experimentados por la sociedad han contribuido a desdibujar, cada vez más, las fronteras entre ambas y sus funciones. En la actualidad ambas son instituciones complementarias en la tarea educativa; se necesita de un trabajo conjunto para poder contribuir al adecuado desarrollo de los alumnos.

¿A veces hay un exceso de respeto a los padres por parte de los profesores, incluso quienes ocupan cargos de más responsabilidad?

No creo que se deba calificar en ningún caso como algo excesivo, ya que es la esencia de las relaciones humanas. Si esto ocurre, tal vez, estamos confundiendo el respeto con alguna conducta en particular.

Padres y profesores perseguimos un objetivo común, educar a nuestros chicos, y ello implica establecer cauces de comunicación y colaboración, respetando siempre los límites de cada uno. Creo que lo que hace falta es definir bien, desde el inicio de la relación, las competencias de ambas partes. Nuestra labor, como profesores, se centra en el ámbito didáctico y pedagógico, y la familia debería apoyarnos.

La ausencia de respeto es fuente de conflicto en cualquier ámbito y, por lo tanto, deberíamos fortalecer este valor como un elemento fundamental en la vida de las personas.

El respeto al docente

¿Dónde está el límite de exigencia de los padres a los profesores?

Pienso que los padres son un reflejo de la sociedad en general, la cual se ha vuelto mucho más exigente con la escuela y con el profesorado. Se nos demandan cada vez más funciones y se nos responsabiliza prácticamente de todo. La familia tiene derecho a manifestar su opinión, es más, debe hacerlo, pero debería respetar siempre la labor del docente.

¿En qué consisten y en qué medida benefician a la enseñanza los talleres con los padres?

Las Escuelas de Familia son espacios educativos en los que se promueve el conocimiento de los padres, a través de la reflexión y del análisis crítico de las propias actitudes y experiencia, con el fin de apoyar la labor de los mismos en el desarrollo educativo de sus hijos, en conexión con el propio centro escolar.

En estos espacios se abordan temas muy diversos que responden a necesidades reales: características evolutivas de los hijos, autoestima, comunicación efectiva, mejora de la convivencia familiar, educación afectivo-sexual, la cultura del ocio, la transmisión de valores, los mensajes YO, etc.

A través de estos talleres se fomenta la relación activa entre la familia y la escuela lo cual resulta productivo para todas las partes, aunque los principales beneficiarios son los alumnos ya que, a partir de este trabajo conjunto, se suelen ver mejoras en sus resultados.

¿El profesor generalmente se preocupa por estar actualizado?

En general pienso que sí. En los últimos años se han ido incorporando nuevas demandas al perfil profesional de los docentes (idiomas, tecnología, convivencia, diversidad del alumnado, cuestiones de género, etc.) que nos “exigen” participar en actividades de formación permanente para poder responder a las nuevas realidades educativas.

Hacer frente a los retos actuales de la enseñanza implica estar actualizados, adquirir ciertos conocimientos, estrategias y recursos que nos permitan intervenir en una realidad escolar cada vez más compleja. Además, creo que esta formación también da respuesta a las propias expectativas de mejora en el ámbito profesional y produce una gran satisfacción, tanto laboral como personal, razón más que suficiente para que el profesor desee participar en este tipo de actividades.

De todas formas la formación permanente del profesorado en España es algo que está regulado. Es considerada un derecho y una obligación, y desde las diferentes Administraciones educativas se promueven programas de formación de carácter gratuito. En nuestra comunidad, en concreto, está inmersa dentro de un proceso totalmente planificado, que parte de las demandas y necesidades de los propios centros y profesores, y está orientada hacia la práctica y la actividad educativa. Está organizada de tal forma que hasta los profesores más rezagados se ven obligados a participar, en algún momento, en este tipo de formación.

La existencia de grandes profesionales en la docencia no evita que en ocasiones aparezcan algunos profesores menos comprometidos, que a menudo no dan la talla.

Preguntamos a esta experta profesora si considera necesaria la evaluación de los profesores cada cierto tiempo…

Considero que todo aquello que no se evalúa se devalúa, y ello incluye al profesorado, ya que éste es un elemento fundamental en la mejora de la escuela. De todas formas la evaluación de la práctica docente es algo que está contemplado en nuestro sistema educativo y que se lleva a cabo, aunque desde mi punto de vista, tal vez, de forma un poco parcial.

Debemos de tener en cuenta que estamos ante una nueva cultura de la evaluación y que ésta no está orientada a la sanción sino a la mejora. El objetivo de la evaluación del profesorado es obtener información que provoque procesos de reflexión y búsqueda de decisiones más eficientes que contribuyan a la mejora de la calidad educativa.

¿La ideología de los profesores en los colegios es más conservadora o progresista?

La ideología del profesorado es algo que debería quedarse fuera del aula. Nuestra tarea no es inculcar ideas políticas, sino promover el pensamiento crítico en el alumnado desde una posición neutral.

Tiempos de pandemia

¿La obligada experiencia de las clases telemáticas por la pandemia ha sido positiva? ¿Los alumnos y los padres han entrado bien en la dinámica?

La suspensión de la actividad docente presencial ha traído consigo dificultades pero también oportunidades de aprendizaje.

Nadie estábamos preparados para vivir una realidad así. Familias, alumnado y profesorado, de repente, nos hemos encontrado con la falta de preparación para afrontar la educación de forma “on line”, con la falta de recursos o con una escasa competencia digital. Todos nos hemos tenido que adaptar de forma rápida a esta nueva situación.

Pero también nos ha servido como oportunidad de aprendizaje. Las familias han tenido la ocasión de conocer mejor lo que sus hijos aprenden en el centro educativo, los alumnos han sentido el apoyo de los padres y los docentes nos hemos dado cuenta de lo que es verdaderamente importante.

Ha sido increíble el trabajo de todos. La labor de los padres ha sido excelente; los alumnos han demostrado habilidades hasta el momento desconocidas y muchos de sus trabajos nos han dejado asombrados. Y qué decir de la labor del profesorado, el cual ha trabajado sin horarios y ha hecho un esfuerzo titánico para hacer accesible el aprendizaje a todos y poder llegar a todos los alumnos y familias.

¿Cómo serán las clases después de la pandemia, con el reinicio del curso?

Desconozco como serán las clases cuando regresemos a los centros educativos, pero de lo que sí estoy segura es de que al igual que la experiencia vivida, como consecuencia de la pandemia, nos ha hecho reflexionar a todos los docentes sobre los aspectos verdaderamente importantes de la educación, también nos va a hacer redefinir nuestro trabajo con los alumnos y plantearnos nuevos retos educativos (competencia digital, desarrollo afectivo, educación emocional…).

Los aprendizajes importantes no aparecen entre los contenidos curriculares de las diferentes materias, sino que se aprenden conviviendo y compartiendo, mediante el contacto físico, mediante la relación personal, mediante la enseñanza presencial. Ésta es la que contribuye verdaderamente al desarrollo integral de la persona.

Creo que el próximo curso será un desafío para la educación.

Proyecto cultural en la sierra

Nieves Mata se encuentra orgullosa de sus orígenes en el pueblo de la sierra salmantina San Miguel de Robledo y en el epílogo de esta entrevista nos habla de una interesante iniciativa que plasmamos encantados…

En San Miguel de Robledo hemos puesto en marcha, junto con Cereceda de la Sierra, la iniciativa “Pueblos con futuro”, cuyo objetivo es poner en valor nuestro patrimonio rural, dinamizar la vida de nuestros pueblos y luchar contra el fenómeno de la despoblación. Se están desarrollando para ello diversas actuaciones y actividades, como son, por ejemplo, talleres de creación literaria a partir de los motivos del bordado serrano, con la colaboración de la escritora Inma Chacón; la habilitación de la Ruta Rodera Salinera que une ambas localidades y que se utilizaba antiguamente en la comercialización de la sal, o la celebración del primer Festival de las Artes contra la Despoblación. Contamos para ello con la participan diferentes asociaciones y colectivos (Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Bellas Artes, el centro de formación profesional Lorenzo Milani, etc.)