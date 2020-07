Parece que el pensamiento no toma asiento, porque el pensamiento siempre está de paso, y aunque muchos hayan pasado por la universidad esta no ha pasado por ellos. La cultura académica queda cada día más lejos, no ya de esa entelequia a la que se denomina hombre de la calle sino de los mismos universitarios. Lejos de unas generaciones sin memoria, que son campo abonado para la siembra del resentimiento.