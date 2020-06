Haikus del italiano Gianni Darconza

Gianni Darconza durante una lectura de sus poemas

Mi buen amigo Gianni Darconza es un excelente poeta y traductor (debe ser así también en su faceta de profesor en la Universidad de Urbino: estuve allí, visitándolo con Jacqueline, pero esos días no tenía clases). Este 5 de julio presentará virtualmente su libro de haikus Pensieri in forma khiusa, unas ochenta perlas publicadas en su idioma primero, el italiano (bueno, quien le oye hablar creerá que el español es su primera lengua). No es causual la fecha elegida, el 5 del 7, pues premeditadamente quiso relacionarlo con la estructura métrica del hayku: 5 / 7 / 5. La versión electrónica de la obra ya puede ser solicitada:

https://www.oakmond-publishing.com/it/pensieri-in-forma-khiusa/

Ante la pregunta sobre cómo debemos entender en castellano el título elegido, he aquí su respuesta: “Podría ser "Pensamientos en forma cerrada". Khiusa es la palabra homófona de "chiusa", o sea "cerrada", en italiano. Se trata de un juego de palabras, puesto que es un anagrama de haikus. Alguien podría decir que haiku es una palabra japonesa, y que su plural en japonés es ‘haikai’. Lo sé perfectamente, pero yo llegué a descubrir los haikus a través de los poetas hispanoamericanos, en particular los 17 haikus de Borges y los muchos de Mario Benedetti. Sólo más tarde llegué a los haikus tradicionales de Basho y de los otros japoneses. Así que mi título es también un homenaje a mis autores favoritos de América Latina”.

Para degustarlos mejor, le pedí que me tradujera unos cinco haikus. Me los envió, aclarando que la traducción fue hecha por la poeta mexicana Andrea Muriel

Gianni Darconza, Pensieri in forma khiusa,

Günzburg, Oakmond Publishing, 2020.

Traducción de Andrea Muriel

La foglia in volo

non è che un testamento

lasciato al vento

La hoja en vuelo

no es más que un testamento

dejado al viento

*

Colora il mondo

di consuete illusioni

la nuova aurora

Dibuja el mundo

de usuales ilusiones

la nueva aurora

*

Grande coraggio

ha la goccia che ha scelto

il suo deserto

Gran valentía

de la gota que elige

a su desierto

*

Si piega il salice

al vento e alla tempesta

ma non si spezza

Se pliega el sauce

por viento, tempestad

y no se quiebra

*

Spuma di mare

così fragile e scavi

anche la roccia

Frágil la espuma

del mar, incluso horada

la dura roca

La poeta y traductora Andrea Muriel

ALGUNOS DATOS DEL AUTOR

Gianni Darconza, poeta, narrador, traductor y profesor de Literatura y Cultura Española y Literaturas Comparadas en la Universidad de Urbino Carlo Bo (Italia). Ha publicado los poemarios Oltre la lastra di vero (2006, ganador del concurso “Jacques Prévert” 2006), Materia oscura (2017), Antipartículas ‑ Antiparticelle (2019, con la poeta colombiana M. Bohórquez), Elogio dell’indeterminazione (2019) y la colección de haikus Pensieri in forma khiusa (2020). Es autor de la novela Alla ricerca di Nessuno (2007), el libro de relatos L’uomo in nero e altre scorie (2009) e el cuento para la infancia Il ladro di parole (2013, ganador del Premio Frontino Montefeltro 2014). Para la Editorial Raffaelli de Rimini ha traducido una Antologia di poesia breve latinoamericana (2015), Giovane poesia latinoamericana (2015), y La grande poesia ispanoamericana (2018), y varios libros y poemas de poetas latinoamericanos como Ó. Hahn, V. Huidobro, N. Parra, A. Cisneros, M. A. Campos, V. Rodríguez Núñez, M. Bojórquez, R. Courtoisie, F. Díaz Granados, M. Bohórquez, G. Gómez, R. Dalton, A. Pérez Alencart, y de poetas españoles como A. Machado, M. Hernández, J. R. Ripoll y J. Bozalongo. Ha participado a los Festivales Internacionales de Poesía de Ciudad de México (2015), de Pereira (2016 y 2019), de Bogotá (2016), de Como (Italia, 2017) y de Craiova (Rumania, 2017). En 2018 ha recibido el Premio Elio Pagliarani de Traducción por el libro Arte di morire (2018) del poeta chileno Óscar Hahn, y en enero de 2020, en París, el Premio del Concurso Internacional de Poesía “L’amour de la nature” de la Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (AESAL).

A. P. Alencart y Gianni Darconza, en Urbino (foto de Jacqueline Alencar)